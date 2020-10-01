Сравнительный обзор новинок Samsung Galaxy A8 и A8+

10:11

У обоих устройств – идентичные технические характеристики

Samsung Galaxy А8 и А8+: разница – в мелочах



В выборе смартфонов россияне в большинстве случаев предпочитают устройства знаменитой серии Samsung Galaxy А. Об этом свидетельствуют результаты онлайн покупок продвинутых пользователей, которые еще вчера «воспевали» в блогах технические преимущества моделей Galaxy А3, А5 и А7. Сейчас же внимание скрупулезных потребителей приковано к более функциональным девайсам с широкоформатным дисплеем, двойной фронтальной камерой и восьмиядерным процессором. Как Вы уже догадались, речь идет о недавно презентованных новинках А8 и А8+.

Их средняя стоимость в России составляет 34 990 - 37 990 рублей. Суммировав разноплановые отзывы потребителей о новых моделях, эксперты пришли к выводу: Samsung Galaxy А8 и А8+ впечатляют оптимальной плотностью пикселей, усиленной защитой экрана, энергоэффективным чипсетом, а главное – встроенным сканером отпечатков пальцев. На первый взгляд это два практически одинаковых телефона, способные заменить телевизор, магнитофон, диктофон или, например, фотоаппарат. Отличие – лишь в некоторых характеристиках камеры и габаритах устройств.

На что способен умный телефон?



Модель А8 с 5,7-дюймовым экраном выполнена из лучших материалов премиум-класса. Прежде всего, следует отметить защитное стекло Gorilla Glass 4-го поколения, существенно повышающее уровень защиты новичка. Внутри аппарата – энергоэффективный 8-ядерный чипсет. Объем постоянной памяти равен 32 ГБ, а оперативной – 2 ГБ. Чтобы расширить внутреннюю память, обладателям новомодных девайсов достаточно воспользоваться microSD с объемом памяти 128 ГБ. 16-мегапиксельный модуль позволяет записывать видео в формате Full HD. На этом устройстве получаются сочные панорамы. А если Вы не представляете свою жизнь без селфи, Samsung Galaxy А8 – лучшее, что можно предложить из ряда подобных девайсов.

К другим преимуществам смартфона эксперты причисляют LED-вспышку, благодаря которой можно делать качественные снимки при плохой освещенности и даже в ночное время. Умный телефон оснащен очень мощным аккумулятором. В режиме разговора батареи хватает на 17 часов. Если постоянно слушать музыку – около 50 часов.

Встроенный сканер отпечатков пальцев – чуть ли не главная составляющая успеха этой модели. Единственное, что иногда смущает покупателей, – отсутствие беспроводной связи малого радиуса действия. Однако и это не мешает россиянам шагать в ногу со временем, отдавая предпочтение более совершенным «функционалам».

Обе модели пресловутой серии Samsung Galaxy А не в состоянии измерять пульс. Подобные датчики функционируют только в телефонах Samsung Galaxy S8. Зато дактилоскопический сканер у них находится прямо под камерой, за счет чего можно говорить о более удобном выполнении данной функции. К другим отличительным особенностям новичков следует отнести:

отсутствие выделенной кнопки Bixby (это удобно хотя бы потому, что теперь пользователи могут избежать непроизвольного включения или выключения устройства);

более удобное размещение громкого динамика;

одновременное использование флешек и сразу двух сим-карт;

качественная работа большинства приложений в полноэкранном режиме;

оптимальная яркость подсветки не создает проблем с изучением информации на телефоне при любой погоде;

чистый звук (в два раза меньше шумов и дребезжания).

Преимущества – в дизайне



Samsung Galaxy А8+ дороже своего собрата, в среднем, на 1500-2000 гривен. Прежде всего, он впечатляет модными атрибутами: двойной фронтальной камерой, дактилоскопическим датчиком и дисплеем с более компактными и, как следствие, привлекательными рамками. К основным техническим характеристикам устройства эксперты относят 8-ядерный процессор, графический ускоритель, беспроводные интерфейсы, в частности Wi-Fi и Bluetooth. А главное – 5 различных датчиков. В их числе – микрогироскоп, благодаря которому ответить на входящий звонок можно просто, встряхнув девайс.

Автоматический поворот экрана, необходимый при просмотре видеообзоров и фильмов, обеспечивает акселерометр. Среди основных преимуществ дизайна первым делом следует отметить:

узкий корпус, характерный для большинства современных устройств с экранами 18:9 (производителям наконец удалось совместись 6-дюймовый дисплей с габаритами, которые в свое время были приемлемы для 5,5-дюймовых девайсов);

окантовка из сверхпрочного матового металла делает устройство более приглядным (чего не скажешь о моделях предыдущего поколения Samsung Galaxy А);

едва заметные пластиковые вставки;

полноценные лотки для нано-сим и карты памяти;

основная камера слегка углублена в корпус;

защитный стандарт IP68 оберегает устройство от брызг и пыли.

Вся красота – на экране



В руках Samsung Galaxy А8+ даже в жаркую погоду вызывает только приятные тактильные ощущения. Тонкий корпус устройства позволяет часами носить его в карманах нательной одежды. При этом пользователи не испытывают дискомфорта. Особого внимание потребителей заслуживает расположение динамика. В этой модели он находится на боковой грани, поэтому нечаянно «купировать» звук ладонью здесь так же нереально, как травмировать экран обычной пачкой чипсов.

Интересуют характеристики дисплея? Тогда первым делом нужно обратить внимание на нестандартное разрешение экрана. Здесь действует формат Full Hd plus. Яркие цвета лучшим образом передают живописную и многогранную красоту флоры, фауны или, скажем, урбанистических пейзажей. С помощью альтернативных режимов насыщенность оттенков можно усиливать и, наоборот, уменьшать. Режим среза синего спектра защищает зрение пользователей, которые часами привыкли читать книги и смотреть интересные видео в смартфоне. Чуть ли не главным достоинством дисплея в Samsung Galaxy А8+ является успешно внедренная на практике технология AMOLED.

По словам экспертов, подобные матрицы хорошо сохраняют энергию в момент отображения черного фона. Таким образом, обладатели новомодных аппаратов могут использовать функцию постоянно включенного экрана. Она исправно работает даже в спящем режиме девайса.

Тысячи мерцающих огоньков – в одном снимке



Новый представитель линейки Samsung Galaxy А обеспечивает качественное воспроизведение аудиофайлов. При этом поклонники новомодных устройств могут вдоволь наслаждаться преимуществами объемного звучания и реверберации. Качество разговорных динамиков здесь также – вне конкуренции.

Если Вы намерены использовать смартфон этой модели вместо фотоаппарата, знайте:

в режиме Bixby реально перевести текст на этикетке товара и найти в сети картинку любого содержания;

в ночное время камера обеспечивает не менее качественные снимки, чем днем (даже если вокруг – мерцают тысячи огоньков, возможность осечек в этом случае едва превышает 12%);

качественная съемка текстов делает устройство особенно популярным среди школьников и студентов, которым вовсе не обязательно тратить деньги на ксерокопию и распечатку файлов.

У обоих устройств – идентичные технические характеристики. Правда, емкость батареи в Samsung Galaxy А8 равна 3 тыс. мАч, а у его последователя – 3,5 тыс. мАч. Что касается расцветок, эти модели доступны в синем, черном и золотом цвете.

Фото с официального сайта Samsung

