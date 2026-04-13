В России предложили восстановить 700 простаивающих Ан-2

ФАУ «СибНИА им. Чаплыгина» (разработчик Ан-2) предложило восстановить летную годность простаивающих сегодня на хранении Ан-2. По оценкам разработчика, ресурс этих воздушных судов (ВС) выработан всего на 25–30% и их можно использовать с учетом того, что Ан-2 не имеет календарного срока службы, пишет «Коммерсант».

Как сообщили изданию в СибНИА, доработкой, восстановлением и модернизацией оставшихся в РФ самолетов можно решить вопрос дефицита провозных емкостей на местных линиях в ближайшие пять-семь лет, до появления на рынке новых самолетов данного класса.

В СибНИА добавили, что с 2024 года восстановили летную годность 16 самолетов из находившихся на хранении и подлежащих утилизации 51 Ан-2.

Всего, по данным СибНИА, из произведенных 17,5 тыс. Ан-2 более 14,7 тыс. уничтожены или списаны. В гражданском реестре Росавиации остается 853 ВС, еще 9 — в экспериментальном реестре. По итогам 2025 года у 62 эксплуатантов данного типа ВС осталось 249 самолетов, дополнительно есть 276 экземпляров в парке ДОСААФ России.

Согласно анализу СибНИА, окончание жизненного цикла Ан-2 произойдет примерно к 2100 году, а ресурса двигателя АШ-62ИР — к 2063 году. Для поддержания летной годности разработчик предложил заменить двигатель АШ-62ИР на двигатели РТ6А-67В (Pratt & Whitney), ТРЕ331–12 (Honeywell) или российский ТВД-10Б. Также предложены замена приборов в кабине экипажа и модернизация кабины.

В Росавиации не стали оценивать идею восстановления парка Ан-2, уточнив, что сегодня у 235 таких самолетов сохраняется сертификат летной годности.

В регуляторе добавили, что в коммерческих воздушных перевозках на начало апреля задействовано более 40 Ан-2. Полезная нагрузка Ан-2 — 12 пассажиров или 1,3 тыс. кг груза.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 14.04.2026, 00:02
    Гость: ABCD

    Да уж, сказочное импортозамещение. АН-2 различных лет имели различную конструкцию крыльев биплана, где то было больше дерева, где то больше дюраля и резины. Да и обшивка крыльев в первых АН-2 была обрезиненный брезент.
    Все восстановить не получится, от силы 40%, для размеров России это не о чём.
    СССР в год выпускал 1600 самолётов и вертолётов всех типов. Они частично шли на экспорт в 68 стран мира. Ан-2 до сих пор летают по всему миру.
    Сейчас в год (если ещё до этого дойдёт) неудачный почти клон АН-2 «Байкал» будут выпускать 8..12шт в год.
    ЛМС-901 «Байкал» меньше по размеру чем Ан-2, и имеет меньшую вместительность.
    В прошлом году признали провал программы ЛМС-901 «Байкал», но видимо после втыка патриция вдруг программу продолжили и быстро начали доводить до ума.
    Если доверится чиновникам, то не только «Байкала» не будет но и старых Ан-2.
    "Ан-2 производился в СССР, Польше и, по некоторым данным, продолжает выпускаться в Китае под маркой Y5B. Всего было построено более 18 000 единиц Ан-2. Экспортировался в 26 стран мира."
    В 1980г был сделан Ан-3Т, с новым двигателем ТВД-10А. Но их в РФ не более 25 единиц. Непонятно, почему сразу нельзя было восстановить производство Ан-3?
    Национальный позор РФ:
    СМИ
    Россия закупит в Китае партию лицензионных копий советского Ан-2, Y5B (Y-5BG), являющихся лицензионной копией советского самолета Ан-2.

  2. 13.04.2026, 23:44
    Гость: 111

    Вообще то здравая мысль. А то непонятно когда дефективные менагеры разрадятся выпуском новых самолетов.

  3. 13.04.2026, 22:21
    Гость: Планер

    самолета АН-2 есть само совершенство. Другое дело, что он комплектуется американским мотором реаально разработки столетней давности (1926-1928гг). Кстати, тот же мотор стоял и на Ишаке (И-16). Когда на Ан-2 ставят современный мотор , тогда он называется АН-3, этот самолет вставляет всех однокласников.

  4. 13.04.2026, 21:58
    Гость: Буратиносъ

    ....аэроплан можайского - еще можно....
    К сожалению,он так и НЕ полетел,мощности двигуна не хватило.

  5. 13.04.2026, 20:10
    Гость: Лучезар

    Сразу видно- Путин авиапромом занимается! Кстати, кое-где на постаментах еще стоят ИЛ-2, ЯК-3 и так далее. Они еще повоюют...

Все комментарии (51)
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации