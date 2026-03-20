Голикова предупредила об угрозе эпидемии сахарного диабета
Ситуация с сахарным диабетом в России в 2025 году вызывает серьезные опасения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на расширенном заседании Роспотребнадзора.
"Болезнь угрожает превратиться в эпидемию", — приводит ее слова РИА Новости.
Одной из ключевых причин остаются нездоровые пищевые привычки населения, отметила Голикова.
Ранее заместитель министра здравоохранения Евгений Камкин сообщал, что в стране насчитывается около 6 миллионов человек с сахарным диабетом и это число продолжает расти. Он подчеркнул, что подобная динамика наблюдается во всем мире.
Глава Минздрава Михаил Мурашко ранее предупреждал: если россияне не изменят образ жизни и пищевые привычки, то к 2030 году каждый второй взрослый может столкнуться с избыточным весом, что значительно повышает риск развития диабета.
Мясо+птица+рыба+яйца- вот ,что должно быть на столах,а не полуфабрикаты,которые даже могут пахнуть мясом(мышечным белком),но не содержать его,даже совсем или ,лучшем случае(!) содержать менее 20%. Исключите покупные полуфабрикаты из своего питания,и очень скоро оцените разницу в вашу пользу. Сначала будет трудно,как при абстиненции(отмены),но потом скажете сами себе спасибо,какой вы молодец,что выбрали здоровье.
содержит не менее 25%(иногда % выше) трансизомеров(трансжиров!),которые и получаются в результате самого процесса рафинирования.Для справки: в нерафинированных маслах этих трансжиров образуется не более1% при жарке,если не будет повторного и последующего нагревания-жарки.Вот тебе бабушка и здрасьте.Всё перевернули с ног на голову,рекламируя нам болезни и скорую смерть от маслица без вкуса и запаха.Информация открытая.
Она "Плешку" закончила ещё в советское время.Какой ...её сунул её в Минздрав и зачем ,трудно предположить?
рафинированные крайне опасны для обмена веществ.Они его ломают. Всякие диетолуги твердят из каждой форточки,что растительное масло-это супер полезный продукт и пить его можно чуть ли не литрами,условно.Но,для нормального обмена веществ соотношение жиров таково,что Насыщенных должно быть в 2,5-3 раза больше!!!,чем Ненасыщенных.65% против 35%. Вот тогда и будет порядок.Стакан(200мл) растительных масел в месяц для 1 человека-это предел,и ,конечно,только нерафинированных.
Она разве медик?