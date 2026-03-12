Хандроз «Ешь»

Исполнитель: Хандроз, Название: «Ешь», Стиль: гранж, Год: 2026

Группа «Хандроз» существует с 2003 года и базируется в Тамбове. Свой стиль они величают «бред-роком», но вообще это — добротный гранж. Именно такая стилистика превалирует в новом альбоме «Ешь». Название емкое и вполне себе нонконформистское. В нем можно уловить и некий стеб над популярным у обывателей лозунгом «ешь, молись, люби». Также в этом посыле можно уловить пренебрежительное «нате, жрите» и «ешь ананасы, рябчиков жуй — день твой последний приходит, буржуй».

Тема поглощения пищи раскрывается и в некоторых треках этой пластинки. Среди них — заглавная «Ешь», и — особенно «Вес» — история некоего толстого мальчика, у которого был порок сердца, но который казался каким-то современным юродивым, умеющим творить чудеса.

Группа называется «Хандроз» и в некоторых песнях тесно переплетены темы еды и болезни («Вес» здесь, конечно, тоже — яркий пример). Лед можно добавлять в коктейль, а можно остужать им лоб у больного, что и происходит в песне «Клеймо льда». Правда, уже в следующей песне «Больной» герой нас спешит заверить, что он — выздоровел.

Тем не менее, социопатия касается, так или иначе, всех песен этого альбома. В первой же из них «Под столом» (стол — опять же, предназначен для трапез) герой отправляется в указанном направлении, чтобы укрыться от агрессивности окружающих. Один из лучших выходов предложен в песне «Совенок», где птица просит убежища у звезды, но та дает ему утешение лишь на короткое время, а потом все-таки отправляет обратно на Землю,

Альбом выстроен так, что герой все-таки обретает в итоге внутреннюю силу. Желание соединить расколотое бытие в «Нити» оборачивается обнаружением в себе образа Божьего в «Ладони» и возвращении к корням в финальном «Веере».