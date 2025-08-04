Саблезубый Тигр «Муж моей жены» (интернет-сингл + клип)

Исполнитель: Саблезубый Тигр, Название: «Муж моей жены», Стиль: панк-рок, Год: 2025

Участники сочинской группы «Саблезубый Тигр» утверждают, что «рубят музыкальную эротику». Между тем, именно с сексом в нашей рок-музыке всегда был большой напряг. В самом деле, мужикам, которые хватаются за топор, чтобы сразу рубить хардкор, как-то несподручно постоянно следить за собственной внешностью.

«Эротичный панк» в России обычно ассоциируется с группой экстремальных дэнди «Последние Танки в Париже». Ну, или со смеховой культурой а ля «Сектор Газа» или «Х.З.»

«Саблезубому Тигру» каким-то чудом удается лавировать между этими двумя крайностями. Да, они отправляют ханжей к психиатру и не стесняются поднимать в своих песнях скабрезные темы. Однако в песне «Муж моей жены» ровным счетом нет ничего такого, по поводу чего не были бы тревогу социологи и демографы: извечная война полов, завышенные запросы невест, извечные семейно-бытовые проблемы и иже с ними.

Перечисляя все это, музыканты никого не обличают и не критикуют. Казалось бы, что-то на грани произойдет по поводу заглавного сочетания «муж моей жены», как, скажем, в песне группы «УЛЬИ» «Твой первый муж». Но нет — конечно же, под «мужем моей жены» герой раумеет самого себя и, пропевая себе осанну, дарит нам мотивационный гимн в духе «Это я сам» «Кирпичей».

Помимо прочего, музыканты «Саблезубого Тигра» уверяют, что «шарят в панк-аристократию». И это недалеко от истины. Аристократизм ощутим в продуманной аранжировке, которая волшебным образом совмещает в себе панк-подачу, танцевальные синти-поповые клавишные и даже типичный металлический угар.

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/37022067" rel="nofollow" target="_blank">Муж моей жены</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/16490240" rel="nofollow" target="_blank">Саблезубый Тигр</a> на Яндекс Музыке

Скептики могут придраться, чем все-таки так хорош персонаж песни, чтобы его так бездумно восхвалять? Ответ на это дает видеоклип на песню «Муж моей жены», снятый с известной долей самоиронии. Вокалист коллектива в ролике играет на клавишах с риском не только для семейного бюджета, но и для собственной жизни. Однако он же чинит автомобиль, моется в душе (пусть и в противогазе) и сидит на унитазе с гитарой в ожидании, когда постирается белье. А значит, как минимум — он и швец, и жнец, и на дуде игрец!

P.S. Песня «Муж моей жены» заняла достойное место в сборнике лучших песен «Саблезубого Тигра» «Ночной вомбат», выпущенного на голубом виниле! Здесь ее, равно как и другие треки, можно услышать в специальном мастеринге для этого издания.