«Будет ли кто-то кого-то после этого защищать?»: 8 лет получил уфимец, который забил напавшего на детей педофила
К 8 годам колонии строго режима приговорил Калининский районный суд Уфы Владимира Санкина, избившего трижды судимого педофила, совершавшего развратные действия в отношении двух мальчиков-подростков. Версии защиты Санкина и следствия в отношении событий годичной давности отличаются в деталях, но эти «детали» вылились в неожиданный приговор.
30 января 2020 года юные жители Уфы играли в снежки, промокли и зашли погреться в подъезд. 53-летний мужчина, проживавший в том же доме, заманил их к себе домой, пообещав напоить чаем. «Гостеприимным хозяином», по информации СМИ оказался трижды судимый педофил.
Первый свой срок по статье «мужеложство» он отбыл еще в советские времена. Во второй раз он был привлечен к уголовной ответственности за то, что угощал детей спиртным. В 2007 году он оказался на скамье подсудимых в третий раз – и был приговорен к 11 годам лишения свободы за изнасилование малолетнего мальчика («явно не достигшего 14-летнего возраста»).
Выйдя на свободу, педофил вскоре снова взялся за старое. Когда двое подростков оказались у него дома, он схватил топор и, угрожая им, потребовал, чтобы мальчики разделись. И вот тут начинаются некоторые расхождения в версиях защиты и обвинения.
По словам Санкина, его близких и защитников, один из мальчиков выбежал на улицу и начал звать на помощь, чтобы спасти друга. Согласно версии следствия, сбежать из логова педофила смогли оба подростка, которые встретили на улице знакомого им автомеханика Санкина и пожаловались ему на растлителя. В дальнейшем Санкин, согласно утверждениям защиты, вызволил второго мальчика. А, по мнению обвинения, - решил «разобраться» с педофилом.
Между Санкиным и извращенцем возникла перепалка. Как писали СМИ, раздосадованный неудачей педофил первым ударил Владимира.
«Первым удар в челюсть получил Санкин, от чего его челюсть была разбита. Это медицински подтвержденный факт, его никто не оспаривает, в том числе и следствие. То есть, первым ударил педофил, завязалась драка», - цитируют «Вести-Башкортостан» слова адвоката Шоты Горгадзе, который по собственной инициативе прибыл в Уфу защищать Санкина.
В ходе драки Санкин нанес педофилу удары ногами, руками и штакетником, после чего попросил у соседей вызвать полицию и скорую помощь. Побитый растлитель в это время лежал на снегу и, согласно некоторым свидетельствам, сам просил обойтись без вмешательства правоохранительных органов.
«По словам свидетелей, Зайцев к концу драки был жив, он даже отказывался ехать в больницу в «скорой помощи» и был контактный», - утверждал в беседе со СМИ адвокат Искандер Кабиров.
Однако вскоре после этого педофил скончался. Согласно результатам оглашенной в суде экспертизы, окончательной причиной его смерти стало обморожение.
Следствие утверждает, что в ходе драки Санкин отобрал у педофила кошелек (с 1500 рублями) и отдал часть находившихся в нем денег детям. Защита это утверждение опровергает.
В итоге, несмотря на все заявленные добрые намерения, Санкин был обвинен в убийстве и разбое. На время следствия он был отправлен под домашний арест. Суд в дальнейшем переквалифицировал действия автомеханика – с «убийства» на «причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть».
И вот, перед самым новым годом Санкин был признан виновным присяжными (в тяжких телесных, но не в разбое). При этом присяжные заседатели согласились с тем, что Санкин заслуживает снисхождения.
«Снисхождение» получилось странное - 8 лет «строго режима». Защита уфимца уже заявила о намерении обжаловать приговор.
Для сравнения – тремя неделями ранее суд в Ставропольской области приговорил к 8 годам и 1 месяцу лишения свободы ранее судимого гражданина, который, находясь в состоянии уголовного опьянения, забил до смерти знакомую.
В январе 2021 года к 5 годам и 1 месяцу лишения свободы был приговорен житель Колпино, до смерти забивший свою жену-инвалида.
7,5 лет лишения свободы получил в те же дни житель Нового Уренгоя, который в пьяной драке убил своего собственного брата.
Как мы видим, все эти люди не защищали детей от противоправных посягательств, а их жертвы не были неоднократно судимыми педофилами, и все они получили либо примерно столько же, либо даже меньше, чем Санкин. Откуда такая странность? Сказать сложно…
И любопытно, чтобы сказали те, кто осудили автомеханика Санкина, если бы на месте мальчишек в логове у педофила оказались их дети? Не изменились бы в этом случае решение присяжных и вердикт суда?
А самое грустное заключается в том, что подобные приговоры уничтожают существовавшую столетиями в нашем обществе установку на помощь тем, кто сам не может постоять за себя.
Печально, но герои романов, которыми мы восхищались в детстве – живи они сегодня – тоже получили бы не менее 8 лет «строгача». Айвенго, Квентин Дорвард, Ричард Шелтон – все они были бы признаны настоящими негодяями.
Возможно, законодателям стоило бы подумать над доработкой некоторых норм уголовного законодательства? Потому что интернет-форумы, забитые советами бежать, как можно дальше, если вы стали свидетелем преступления против женщины или ребенка, чтобы не быть потом самим виноватыми, вызывают сильную печаль…
Комментарии читателей Оставить комментарий
Похоже, что не судья решал, какой приговор вынести. Даже присяжные не помогли. Кто-то наверху (боюсь даже предположить где) очень сочувствует педофилам, особенно судимым.
Вот и получилось у них, что один гражданин просто так, ни с того ни с сего, напал на другого гражданина и избил его. Тот типа переохладился на снегу, залез в скорую помощь, а потом передумал ехать в больничку да и умер.
Туда ему и дорога.
А судья теперь повышения ждёт, обещали же за "построже".
-"Ну и как судить тебя? По справедливости или по закону?"
-"По справедливости!"
-"По справедливости не получится. Это мы перед тобой будем виноватые и ещё тебе придётся заплатить... а по закону, что решим то и будет"
Х.Ф."Олигарх" (2002)
Вы серьёзно, предлогаете примкнуть к Новальному, он же глупец от- природы.
Не вникал, но если это отвечает истине, надо признать, что Россия, преодолевая упорное сопротивление всяких сталинистов, русскомирцев, патриотов идет в правильном направлении. Понятно, зигзагами, с отступлениями, колебаниями. Однако в целом, "значит, нам туда дорога, в Европу мы идем!".
Нужно сидеть тихо и не высовываться. Поскольку "нормальность" понятие относительное и точку невозврата общество давно проспало. Но вы не расстраивайтесь. В Америке и Европе вот где все плохо. Свое не пахнет.