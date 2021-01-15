«Будет ли кто-то кого-то после этого защищать?»: 8 лет получил уфимец, который забил напавшего на детей педофила

Перед самым новым годом Санкин был признан виновным присяжными, а недавно суд в Уфе вынес приговор по резонансному делу

К 8 годам колонии строго режима приговорил Калининский районный суд Уфы Владимира Санкина, избившего трижды судимого педофила, совершавшего развратные действия в отношении двух мальчиков-подростков. Версии защиты Санкина и следствия в отношении событий годичной давности отличаются в деталях, но эти «детали» вылились в неожиданный приговор.

30 января 2020 года юные жители Уфы играли в снежки, промокли и зашли погреться в подъезд. 53-летний мужчина, проживавший в том же доме, заманил их к себе домой, пообещав напоить чаем. «Гостеприимным хозяином», по информации СМИ оказался трижды судимый педофил.

Первый свой срок по статье «мужеложство» он отбыл еще в советские времена. Во второй раз он был привлечен к уголовной ответственности за то, что угощал детей спиртным. В 2007 году он оказался на скамье подсудимых в третий раз – и был приговорен к 11 годам лишения свободы за изнасилование малолетнего мальчика («явно не достигшего 14-летнего возраста»).

Выйдя на свободу, педофил вскоре снова взялся за старое. Когда двое подростков оказались у него дома, он схватил топор и, угрожая им, потребовал, чтобы мальчики разделись. И вот тут начинаются некоторые расхождения в версиях защиты и обвинения.

По словам Санкина, его близких и защитников, один из мальчиков выбежал на улицу и начал звать на помощь, чтобы спасти друга. Согласно версии следствия, сбежать из логова педофила смогли оба подростка, которые встретили на улице знакомого им автомеханика Санкина и пожаловались ему на растлителя. В дальнейшем Санкин, согласно утверждениям защиты, вызволил второго мальчика. А, по мнению обвинения, - решил «разобраться» с педофилом.

Между Санкиным и извращенцем возникла перепалка. Как писали СМИ, раздосадованный неудачей педофил первым ударил Владимира.

«Первым удар в челюсть получил Санкин, от чего его челюсть была разбита. Это медицински подтвержденный факт, его никто не оспаривает, в том числе и следствие. То есть, первым ударил педофил, завязалась драка», - цитируют «Вести-Башкортостан» слова адвоката Шоты Горгадзе, который по собственной инициативе прибыл в Уфу защищать Санкина.

В ходе драки Санкин нанес педофилу удары ногами, руками и штакетником, после чего попросил у соседей вызвать полицию и скорую помощь. Побитый растлитель в это время лежал на снегу и, согласно некоторым свидетельствам, сам просил обойтись без вмешательства правоохранительных органов.

«По словам свидетелей, Зайцев к концу драки был жив, он даже отказывался ехать в больницу в «скорой помощи» и был контактный», - утверждал в беседе со СМИ адвокат Искандер Кабиров.

Однако вскоре после этого педофил скончался. Согласно результатам оглашенной в суде экспертизы, окончательной причиной его смерти стало обморожение.

Следствие утверждает, что в ходе драки Санкин отобрал у педофила кошелек (с 1500 рублями) и отдал часть находившихся в нем денег детям. Защита это утверждение опровергает.

В итоге, несмотря на все заявленные добрые намерения, Санкин был обвинен в убийстве и разбое. На время следствия он был отправлен под домашний арест. Суд в дальнейшем переквалифицировал действия автомеханика – с «убийства» на «причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть».

И вот, перед самым новым годом Санкин был признан виновным присяжными (в тяжких телесных, но не в разбое). При этом присяжные заседатели согласились с тем, что Санкин заслуживает снисхождения.

«Снисхождение» получилось странное - 8 лет «строго режима». Защита уфимца уже заявила о намерении обжаловать приговор.

Для сравнения – тремя неделями ранее суд в Ставропольской области приговорил к 8 годам и 1 месяцу лишения свободы ранее судимого гражданина, который, находясь в состоянии уголовного опьянения, забил до смерти знакомую.

В январе 2021 года к 5 годам и 1 месяцу лишения свободы был приговорен житель Колпино, до смерти забивший свою жену-инвалида.

7,5 лет лишения свободы получил в те же дни житель Нового Уренгоя, который в пьяной драке убил своего собственного брата.

Как мы видим, все эти люди не защищали детей от противоправных посягательств, а их жертвы не были неоднократно судимыми педофилами, и все они получили либо примерно столько же, либо даже меньше, чем Санкин. Откуда такая странность? Сказать сложно…

И любопытно, чтобы сказали те, кто осудили автомеханика Санкина, если бы на месте мальчишек в логове у педофила оказались их дети? Не изменились бы в этом случае решение присяжных и вердикт суда?

А самое грустное заключается в том, что подобные приговоры уничтожают существовавшую столетиями в нашем обществе установку на помощь тем, кто сам не может постоять за себя.

Печально, но герои романов, которыми мы восхищались в детстве – живи они сегодня – тоже получили бы не менее 8 лет «строгача». Айвенго, Квентин Дорвард, Ричард Шелтон – все они были бы признаны настоящими негодяями.

Возможно, законодателям стоило бы подумать над доработкой некоторых норм уголовного законодательства? Потому что интернет-форумы, забитые советами бежать, как можно дальше, если вы стали свидетелем преступления против женщины или ребенка, чтобы не быть потом самим виноватыми, вызывают сильную печаль…