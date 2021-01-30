Как бросить курить?

15:58 30.01.2021

Прежде всего, поздравь себя. Простой факт прочтения этой статьи - отличный шаг, чтобы бросить курить

Многие люди не бросают курить, потому что считают, что это слишком сложно, и это правда, что для большинства людей не так просто бросить курить. В конце концов, сигаретный никотин является чрезвычайно захватывающим наркотиком. Но при правильном подходе вы можете преодолеть желание курить.

С чего начать



Часто курильщики начинают курить, потому что это делают их друзья или семья. Но они продолжают курить, потому что становятся зависимыми от никотина, одного из химических веществ в сигаретах и бездымном табаке.

Никотин является одновременно стимулятором и депрессором. Это означает, что это увеличивает частоту сердечных сокращений и делает людей более спокойными – но есть и обратная сторона при недостатке никотина. Тогда это вызывает депрессию и усталость.

Депрессия и усталость (и отказ от никотина) заставляют человека нуждаться в курении, чтобы «снова прийти в норму». Некоторые эксперты считают, что никотин, присутствующий в табаке, вызывает такую же зависимость, как кокаин или героин.

Но не расстраивайтесь; Миллионы людей бросили курить навсегда. Следующие советы могут быть полезны для вас, чтобы этого достичь:

Оформите эту задачу в письменной форме

Люди, которые хотят перемен, обычно более успешны, когда они ставят свои цели в письменной форме. Запишите все причины, по которым вы хотите бросить курить, например, деньги, которые вы сэкономите, или, чтобы заниматься спортом. Храните этот список на видном месте. Как вариант, добавьте больше причин.

Ищите поддержку

У людей больше шансов на успех, когда им помогают друзья и семья. Если вы не хотите говорить своей семье, что вы курите, попросите своих друзей помочь вам бросить курить. Поговорите с консультантом или другим человеком, которому вы доверяете. Если вам трудно найти людей, которые оказывают вам поддержку (например, если ваши друзья курят и не заинтересованы в том, чтобы бросить курить), присоединитесь к личной или онлайн-группе поддержки.

Стратегии, которые работают



Установите дату, чтобы бросить курить

Выберите дату, когда вы бросите курить. Отметьте это в своем календаре и скажите своим друзьям и семье (если они знают), что в этот день вы бросите курить. Думайте об этом дне как о разделительной линии между курильщиком, которым вы являетесь, и новым и улучшенным некурящим, которым вы станете.

Откажитесь от всех ваших сигарет

Люди не могут бросить курить, если вокруг них есть сигареты, которые являются искушением. Поэтому избавьтесь от всего, включая пепельницы, зажигалки и даже пакет, который вы зарезервировали для экстренных случаев.

Постирайте всю свою одежду

Избавьтесь от запаха сигарет, выстирая одежду и чистя пальто. Если вы курили в машине, вы также должны помыть ее.

Подумайте о вещах, которые заставляют вас курить

Вы, вероятно, заметили, что бывают случаи, когда вы склонны курить, например, после еды, когда вы находитесь в доме своего лучшего друга, когда пьете кофе или когда вы за рулем. Любая ситуация, в которой вы автоматически чувствуете, что у вас должна быть сигарета, является спусковым крючком. Как только вы узнаете, каковы ваши триггеры, примените эти советы на практике

• Удалить связь. Если вы курите во время вождения, попросите кого-нибудь отвезти вас в школу, прогуляться или сесть на автобус на несколько недель, чтобы устранить связь. Если вы обычно курите после еды, сделайте что-то другое после еды, например, прогуляйтесь или поговорите с другом.

• Поменяй место. Если вы и ваши друзья едите в машине, а после возникает желание покурить, обедайте в кафе или ресторане.

• Замените сигареты чем-то другим. Может быть трудно привыкнуть не держать что-то или не иметь сигарету во рту. Если у вас есть такая проблема, приготовьте морковные палочки, жевательную резинку без сахара, конфеты из мяты, палочки для еды или леденцы на палочке.

Управление снятием средств



Подготовьтесь к физическим симптомам. Если ваше тело зависимо от никотина, вы можете страдать от абстиненции, когда бросите курить. Симптомы физического отказа могут включать следующее:

• головные боли или боли в животе

• плохое настроение

• недостаток энергии

• сухость во рту или боль в горле

• желание есть

Симптомы отмены никотина пройдут; нужно быть терпеливым и постарайтесь не сдаваться.

Оставайся занятым



Многие люди обнаруживают, что лучше бросить курить в понедельник, когда им приходится ходить в школу или на работу и оставаться занятыми. Чем больше вы отвлекаетесь, тем меньше вероятность того, что вы захотите курить. Оставаться активным — это тоже хорошее отвлечение; Это также поможет вам контролировать свой вес и поддерживать хороший уровень энергии.

Бросай курить постепенно

Некоторые люди понимают, что постепенное сокращение количества сигарет, которые они курят в день, является эффективным способом бросить курить. Но эта стратегия не всем подходит. Вы можете осознать, что в вашем случае лучше «сократить ради» и бросить курить внезапно.

Если вам это нужно, рассмотрите возможность замены никотина

Если вы понимаете, что ни одна из этих стратегий не работает, поговорите со своим врачом о таких методах лечения, как жевательная резинка, пластыри, ингаляторы или назальные спреи для замены никотина. Спреи и ингаляторы можно приобрести в аптеке, перед покупкой безрецептурного пластыря или жевательной резинки важно проконсультироваться с врачом. Различные методы лечения работают по-разному (например, пластырь прост в использовании, но другие методы лечения обеспечивают более быстрый рост никотина). Ваш врач может помочь вам найти наиболее подходящее решение для вас.

У всех нас есть промах



Если у вас есть промах, не сдавайтесь! Важные изменения иногда начинаются с ложных шагов. Если вы похожи на многих других людей, возможно, вы можете бросить курить без проблем в течение нескольких недель или даже месяцев, а затем внезапно у вас появится такое сильное желание, что вам покажется, что пора бросить. Или, может быть, вы случайно оказались в одной из ситуаций, которые пробуждают ваше желание курить и поддаться искушению.

Если у вас есть промах, это не значит, что вы потерпели неудачу. Это просто означает, что вы человек. Вот три способа начать все сначала:

Думайте о своем промахе как об ошибке. Обратите внимание на момент и причину, по которой это произошло, и преодолеть это. Вы стали заядлым курильщиком после одной сигареты? Наверное, нет. Это происходило постепенно, с течением времени. Имейте в виду, что сигарета не сделала вас курильщиком; поэтому курение сигареты (или даже двух-трех) после отказа от курения не делает вас снова курильщиком. Помните, почему вы бросили курить и насколько хорошо вы это сделали, или обратитесь к кому-нибудь из своей группы поддержки, своей семье или друзьям, чтобы напомнить вам.

Вознаградите себя. Бросить курить нелегко. Дай себе заслуженный приз! Сэкономьте деньги, которые вы раньше тратили на сигареты. Если вы не курите неделю, две недели или месяц, побалуйте себя подарочной картой, одеждой. Празднуйте каждый год, который вы проводите без курения. Вы это заслужили!

Фото © KM.RU, Александра Воздвиженская