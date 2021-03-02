Горбачев: Свой среди чужих, чужой среди своих

Фигуры Горбачева и Ельцина, который тоже виноват во многом в развале СССР, очень похожи. Первого президента СССР, как и первого президента России погубило тщеславие

Россия не допустит повторения «унизительного» сценария, сложившегося во времена позднего СССР в период правления Михаила Горбачева. Такое мнение в статье для журнала National Interest выразил его гендиректор, американский политолог Дмитрий Саймс.

Анализируя будущее американо-российских отношений, он отметил, что Россия хотела бы добиться отмены или смягчения антироссийских санкций, но не пойдет на серьезные уступки, полагаясь на взаимный ответ Запада.

«Этот сценарий похож на произошедшее во времена Горбачева. Настаивать на том, чтобы Москва повторила то, что многие россияне считают неудачным и унизительным подходом, значило бы путать желаемое с действительным», - уверен Саймс.

Упоминание в данном контексте имени Горбачева, скорей всего, неслучайно. 2 марта генеральный секретарь ЦК КПСС и первый президент Советского Союза празднует свой 90-летний юбилей. Тема наверняка станет топовой на страницах и российских, мировых СМИ.

Безусловно, эпоху правления Горбачева (1985-1991 гг.) нельзя назвать однозначной. Но парадокс в том, что любят и ценят Михаила Сергеевича исключительно на Западе. Там его считают политиком едва ли не планетарного масштаба, награждают престижными премиями и даже ставят при жизни памятники. В своей же собственной стране «отца перестройки», мягко говоря, не жалуют.

Так, согласно опросу, проведенному пять лет назад (к 85-летию политика), всего 6% респондентов среди главных достижений Горбачева назвали окончание холодной войны, 5% - введение демократических свобод, и еще 2% - начало перестройки. При этом каждый второй участник опроса уверен, что бывший руководитель СССР не сделал ничего хорошего для государства. А почти четверть (24%) назвали его преступником, который сознательно пошел на развал державы.

Примечательно, что сам Михаил Сергеевич считает перестройку и сейчас своим главным достижением.

Действительно, при Горбачеве «железный занавес», десятилетия разделявший страны социалистического и капиталистического лагеря, пал. Наши граждане получили возможность свободно выезжать за рубеж. Вот только и Советский Союз вскоре тоже распался, а военный блок НАТО оказался прямо у наших границ…

Почему так получилось и есть ли в этом, действительно, вина нынешнего юбиляра, «СП» рассказал историк и независимый политолог Аждар Куртов:

- Политический деятель, прежде всего, должен просчитывать последствия своих шагов и тех действия, которые он предпринимает на государственном посту. Особенно, это касается глав государств.

Михаил Сергеевич, к сожалению, относится к той категории политиков, которые таким качеством не обладают. В этом смысле к нему - как, собственно, и к ряду других деятелей - вполне подходит известное изречение о том, что «благими намерениями выстлана дорога в ад». В конце концов, мы должны их оценивать именно по последствиям, а не по намерениям.

Да, Михаил Сергеевич тогда много и красиво говорил о необходимости преобразования советской системы на более гуманных коммунистических началах. Но ведь этого не было сделано. А последствия были очень и очень печальными.

Кстати, окончание холодной войны я не считаю достижением, поэтому не соглашусь с теми респондентами, которые в соцопросе поставили это в заслугу Горбачеву. Действительно, холодная война закончилась. Но за счет чего это было сделано? Мы фактически сдали свои позиции. И это было поражение по сути дела.

Советский Союз нес тяжкое бремя - конфронтации с Западом. Она наблюдалась и во времена Сталина, и во времена Хрущева, и в период правления Брежнева, которые тоже не всегда просчитывали последствия своих шагов во внешней политике. Особенно Никита Сергеевич, когда он шел на кардинальное разоружение, сокращение армии и на многое-многое другое.

А Горбачев решил, что его миролюбивые предложения Западу будут встречены там такой же реакцией. Но он просчитался. Запад решил, что можно переиграть Советский Союз, коль скоро у него такой политический лидер. Пообещать ему многое, и, в конце концов, получив от него необходимую сдачу позиций, продолжить укрепление своего, уже монопольного, преимущества на политическом Олимпе.

Что, собственно говоря, и произошло.

Как можно положительно оценивать действия Горбачева, скажем, в отношении вывода войск из Германии? Сдачу наших геополитических союзников по Варшавскому договору. Ведь, по сути, это было предательство наших союзников.

Если бы этого не случилось, я думаю, многие сотни тысяч человеческих жизней не закончились бы так трагично, как это произошло в Восточной Европе. И не только в Восточной Европе. В Азии - тоже. Про постсоветское пространство я уже и не говорю.

Отношения с союзными республиками, это тоже важнейшая прерогатива политики такого федерального государства, каким являлся СССР. А что делал Горбачев?

- Что же он делал не так?

- Он носился с идеями нового союзного договора, постоянно расхваливал эту идею. А в это время процессы сецессии, развала Союза, укрепления националистических сил в республиках стремительно раскручивались.

Показательным фактом является то, что с опозданием был принят закон «О порядке выхода союзной республики из состава СССР». В законе были, например, прописаны нормы о том, что решение о выходе принимается по итогам референдума. Но самого закона о референдуме к тому моменту еще не было.

То есть, распад Советского Союза произошел с правовой точки зрения абсолютно незаконно. Потому как ни одна союзная республика нормы закона «О порядке выхода из состава СССР» не выполнила.

Отсюда многие наши беды, которые мы расхлебываем до сих пор. В том числе, и беды с Украиной.

Ведь Горбачев упустил ситуацию совершенно, когда на Украине росли националистические настроения, а 1 декабря 1991 года они провели референдум, результаты которого потом Кравчук в Беловежской пуще преподносил, как желание всего народа Украины выйти из состава СССР.

Но не только Украина. В тот же день, кстати, было проведено всенародное голосование по выборам президента в Казахстане.

Думаю, Нурсултан Назарбаев, которого у нас считают, чуть ли не главным сторонником сохранения Союза и главным интегратором на постсоветском пространстве, в тот период времени координировал свои действия с Кравчуком и с другими главами союзных республик. Иначе, зачем ему было проводить это голосование, если он был избран немногим более года назад до этого.

Иначе говоря, он пытался получить тоже мандат от населения Казахстана на свободу действий. Назарбаев, по воспоминаниям Кравчука, Шушкевича и Бурбулиса, должен был быть четвертым участником встречи в Беловежской пуще.

Развал Советского Союза привел к тяжелейшим последствиям. Ведь многие люди моментально лишились своего отечества. Вынуждены были, бросив все, переезжать из одной республики в другую. Многие в результате этих переездов раньше времени ушли из жизни. А войны, которые были развязаны в начале 90-х в Приднестровье, Таджикистане, Абхазии, Нагорном Карабахе - их последствия мы ощущаем до сих пор.

Вообще это, действительно, величайшая геополитическая трагедия. И цена этой трагедии просто колоссальна. В известной степени ответственность за это лежит на Горбачеве.

- Но он как раз отрицает любые обвинения в свой адрес. Даже в том, что НАТО оказалась у наших границ, Горбачев не считает себя ответственным. Он утверждает, что не мог тогда взять письменного подтверждения о нерасширении альянса на Восток, потому что существовал Варшавский договор, и это с юридической точки зрения якобы было бы нелепо.

- Михаил Сергеевич юрист по образованию. А что такое юриспруденция? В известной степени, это та область человеческой деятельности, представителей которой часто называют крючкотворами.

То есть, это люди, которые, прежде всего, доверяют письменным обязательствам. Тому, что положено на бумагу в виде какой-то нормы - нормы закона, нормы договора… и т. д.

Поэтому оправдание Горбачева, что он не мог, это оправдание от лукавого. Он обязан был, как глава государства, такие суперважные вопросы решать путем обязательной фиксации взаимных обязательств - и со стороны Запада, и со стороны Советского Союза - на бумаге.

Что касается Варшавского договора, и необходимости согласования с другими государствами… Разве этого нельзя было сделать? Надо было делать. И в прошлом, у его предшественников, удавались такие согласования - вспомним, 1968 год. Ведь введение войск в Чехословакию было совместным решением членов Варшавского договора по такому важнейшему для них вопросу.

А здесь был вопрос еще более важный - о сохранении сложившейся системы международных отношений в Восточной Европе. Но этого не произошло. И Горбачев просто пытается найти оправдания, которые юридически, с моей точки зрения, как раз являются нелепыми.

- Не секрет, что немцы считают последнего президента СССР отцом германского единства. Но как тогда следует понимать федерального канцлера ФРГ Гельмута Коля, который в своих воспоминаниях сказал о Горбачеве, что от него останется то, что «он ликвидировал коммунизм, частично против воли. Но де-факто. Без насилия. Без кровопролития. Кроме этого, из того, что действительно сталось, больше ничего не приходит мне в голову».

- Политики часто лукавят. Коль, наверное, тоже лукавит. Но, кстати, у него есть и другие высказывания. Он, например, говорил, что Германия готова была заплатить огромные деньги, и они были крайне удивлены позицией Горбачева, который ничего не попросил, давая согласие на вывод советских войск из Германии и на объединение двух Германий - Восточной и Западной.

Что же касается коммунизма, то я абсолютно не согласен с утверждением, что Горбачев ликвидировал коммунизм. Где ликвидировал? Коммунистическая идея жива. У нас, в России, достаточно много приверженцев этой идеи.

И не только в России, не только в Китае. Тот персонаж (рэпер Пабло Хасель - ред.), который подвергается сейчас уголовному преследованию в Испании, он как раз тоже коммунист. И не скрывает этих своих коммунистических идей, достаточно радикальных.

Поэтому Колю этот факт ставить в заслугу Горбачеву не следовало бы. Как не следовало бы признавать, что без крови это было сделано. Ну, как же без крови? Только в одной гражданской войне в Таджикистане погибло более ста тысяч человек. А если мы присовокупим сюда потери в результате войн в Приднестровье, в Абхазии, в Нагорном Карабахе, то количество прямых потерь от военных действий будет очень и очень большим.

Собственно, и корни нынешних событий на юго-востоке Украины, они ведь тоже лежат в действиях Горбачева. В распаде Советского Союза. В том, что он совершил.

- Почему так получилось, что слабый и недальновидный политик оказался во главе такой страны, как Советский Союз? В чем проблема?

- Наверное, проблем много. Но одна, совершенно точно, я думаю, лежит в его человеческом тщеславии. Именно поэтому он с таким удовольствием разъезжал тогда, будучи генсеком, по всему миру. И сейчас пытается с благосклонностью принимать поздравления и дары от западных государств за свою прошлую деятельность.

Все они хотят остаться в истории великими деятелями. Горбачев, наверное, тоже всегда стремился и стремится до сих пор остаться в истории со знаком положительным, а не отрицательным. Но это ему, думаю, вряд ли удастся.

Его иногда упрекают в каких-то личных корыстных интересах, что якобы в Южной Корее ему давали крупные взятки в сотни тысяч долларов. Но это все на уровне недоказанных версий. Не думаю, что это так.

Генеральные секретари имели возможности безбедного существования в Советском Союзе. Хотя, к слову сказать, и Сталин, и Хрущев, и Брежнев не отличались корыстолюбием, как мы знаем.

Конечно, со временем на многое начинаешь смотреть иначе. И я не думаю, что, спустя лет пятьдесят или сто, к Горбачеву будет применима категория «преступник». Но сегодня, действительно, значительная часть людей считает, что действия его были преступными. Были даже попытки привлечь его к ответственности. Равно как и Бориса Ельцина - против него во второй половине 90-х гг. возбуждалась процедура импичмента. Но она не прошла.

Две эти фигуры, в известной степени, похожи - оба тщеславны. Ведь Ельцин тоже виноват во многом в развале СССР. Пытаясь выдернуть из-под Горбачева для себя кресло руководителя страны, он выдернул и разорвал на части целую страну - Советский Союз.