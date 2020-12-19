Инвестиции. Так ли страшен чёрт, как его малюют?

21:53 19.12.2020

Последние несколько лет на территории нашей необъятной Родины наблюдается стойкая тенденция популяризации инвестиций.

Все больше банков продвигают среди своих продуктов помимо стандартных депозитных счетов инвестиционные и брокерские счета, паевые фонды, доверительное управление активами и многое другое. Зачастую данные продукты продвигаются под маркой “вложите деньги и спустя непродолжительное время, Вы станете миллионером”.

Инвестиции представляются неискушенным обывателям в свете курицы несущей золотые яйца, и ничего не требующей взамен. Так ли это? Возможно ли заработать на инвестициях без знаний и опыта? Попробуем разобраться в данной статье.

Отличия инвестиций от активного трейдинга



Наиболее популярной в России и странах СНГ, пожалуй является компания Forex. Представляющая собой ничто иное, как валютную биржу или типичное проявление активного трейдинга. Пристанище огромного количества трейдеров. Однако, активный трейдинг предполагает постоянный мониторинг рынка и основывается в основном на техническом анализе рынка. Представители активного рынка в основной своей массе нервны и не выпускают из рук смартфона. “Слить” на рынке Forex огромные суммы в течение дня абсолютно нормальное явление.

Долгосрочное инвестирование в акции, валютные или металлические фонды не предполагает большой прибыли в короткий срок. Однако, позволяет значительно снизить риски потерять деньги. При грамотном выборе стратегии инвестирования и вложения денег в проверенные компании это позволит не просто сохранить заработанные деньги, но и приумножить активы. При этом доходность инвестиций зачастую намного выше чем у депозитов.

Как не надо вкладывать деньги



Рост популярности инвестиций так или иначе привлекает в данную сферу людей из различных слоев общества. Большинство из них не имеют профильного образования и с трудом представляют себе каким образом работает биржа и для чего нужны брокерский терминал и сам брокер. Таким образом получается, что у человека есть желание вложить деньги в акции или фонды, с целью получить какую-то прибыль, но при этом присутствует страх того, что самостоятельно он мало того, что потеряет вложенные деньги, заработанные честным трудом, так еще не дай бог, останется должен брокеру.

Плюс ко всему, ходит куча мифов о том, что для того чтобы войти в инвестиции нужны большие стартовые капиталы. На фоне этого многие компании предлагают клиентам отдать деньги под их управление, или вложиться в паевый фонд. Однако все компании тактично умалчивают о том, что риски потерять деньги в этих случаях намного выше, чем если бы вы распоряжались ими самостоятельно.

Еще одной ловушкой в которую попадаются многие новички - доверительное управление активами. Этим промышляют как частные инвесторы, так и крупные компании. Но инвестировать таким образом деньги не лучшая идея. При самом удачном исходе вы просто не получите никакой прибыли, в худшем же варианте, тот кому вы доверили свои активы попросту исчезнет вместе с вашими мечтами о спокойной пенсии.

Как начать инвестировать



Если вы уже интересовались темой вложений активов в акции, то наверняка вы в курсе того, что для того, чтобы заработать на этом нужен большой капитал, необходимо инвестировать по триста тысяч в месяц, и только в этом случае есть шансы получить достойную прибыль с акций или фондов. На самом деле ситуация не совсем такая.

Изначально, еще до того, как вы оформите брокерский счет и установите брокерский терминал, следует разобраться с тем, что такое биржа и кто такой брокер и решить - нужно ли вам вообще во что-то инвестировать. О том, кому не подойдут инвестиции и что такое брокерский терминал, а также кто такой брокер и как работает биржа поговорим в отдельной статье, а сейчас перейдем к действиям.

А нужен ли капитал? Для чего нужны инвестиции?



Мы привыкли отовсюду слышать, что инвестиции для богатых. Простым смертным не стоит даже пробовать вкладывать свои деньги в какие бы то ни было фонды и тем более в акции компаний. Во-первых, акции стоят дорого и их нужно много, а если акции дешевые - они не принесут прибыли. Во-вторых, большой риск потерять заработанные честным трудом деньги.

На самом деле, это не более чем мифы, сопутствующие любой сфере деятельности. Разве могли инвестиции в акции остаться без этих спутников? На самом деле, для того, чтобы эффективно вкладываться в бумаги не обязательно иметь капитал в несколько сотен тысяч. Достаточно ежемесячно инвестировать 10-15% от дохода. Таким образом, ваш капитал формируется самостоятельно. Безусловно, можно откладывать эту же сумму в копилку, где деньги будут лежать, скорее всего, никуда не пропадут, но и больше их не станет. А можно выгодно вложить их в ценные бумаги, которые в течение нескольких лет принесут вам неплохую прибыль.

Таким образом, мы приближаемся к основному вопросу раздела - для чего нужны инвестиции в акции и фонды? Если вы надеетесь “по-быстрому” заработать на инвестировании и это ваша основная цель, можете смело проходить мимо. В первую очередь инвестиции это инструмент, позволяющий значительно быстрее достигнуть каких-то финансовых целей, создать экономическую подушку безопасности, но не заработать огромные деньги за короткий срок. Вложения в ценные бумаги предполагают долгосрочный оборот денег.

Купи и держи



Классическая модель вложения денег в ценные бумаги. Проста и надежна как автомат Калашникова, способна приносить высокую при сравнительно небольших рисках. Из названия ясно, что суть стратегии в том, чтобы выбрать несколько компаний или фондов, вложить (систематически вкладывать) в них деньги в ожидании прибыли.

Подойдет как для новичков, так и для опытных инвесторов. Существенный и едва ли ни единственный минус этой стратегии - неверный выбор инвестиционного продукта или форс-мажоры на рынке приведут к отсутствию роста или потери прибыли.

“Купи и держи” идеально подходит для частного инвестирования. Модель не требует от инвестора постоянного мониторинга рынка. При такой стратегии вложений, вам потребуется потратить лишь пару часов в неделю, не нужно постоянно просматривать котировки и следить за изменениями рынка. Все что требуется от инвестора, выбрать несколько компаний и вкладывать в их акции стабильное количество денег, до достижения своей инвестиционной цели.

Да, данный метод мало чем отличается от классического депозитного вложения денег. Сопряжен с большими рисками, но в тоже время при разумном вложении денег обеспечивает в несколько раз большую доходность.

Заключение



Таким образом, инвестиции не так страшны, как представляются обывателю. Главное разумно подходить к вопросу вложения денег. По большому счету не столь важно, что покупать - бытовую технику или долю в крупной компании. И в том, и в другом случае нужно тщательно изучить предмет вложения денег и принять решение о целесообразности инвестирования. Ответственно распоряжайтесь своими средствами и инвестиции приведут вас к финансовому успеху.

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