Русофобская патетика Кравчука: почему экс-президент Украины грязно врет о России

Видимо, Кравчуку очень не хочется, чтобы украинский народ проснулся и начал задавать неудобные вопросы. Ведь его «незалежное» начинание стоило Украине науки, машиностроения, большей части экономики и трети населения

«Моя самая большая ошибка - то, что я верил России», - заявил первый президент «Незалежной».

К 30-летию объявления «независимости» Украины Леонид Кравчук дал интервью изданию «Левый Берег». В разговоре с журналистами он сделал несколько любопытных заявлений.

«Моя самая большая ошибка - то, что я верил России. Я не имел права этого делать. Когда я учился в Москве (это было с 1967 по 1970 год), мне уже было за 30. Я имел доступ в Ленинскую библиотеку, к архивам, которого никто не имел. И знал так много о России, о Ленине, о всех, чего никто тогда еще не знал. Я думал, что она также меняется. И изменится, наконец», - «резанул» украинский экс-президент.

Вот только был ли он при этом искренен?

В упомянутые Кравчуком годы он был аспирантом Академии общественных наук при ЦК КПСС. Диссертацию он писал по экономике на тему: «Сущность прибыли при социализме и её роль в колхозном производстве».

Интересно, к каким таким архивам, к которым «никто не имел доступа», имел доступ аспирант Кравчук?

Был ли у Кравчука в это время на самом деле допуск к секретным материалам - неизвестно. Да и в принципе, зачем он аспиранту, писавшему о колхозной прибыли? Даже если допуск все-таки был (Кравчук к этому времени успел поработать завотделом обкома), то, как он объяснял сотрудникам архивов свою потребность в неких «секретных» материалах «по истории России»?

Экс-президент, видимо, рассчитывает на совершенно неосведомленную аудиторию, которая думает, что «секретные архивы» - это что-то вроде детской районной библиотеки. Мол, можно зайти в зал, побродить между стеллажами, и выбрать себе чтиво «поинтересней». Но это, естественно, глупость.

Впрочем, даже если что-то и попало в руки к аспиранту, в 1990-е – 2000-е годы в постсоветских республиках, включая Россию, произошло массовое раскрытие и рассекречивание архивов - в том числе КПСС и силовых ведомств. Те документы, с которыми гипотетически мог ознакомиться аспирант-экономист Кравчук, по логике вещей, вряд ли бы остались «закрытыми».

И, явно, не зря, сам Кравчук не сказал ни слова о том, о каких именно документах идет речь. А вместо этого лишь навел туман. Что ему мешает то сейчас рубить правду-матку? Сказать прямо, в чем была та самая «историческая вина» России? Но нет, он молчит.

Более того, уже отучившись в аспирантуре и ознакомившись (?) с таинственными архивными материалами, Кравчук спокойно продолжил работу по партийной линии. Он последовательно занимал должности заведующего сектором, инспектора, помощника секретаря, замзаведующего отделом, и, наконец, заведующего отделом агитации и пропаганды ЦК Компартии УССР.

А затем он стал заведующим идеологическим отделом и секретарем ЦК. Но даже это было всего лишь очередной ступенькой. В 1990 году Кравчук – уже член Политбюро и второй секретарь ЦК. А вскоре – и председатель Верховного Совета УССР.

Более 20 лет после ознакомления с таинственными «архивными документами», он верой и правдой служил партии, да еще и активно пропагандировал идеи марксизма-ленинизма в масштабах целой республики.

Во время работы Кравчука на руководящих должностях в ЦК в места лишения свободы отправились такие «иконы украинского национализма», как Левко Лукьяненко, Вячеслав Черновол, Василий Стус и многие другие. Жаль, что на Украине некому сейчас поднять подборки старых газет вместе с протоколами в партийных архивах, и поискать, что по этому поводу говорил «записной украинский патриот» Леонид Кравчук в те годы...

Август 1991 года стал для Леонида Кравчука «историческим шансом». Союз зашатался, и партийный функционер понял, что у него есть все возможности стать лидером независимого капиталистического государства. В советской «тюрьме народов» председатель республиканского совета мог рассчитывать разве что на черную «Волгу» да госдачу. Пробыв же «незалежным» президентом всего два с половиной года, Кравчук, судя по всему, получил куда больше…

Его сын Александр оказался таким талантливым предпринимателем, что, по информации украинских СМИ, стал лицом, контролирующим агрокоманию, которая располагает 220 тыс. гектаров земли сельскохозяйственного назначения. Киевские журналисты называли его третьим по могуществу «лендлородом» Украины.

Просто вдумайтесь – речь идет о землях, примерно сопоставимых по площади со всем герцогством Люксембург. Разве мог советский функционер мечтать о таких чудесных перспективах для членов своей семьи? Но украинцев, видимо, все устраивает. Незалежность имеет свою цену…

Есть в биографии Леонида Кравчука еще один интересный момент. После государственного переворота 2004 года, когда под давлением США был отстранен от власти законно избранный президент Виктор Янукович, нишу Партии регионов едва не занял стоявший на условно пророссийских позициях блок «Не Так», одним из лидеров которого был как раз Леонид Кравчук.

Казалось бы, позади уже были и таинственные «архивные документы», и «национал-прозрение» 1991 года, но возможность вернуться во власть за счет юго-восточного электората, перевесила все.

При этом нужно помнить о том, что именно при Кравчуке была сформирована та самая бредовая национальная мифология, под влиянием которой в 2014 году ребята со свастиками штурмовали правительственный квартал в Киеве и убивали мирных жителей Донбасса. Занимался созданием этого самого мифа бывший подчиненный Кравчука по партийной линии – экс-член идеологической комиссии при ЦК Коммунистической партии Украины доктор исторических наук Станислав Кульчицкий.

Именно этот бывший специалист по социалистической индустриализации придумал миф о «героях» ОУН-УПА* и развил созданную еще в конце XIX века по заказу австрийских спецслужб легенду о «Древней Украине».

Сегодня Кравчук – очень пожилой человек, которому нужно обеспечить спокойное будущее своим родственникам. Поэтому от него сегодня можно услышать немало униженных заявлений, воспевающих «гениальность» действующей украинской власти. Недавнего клоуна Владимира Зеленского Кравчук называет самым эффективным президентом в истории Украины и руководителем, «ломающим систему». А в промежутках между исполнением од комику – он рассказывает, как будет стрелять по высаживающимся возле его дома (который эксперты, кстати оценивают в 2,5 млн долларов) десантникам с российскими флагами…

Видимо, Кравчуку очень не хочется, чтобы украинский народ проснулся и начал задавать неудобные вопросы. Ведь его «незалежное» начинание стоило Украине примерно науки, машиностроения, большей части экономики и трети населения. Но наваждение в любом случае вряд ли будет продолжаться вечно и схлынет – рано или поздно. История все расставит по своим местам…