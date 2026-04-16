Набиуллина заявила о нехватке в России рабочей силы впервые в ее истории
Впервые в своей современной истории российская экономика столкнулась с нехваткой рабочей силы и ограничениями по ее количеству. Бизнесу и властям приходится учитывать эту реальность, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на Биржевом форуме Московской биржи.
«Поэтому многим может казаться, что длительная жесткость денежно-кредитной политики — это какая-то аномалия, из ряда вон выходящая ситуация, потому что прошлые периоды высоких ставок были связаны с временным ухудшением внешних условий. И когда ситуация нормализовывалась, мы достаточно быстро снижали ставки. Сейчас у нас ухудшение внешних условий, можно сказать, почти на постоянной основе — это и по экспорту, и по импорту. Безработица — 2%. Именно это и то, что инфляция к началу прошлого года разогналась до 10%, — это и есть свидетельство перегрева экономики. Не высокие темпы роста, а именно вот эти факторы, которые характеризуют состояние экономики», — приводит ее слова РБК.
По данным Минтруда, в России в активную занятость включены 74,7 млн человек. Наиболее подходящей для закрытия кадровой потребности в стране возрастной когортой ведомство считает молодежь в возрасте от 18 до 25 лет.
