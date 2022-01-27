«Оргия Праведников», 3 февраля, «ГлавКлуб»

«Оргия Паведников», 3 февраля, «ГлавКлубе»

3 февраля в Главклубе «Оргия Праведников» с помпой отметит юбилеи сразу двух альбомов

Это 20-летие первого LP "Оглашенные, изыдите" и 15-летие третьей по счету пластинки "Уходящее Солнце". Оба альбома будут исполнены вживую и составят программу двух отделений концерта. Группа выступит большим электрическим составом, дополненным приглашенными музыкантами.

"Шоу такого масштаба "Оргия Праведников" демонстрировала в последний раз ещё в доковидную эру, и трудно сказать - возможно ли в будущем будет проведение настолько мощных мероприятий. Поэтому в высшей степени рекомендуем поклонникам не пропустить этот концерт! Будут свет, звук, сила и ярость топора! Всё, за что вы любите и цените "Оргию"! Два альбома в одном концерте! Комбо! Полный "Твикс"! Никогда такого не было и вряд ли, что будет! Не пропустите!"

Начало: 20:00

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