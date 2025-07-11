19:37 11.07.2025

Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении основ государственной языковой политики России, пишет "Интерфакс".

Всем гражданам России указ гарантирует право на пользование родным языком (родными языками). При этом отмечается, что "русский язык является одной из основ российской государственности и неразрывно связан с традиционными российскими духовно- нравственными ценностями".

"Россия успешно противостоит попыткам ограничения использования русского языка, "отмены" русской культуры "в том числе русской литературы", дискриминации российских средств массовой информации, навязывания идеологических установок, противоречащих традиционным российским духовно-нравственным ценностям", - говорится в указе.

В качестве одной из угроз в сфере государственной языковой политики называется "необоснованное использование в сферах официального общения иностранных слов, имеющих общеупотребительные аналоги в русском языке, и иностранных слов, не вошедших в нормативные словари", а также "попытки некоторых иностранных государств ограничить (сократить) пространство использования русского языка".

Среди задач государственной языковой политики в указанной сфере называется "сокращение использования иностранных слов, имеющих общеупотребительные аналоги в русском языке" и "обеспечение в соответствии с законодательством РФ использования в общественном пространстве кириллицы".

В качестве основных направлений государственной языковой политики указываются создание единой государственной линейки школьных учебников и учебных пособий по русскому языку, литературе и литературному чтению и внедрение комплексной системы оценки уровня языковой адаптации иностранных граждан, прибывающих в Россию для получения образования или трудовой деятельности.