Алексей Горшенев выступил против уничтожения истории, языка и отечества

Персональный проект Алексея Горшенева наращивает мускулы

Год назад в «ГлавКлубе» группа выступила при дозволенных 25% заполняемости, и по отзывам это был довольно грустный концерт. Совсем иное впечатление произвела весенняя презентация альбома «Звездный мусор», на где Алексей Горшенев много и охотно общался с поклонниками, явно соскучившись по такой форме взаимодействия.

Восемнадцатого декабря певец обещал вспомнить редкие песни группы «Кукрыниксы» и продемонстрировать некоторые инновационные решения. С хита «Серебряный сентябрь» своей предыдущей группы Алексей Горшенев и начал концерт. Видеоряд заострял внимание на заложенной в этой песне идее красоты, поскольку на экране мелькали заснятые крупным планом зрачки, жадно «пожирающие» пейзажи осеннего увядания природы.

Парад редких песен «Кукров» открыла тревожная «Столкновение», под которую на экране бились зеркала - и этот лейтмотив проходил красной нитью сквозь все шоу. Буквально уже в следующей песне «Крутится карусель» распиской детский аттракцион прорывался через зазубренные стекла.

В надежде некий неумолимый Иван, родства не помнящий, прицельно стрелял по мишеням с надписями контроль, образ, язык и общество. Песня «Одиночество» добавила к этому ряду ещё и Родину, поскольку в ней была такая строчка: «когда нет имени, отчества, ни отечества - ничего». Этому тотальному забвению было противопоставлено погружение в уютный советский Космос: среди осколков метеорита летали в невесомости кассетные магнитофоны и старые телевизоры транслировавшие концерты с Михаилом Горшеневым, Виктором Цоем и Егором Летовым.

После такого мощного посыла фраза «мой разрывается мир из «Царя зверей» никого удивить уже не могла. Однако Алексей Горшенев знал, чем сплотить публику. В ещё одной редкой песне «Полжизни» он решил явить воочию ту самую новацию, которую анонсировал заранее. Заметив, что настало время странных, но интересных замыслов, он признался что ноу хау впервые было апробировано накануне на концерте в Питере, но до этого в мире никто такого ещё не делал. Фишка заключалась в том, что саксофонное соло в Полжизни сыграл световик группы прямо со своего пульта. Так зрители оказались в самой гуще сценического действа, а Горшенев пообещал не останавливаться на достигнутом и продолжать удивлять в будущем. Эффект неожиданности закрепил ещё один раритет «Ангелы с грязным лицом».

На концерте группа представила и свой новый сингл «Крик». Его премьеру Алексей Горшенев предварил эмоциональной речью о том, что творческие люди обычно сидят в подвалах, копаются в себе и не обращают внимания на социум, но ситуация в мире сейчас такова, что всеобщее сумасшествие дошло и до них. « Глядя на то, что творится, я хочу сказать, тем, кто жмет в мире на педали: что за бред вообще происходит? - недоумевал он. - Иначе, как криком, свою реакцию на происходящее сегодня, я выразить не могу».

Вдоволь напевшись на актуальную повестку дня, Алексей Горшенев представил пару ретроспективных блоков. Первый из них отсылал к зонг-опере «Короля и Шута» «Тодд» и включал две песни - «Мой Бог» и «Счастье». Второй — акустический — он условно посвятил «и романтикам, и хулиганам». Сообразно озвученному плану эта часть включала «Медведя «Короля и Шута» и «Есенина» («Пой же, пой на проклятой гитаре»).

Бенефис барабанщика Михаила Фомина выдался на сей раз довольно непредсказуемым. Драммер наяривал под ремикс на песню «Папа» из единственного альбома проекта «Горшенев» «Звездный мусор». Слова «папа любит эту суку — застрелите эту суку» сопровождалась видеорядом со стреляющим в зал Михаилом. В этом захватывающем зрелище было минимум два важных послания: напоминание о том, что пожелание другому пули немедленно вернется бумерангом, и предупреждение, чтобы не поступали, как «папа».

Финальный сет музыкантов включал наиболее заметные песни — как из «Кукрыниксов», так и персонального творчества Горшенева: «По раскрашенной душе», «Разорванные фото», «Обнимай», «ЗЛО», «Это не беда», «Звезда», «Никто» и «Рожденный быть звездой» (под которую зеркальные осколки, наконец-то стали похожи на небесные светила).

Как достигли сего волшебства? Косвенный ответ был дан в бисовой «Мечте», которую Алексей Горшенев завершил такой фразой»: «Горите своей мечтой, идите за ней — пока не поздно»?

1. Серебряный сентябрь

2. Столкновение

3. Крутится карусель

4. Надежда

5. Одиночество

6. Царь зверей

7. Полжизни.

8. Ангелы с грязным лицом

9. Шторм

10. Крик

11. Мой Бог

12. Счастье

13. Медведь

14. Есенин

15. Папа (ремикс и соло на ударных)

16. По раскрашенной душе

17. Разорванные фото

18. Обнимай

19. ЗЛО

20. Это не беда

21. Звезда

22. Никто

23. Рождённый быть звездой

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24. Мечта