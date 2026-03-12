Братство Атома feat. Helvegen «Улетай на крыльях ветра» (интернет-сингл)

Исполнитель: Братство Атома, Название: «Улетай на крыльях ветра», Стиль: индустриальный фолк, Год: 2026

Несть числа версиям «Песни невольниц» из оперы «Князь Игорь» Александра Бородина. Впервые данная композиция была использована в Бродвейском мюзикле «Кисмет». Рэпер Уоррен Джи использовал знаменитый фрагмент «Половецких плясок» в своей «Rapsody - Prince Igor». В песне звучит вокал известной норвежской исполнительницы Sissel Kyrkjeb. Но все же самой популярной версией стала песня, исполненная на открытии Олимпийских игр в Сочи Евгенией Сотниковой. Добавим к этому тяжелые версии — в метале от группы «Ария» из сингла «Поле битвы» и хороор-панке от «Бороды Бабая».

Поскольку «Песня невольниц» - произведение на все времена, она отлично сочетается с советской эстетикой. Версия оттуда от проекта «Братство Атома» и группы Helvegen теперь издана в виде отдельного синнла. Это именно тот случай, когда русская классика с фолковым антуражем не растворилась в индустриальных эффектах, а перетянула одеяло на себя. Добавлено лишь совсем чуть-чуть «раммштайноподобия» в качестве иллюстрации жести от половцев.