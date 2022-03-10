Алексей Кольчугин («Разнузданные волей»): «Наш новый сингл зафиксировал промежуточный итог»

Группа «Разнузданные волей» после многолетней паузы представила новую композицию «Напиши мне слова»

Стихотворение, лежащее в основе этой саунд-поэзии, можно найти в стихотворном сборнике лидера группы Алексея Кольчугина «Траектория кружения». Мы поговорили с ним о том, как зарождалась столь необычная работа.

KM.RU: «Разнузданные Волей» славились своим умением вплетать слово в музыку, а музыку — в слово. Почему в итоге ты на новом витке группы начинаешь именно с мелодекламации?

- Тут сразу несколько факторов сыграло роль. Во-первых, жанр мелодекламации мне близок изначально, начиная с самых первых попыток вообще как-то зафиксировать свое творчество - и я к этому жанру постоянно возвращаюсь. Хотя тут сразу хотелось бы уточнить, что созданное нами за последние лет 15 в этом направлении я предпочитаю все же обозначать как жанр «саунд-поэзии» - то есть не просто запись декламации поэтических текстов под некую (часто - просто подобранную «под настроение») музыку, а, скажем так, комплексную работу, которая, в первую очередь, характеризуется написанием музыки с учетом конкретной мелодекламации - то есть чтецких особенностей «вокалиста». Именно поэтому заменить чтеца в уже готовой композиции бывает порой весьма непросто - даже сложнее, чем заменить вокалиста в песне!

Но, помимо этого, важны и личные ассоциации композитора, которые вызывает у него текст, и, скажем так, семантика текста. И это помимо собственно работы с поэтическим текстом (подбор, проработка декламации). В общем, получаем довольно трудоемкий процесс, требующий определенной подготовки. И, в том числе, понимания особенностей текста композитором.

Во-вторых - условное «возрождение» РВ, связанное с возвращением на сцену (в период 2010-2017 гг мы были, по сути, чисто студийным проектом), состоялось в 2017 году - тогда мы с басистом Ильей Лисом начали работать как саунд-поэтический дуэт. Работали под частичный «минус» с живым басом и гитарой, целый ряд концертов в таком формате дали в период 2017-2021. А в 2018 году начали делать первые студийные пробы, записывали абсолютно новый материал на мои, преимущественно, стихи. Я к тому немного подустал от насыщенных саунд-поэтических аранжировок, которые делал для проекта Фронт Радикального Искусства & Shiva’s Disco, хотелось какого-то минимализма, нового подхода к саунд-поэзии. С Ильей на тот момент мы уже хорошо сработались в рамках ФРИ, у нас был на счету удачный эксперимент с композицией под мой вокал, основу которой составлял бас. И в новых композициях мы решили сделать упор на бас-гитару, на тот момент Илья стал основным «генератором музыкальных идей». Он набросал музыкальную основу сразу к нескольким композициям, я же продолжил их развитие. Сейчас, правда, эти композиции опять приобретают весьма насыщенную аранжировку - и я, в каком-то смысле, стою на распутье между лаконичными формами и «полномасштабными» (улыбается).

В-третьих - именно «Напиши мне слова» раньше остальных композиций получила вполне себе законченную, органичную форму. На самом деле, можно было выпустить ее на пару лет раньше!

А кроме того, стихотворение, ставшее основой для композиции, вошло в мою книгу стихов «Траектория Кружения» - и мне давно казалось, что ряд текстов из нее просятся на запись, готовы «звучать» в сопровождении музыки.

Кстати, песенный жанр мы ни в коем случае не бросаем - и по-прежнему ведем работу (очень сильно затянувшуюся, конечно…) над вторым полноформатным альбомом РВ. Да и к некоторым другим песням, ранее нигде не издававшимся, постепенно пишутся «демки» (демо-записи). Нового материала предостаточно!

Илья Лис

KM.RU: Повлияло ли как-то на выбор формы композиции твое участие во ФРИ?

- Скорее нет, чем да. Свою саунд-поэтическую программу я вынашиваю, наверное, с конца 90-х годов, осознанно - с 2002 года, то есть еще до начала своей работы с ФРИ. Экспериментальные работы в этом направлении мы проводили регулярно, первой официально изданной композицией РВ в этом жанре стала «Когда крыши теряют стройность», вышедшая на EP «Ветер в Голове» (2007). Потом эта практика повторилась и на альбоме «Взгляд на Солнце», и на других синглах. То есть, скорее мое увлечение этим жанром как таковым повлияло на мое участие во ФРИ (смеется)

KM.RU: В чем же тогда принципиальная разница подходов?

- Если мы говорим о музыкальной стороне вопроса, принципиальной разницы нет. Во всяком случае, роль саунд-продюсера играет все тот же человек (улыбается). Разве что в моей попытке найти более лаконичные формы, о которой я сказал выше. Но творческий поиск нового звучания - процесс совершенно естественный, и, уверен, он будет продолжаться.

А вот концептуально проекты различаются существенно. Во «Фронте» подход к выбору текстов, которые должны были составить впоследствии альбом, был крайне серьезным и концептуальным. То есть альбомы строились вокруг текстов, а не вокруг музыки! И все альбомы проекта - это выверенные, в первую очередь - в смысловом плане! - работы, понять которые можно только обладая определенным интеллектуальным бэк-граундом. Собственно, Фронт Радикального Искусства с самого начала не ограничивал свою деятельность в формате сугубо литературного сообщества, выполняя еще, если можно так сказать, культуртреггерские функции в кругу приближенных слушателей и авторов.

Мои истории - более личные, пожалуй. Но и более доступные широкой аудитории, как мне кажется. Во всяком случае, ряд композиций из нашей новой саунд-поэтической программы будут именно таковыми, это относится и к «Напиши мне слова». А в перспективе планируются и более сложные в семантическом (да и структурном…) плане композиции.

Обложка сингла

KM.RU: В РВ обычно песни были частью чего-то большего. Частью чего станет «Напиши мне слова»?

- Наверное, все же частью саунд-поэтического альбома. Хотя, повторюсь, материала нового у нас очень много: фактически, параллельно мы работаем над тремя программами. И как будут, в итоге, скомпонованы две из них, пока говорить рано. Эти программы мы обкатываем и на концертах, причем - как на достаточно камерных «музыкально-литературных», так и на традиционных «роковых» фестивалях в полноценном звучании с живыми барабанами. Так что альбомная версия аранжировки той же «Напиши мне слова» вполне может несколько отличаться от той, что представлена на сингле. А может случиться и так, что композиция так и останется только в формате сингла! Но в этом я и вижу задачу сингла: показать направление нашей мысли на данный момент, зафиксировать «промежуточный итог». А дальше? А дальше - работаем!

Стихи - Алексей Кольчугин

Музыка - Илья Лис, Алексей Кольчугин

Алексей Кольчугин - вокал, гитара, программинг, саунд-продакшн

Илья Лис - бас

Фото -Николай Алексанян (кроме обложки сингла)