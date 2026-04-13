В России предложили восстановить 700 простаивающих Ан-2
ФАУ «СибНИА им. Чаплыгина» (разработчик Ан-2) предложило восстановить летную годность простаивающих сегодня на хранении Ан-2. По оценкам разработчика, ресурс этих воздушных судов (ВС) выработан всего на 25–30% и их можно использовать с учетом того, что Ан-2 не имеет календарного срока службы, пишет «Коммерсант».
Как сообщили изданию в СибНИА, доработкой, восстановлением и модернизацией оставшихся в РФ самолетов можно решить вопрос дефицита провозных емкостей на местных линиях в ближайшие пять-семь лет, до появления на рынке новых самолетов данного класса.
В СибНИА добавили, что с 2024 года восстановили летную годность 16 самолетов из находившихся на хранении и подлежащих утилизации 51 Ан-2.
Всего, по данным СибНИА, из произведенных 17,5 тыс. Ан-2 более 14,7 тыс. уничтожены или списаны. В гражданском реестре Росавиации остается 853 ВС, еще 9 — в экспериментальном реестре. По итогам 2025 года у 62 эксплуатантов данного типа ВС осталось 249 самолетов, дополнительно есть 276 экземпляров в парке ДОСААФ России.
Согласно анализу СибНИА, окончание жизненного цикла Ан-2 произойдет примерно к 2100 году, а ресурса двигателя АШ-62ИР — к 2063 году. Для поддержания летной годности разработчик предложил заменить двигатель АШ-62ИР на двигатели РТ6А-67В (Pratt & Whitney), ТРЕ331–12 (Honeywell) или российский ТВД-10Б. Также предложены замена приборов в кабине экипажа и модернизация кабины.
В Росавиации не стали оценивать идею восстановления парка Ан-2, уточнив, что сегодня у 235 таких самолетов сохраняется сертификат летной годности.
В регуляторе добавили, что в коммерческих воздушных перевозках на начало апреля задействовано более 40 Ан-2. Полезная нагрузка Ан-2 — 12 пассажиров или 1,3 тыс. кг груза.
Да уж, сказочное импортозамещение. АН-2 различных лет имели различную конструкцию крыльев биплана, где то было больше дерева, где то больше дюраля и резины. Да и обшивка крыльев в первых АН-2 была обрезиненный брезент.
Все восстановить не получится, от силы 40%, для размеров России это не о чём.
СССР в год выпускал 1600 самолётов и вертолётов всех типов. Они частично шли на экспорт в 68 стран мира. Ан-2 до сих пор летают по всему миру.
Сейчас в год (если ещё до этого дойдёт) неудачный почти клон АН-2 «Байкал» будут выпускать 8..12шт в год.
ЛМС-901 «Байкал» меньше по размеру чем Ан-2, и имеет меньшую вместительность.
В прошлом году признали провал программы ЛМС-901 «Байкал», но видимо после втыка патриция вдруг программу продолжили и быстро начали доводить до ума.
Если доверится чиновникам, то не только «Байкала» не будет но и старых Ан-2.
"Ан-2 производился в СССР, Польше и, по некоторым данным, продолжает выпускаться в Китае под маркой Y5B. Всего было построено более 18 000 единиц Ан-2. Экспортировался в 26 стран мира."
В 1980г был сделан Ан-3Т, с новым двигателем ТВД-10А. Но их в РФ не более 25 единиц. Непонятно, почему сразу нельзя было восстановить производство Ан-3?
Россия закупит в Китае партию лицензионных копий советского Ан-2, Y5B (Y-5BG), являющихся лицензионной копией советского самолета Ан-2.
Вообще то здравая мысль. А то непонятно когда дефективные менагеры разрадятся выпуском новых самолетов.
самолета АН-2 есть само совершенство. Другое дело, что он комплектуется американским мотором реаально разработки столетней давности (1926-1928гг). Кстати, тот же мотор стоял и на Ишаке (И-16). Когда на Ан-2 ставят современный мотор , тогда он называется АН-3, этот самолет вставляет всех однокласников.
