Найк Борзов, 20 мая, ГлавКлуб

Найк Борзов, 20 мая, ГлавКлуб

Концерт ко дню рождения: Найк Борзов выступит на сцене Главклуба 20 мая!

«Лошадка», «Верхом на звезде», «Три слова» — хиты, который знает каждый уважающий себя фанат рок-музыки. Именно эти песни принесли Найку Борзову всероссийскую любовь и славу, а его вокал не спутать ни с одним другим голосом в мире.

Найк Борзов – певец, композитор, поэт, родоначальник инди-движения в России. Свою сольную карьеру начал в 90-х, а на всю страну прославился сначала суперхитом «Лошадка», а затем двумя каноническими пластинками «Супермен» и «Заноза».

Сегодня на счету Найка 11 сольных альбомов, последний из которых — «Капля крови создателя» — вышел в 2020 году во время пандемии.

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