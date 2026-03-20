Голикова предупредила об угрозе эпидемии сахарного диабета

Ситуация с сахарным диабетом в России в 2025 году вызывает серьезные опасения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на расширенном заседании Роспотребнадзора.

"Болезнь угрожает превратиться в эпидемию", — приводит ее слова РИА Новости.

Одной из ключевых причин остаются нездоровые пищевые привычки населения, отметила Голикова.

Ранее заместитель министра здравоохранения Евгений Камкин сообщал, что в стране насчитывается около 6 миллионов человек с сахарным диабетом и это число продолжает расти. Он подчеркнул, что подобная динамика наблюдается во всем мире.

Глава Минздрава Михаил Мурашко ранее предупреждал: если россияне не изменят образ жизни и пищевые привычки, то к 2030 году каждый второй взрослый может столкнуться с избыточным весом, что значительно повышает риск развития диабета.