Как грамотно покрасить стены в доме? Советы, которые изменят ваше отношение к ремонту

19:46 29.03.2021

Покраска стен может быть не такой большой проблемой, как тридцать или сорок лет назад.

Качественные краски, пленка для покрытия мебели или скотч облегчат не только подготовку, но и саму покраску.

Алгоритм действия

Тщательно все накройте и приклейте, очистите стены и приступайте к покраске - это самый простой вариант. Кошмар для любого, кто готовится к этой работе, - соскрести старую краску со стен.

Нет правила относительно того, сколько слоев краски еще разрешено и когда их следует поцарапать. Это зависит от качества и прочности основания и от того, как держатся старые покрытия. Вы сравнительно легко узнаете и сами. Для тестирования используется обычный чистый валик, которым вы пропитываете и несколько раз проводите им по стене. Если он останется чистым, вы можете спокойно начать красить.

Валик или кисть

Перед тем, как приступить к покраске, нужно определиться, какой цвет нанести. Помимо классической кисти, у вас есть выбор из набирающих популярность валиков, вы также можете попробовать распыление. Обычно валик используется на больших площадях, но у вас всегда должна быть кисть под рукой, чтобы красить детали и небольшие части, такие как углы, область вокруг окон, область вокруг выключателей, розеток и так далее. Если вы пойдете покупать валик, вы обнаружите, что существует несколько типов. Правильный выбор зависит от типа цвета и шероховатости окрашенных стен. Поэтому некоторые компании уже прямо указывают на этикетке краски, какой валик лучше всего подходит для их нанесения. Но это не правило.

Распыление реже, в основном по двум причинам. Во-первых, это более высокая цена опрыскивателя. Если красить квартиру или дом раз в пять-десять лет, покупать его не стоит. Кроме того, распыление краски сложнее, чем покраска кистью или валиком. Напротив, использование распылителя определенно окупается, если большие площади окрашены в один цвет. Это, например, стены и потолки производственных цехов, коридоров. При распылении необходимо также учитывать, что краска распыляется больше, чем при использовании кисти или валика. Поэтому важно все тщательно осветить. Однако в подавляющем большинстве случаев сегодня для окраски используют валик.

Основа - подготовка помещения

Переместите мебель или переместите ее в центр комнаты, чтобы облегчить доступ к стенам и потолку. Затем накройте его покровной фольгой. Также обратите внимание на розетки, выключатели, плинтусы, дверные коробки и другие аксессуары, которые вы не хотите испачкать. Обычно их достаточно прикрыть малярным скотчем, можно открутить розетки и выключатели. Не забывайте чистить не после покраски, а перед покраской. Удалите паутину со стен, используйте различные герметики и лепнину, чтобы заделать различные трещины или дыры на картинах, смывайте жирные пятна водой с моющим средством или мылом. Начните покраску с нанесения проникающей краски, которая служит для укрепления различных оснований и унификации впитывающей способности. В то же время увеличивает адгезию покрытий, поэтому новая краска ложится.

Начинайте красить потолок, подавляющее большинство выполнено в белый цвет, чтобы излишне не уменьшать оптику и не затемнять пространство. Одновременно с потолком делается также белая или светлая полоса в верхней части стены. Однако окончательный вид он приобретет только после покраски стены. При этом он либо остается прикрытым скотчем, либо обозначает его границу живописной струной, так называемой трубой. Нет никаких правил по высоте планки. Вам даже не нужно этого делать. В общем, если вы хотите визуально уменьшить этот дефект в помещениях с высоким потолком, оставьте полосу повыше. С другой стороны, если комната должна выглядеть выше, делайте полосу всего на несколько сантиметров или не делайте ее совсем.

Окраску стен всегда начинайте с угла, где вы используете плоскую кисть или специальный валик, предназначенный для покраски углов. Затем возьмите классический валик и продолжайте красить стену. Важно, чтобы валик был достаточно влажным, а краска равномерно распределялась по его окружности. Этого можно добиться, пропустив валик по ракелю несколько раз после того, как он пропитался краской. Сначала нанесите краску на стены крест-накрест, затем продолжайте равномерно и вертикально сверху вниз для второго слоя. Покрытие обычно наносится в два слоя, на подложки одного оттенка может хватить.

При нанесении нескольких слоев делайте паузу между ними, чтобы дать одному слою высохнуть. Хотя покрытие высохнет на ощупь примерно через два часа, рекомендуется нанести еще один слой через два-четыре часа, в зависимости, конечно, от температуры и влажности в комнате. Устойчивость свежеокрашенных поверхностей к повреждениям в стандартных условиях составляет в течение 24 часов, когда вы можете начать перемещать мебель на место и все готово. Если вы комбинируете в комнате два разных цвета или красите только одну стену, а остальные оставляете белыми, аналогично покраске полосы под потолком, используйте липкую малярную ленту. Благодаря этому вы добьетесь того, чтобы отдельные цвета не впитывались друг в друга.

