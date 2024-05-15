Дождливый гражданин «Непобедим» (OST «Лето. Нулевые»)

Дождливый гражданин «Непобедим» (OST «Лето. Нулевые»)

Исполнитель: Дождливый гражданин, Название: «Непобедим», Стиль: саунтрек, Год: 2024

Фильм Сергея Илютина «Лето. Нулевые» стал еще одной ностальгической лентой, каких отчаянно не хватает современному зрителю. История становления, первой любви и первых ощутимых неприятностей подростка была сопровождена достойным саундтреком, где были песни актуальных в то время групп «Звери», «Леприконсы», «Балаган Лимитед» и др. но одно дело взять ретроспективную картинку, а другое — нарулить соответствующего антуража уже из наших дней с нынешними возможностями.

Группа «Дождливый гражданин» приняла самое деятельное участие в записи саундтрека к фильму. Как-никак, лента снималась в окрестностях их родного Конаково. Участник Был записан инструментал к треку «Улица пьяяных рыбаков», а участник коллектива Максим Овсянников прописал гитару для остального саундрека. Но центральное место в фильме занимает всё же песня «Непобедим», звучащая на титрах. Каждый, у кого было детство в маленьком городке в нулевые, смахнет слезу, слушая ламповое звучание, насквозь пропитанное запахом хвои и летних приключений.

Лето на носу, можем повторить?

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