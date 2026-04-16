Набиуллина заявила о нехватке в России рабочей силы впервые в ее истории

Стоп-кадры из видеотрансляции

Впервые в своей современной истории российская экономика столкнулась с нехваткой рабочей силы и ограничениями по ее количеству. Бизнесу и властям приходится учитывать эту реальность, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на Биржевом форуме Московской биржи.

«Поэтому многим может казаться, что длительная жесткость денежно-кредитной политики — это какая-то аномалия, из ряда вон выходящая ситуация, потому что прошлые периоды высоких ставок были связаны с временным ухудшением внешних условий. И когда ситуация нормализовывалась, мы достаточно быстро снижали ставки. Сейчас у нас ухудшение внешних условий, можно сказать, почти на постоянной основе — это и по экспорту, и по импорту. Безработица — 2%. Именно это и то, что инфляция к началу прошлого года разогналась до 10%, — это и есть свидетельство перегрева экономики. Не высокие темпы роста, а именно вот эти факторы, которые характеризуют состояние экономики», — приводит ее слова РБК.

По данным Минтруда, в России в активную занятость включены 74,7 млн человек. Наиболее подходящей для закрытия кадровой потребности в стране возрастной когортой ведомство считает молодежь в возрасте от 18 до 25 лет.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 16.04.2026, 16:52
    Гость: Чем

    выше ставка, тем лучше для нас и страны.. Я только "навариваюсь" на этой высокой ставке. А вы берите кредиты в триллион долларов, и выплачивайте банкирам до опупения, пока пульс не потеряете.. И живите всю жизнь в долгах, как в шелках.. Вот это ваше "яркое" будущее, незавидное настоящее и бессмысленное прошлое.. Профессионал ты наш..

  2. 16.04.2026, 16:44
    Гость: а-га

    была нужда пахать за эти несчастные копейки.. Платите нормальную зарплату, может, и работать кто-нибудь будет.. Минимум 350-370 тыщ в месяц..

  3. 16.04.2026, 16:40
    Гость: личный опыт

    имею опыт общения с сотрудниками ЦБ, как бы помягче сказать: блатные запонтованные некомпетентные неумные люди с ломовыми зарплатами.

  4. 16.04.2026, 16:31
    Гость: Её уже увольняли

    за проф не пригодность. А ЦБ дали по тому как умело маскируется, и влиятельный муж под боком.

  5. 16.04.2026, 16:29
    Гость: Оттуда

    Так пока граждане буду все тихо терпеть ничего не изменится. А активными граждане России быть не привыкли.

Все комментарии (48)
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации