Toyota Supra 2019: культ скорости

00:32 7.12.2020

Toyota Supra – легендарный спорткар, полюбившийся всем любителям скоростных поездок

За время своего существования авто завоевало множество наград, и даже успело засветиться в одной из частей «Форсажа». Последнее поколение модели датировалось 2002 годом, после чего японский производитель взял 17-летнюю паузу в её выпуске. Выход на рынок обновленной Супры стал для поклонников приятным сюрпризом. Автомобиль приобрел современные стилистические черты, еще больше добавил в комфортабельности салона и усовершенствовал техническую составляющую.

Экстерьер



Внешний вид Toyota Supra 2019 вызывает восхищение. Она стала значительно интереснее даже признанного лидера класса – модели BMW Z4, с которым они теперь делят одну платформу. Как и положено автомобилям в кузове купе, авто получило явное визуальное смещение салона в сторону кормы. Вытянутый капот слегка вогнут по краям, что значительно улучшает его аэродинамические показатели. Узкие, слегка округлые фары вытягиваются к центру вдоль массивного бампера. В нем же расположились и крупные диффузоры, прикрытые ромбовидной сеткой.

Боковая часть новинки характеризуется чрезвычайно массивными задними арками. Японский производитель отказался от плоской крыши. Теперь верхняя часть Супры имеет характерную ложбинку посередине, существенно выдаваясь вверх у границ дверей.

Стоит выделить небольшую багажную крышку, совмещенную с изящным спойлером. Отдельного внимания заслуживает шрифт модельной шильды, в которой буква «S» стилизована под один из поворотов знаменитого нюрбургингского трека.

Габаритные размеры новинки составили:

- По длине - 4379 мм;

- По ширине - 1854 мм;

- По высоте - 1292 мм;

Величина колёсной базы 2470 мм.

Интерьер



Салонная компоновка модели имеет широкое заимствование у BMW Z4. На центральной части консоли расположилась широкоформатный экран бортового мультимедиа и органы управления климатической установкой. Элементы чуть проще, чем у своего баварского «собрата». Межпассажирский тоннель довольно широкий. Его пространства хватает для размещения джойстика коробки передач и шайбы электронной системы «iDrive». Приборная панель автомобиля отличатся повышенной яркостью. Её дисплей полностью цифровой, а единственная аналоговая шкала является виртуальной.

Руль новой Toyota Supra получил классическую форму. В зоне хвата у него удобные рельефные наплывы, а поверхность рулевых спиц оснащена дополнительными сенсорами. Исключительно добрых слов заслуживают кресла, особенно пассажирское. Спинки сидений имеют плавный изгиб, с хорошо выраженной поясничной зоной. Отдельно можно настроить величину боковой поддержки.

В отделке салона применены материалы высочайшего качества. Обивка сидений изготовлена из приятной на ощупь кожи.

Пластиковые элементы мягкие. Сборка интерьерных деталей максимально плотная, без люфтов.

Объем багажного отделения авто составил 290 литров. За счет отсутствия задних кресел его удалось удобно совместить с салоном, что существенно добавило количество свободного места для хранения вещей.

Технические характеристики



Автомобиль комплектуется бензиновым турбодвигателем R6, работающим по технологии «Twin Scroll». Он способен развивать до 340 лошадиных сил. Это 24-клапанный агрегат производства компании BMW объемом 3 литра. В паре с ним работает 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия ZF модели 8HP51, передающая крутящее усилие на заднюю ось. Такая силовая связка разгоняет Supra до сотни всего за 4,3 секунды.

Новинка получила колесную базу, выполненную в соотношении 1,55 к ширине колеи ведущей колесной пары. Передняя часть тормозной системы авто имеет 4-поршневое исполнение, задняя – однопоршневое. Для повышения качества торможения применяется система компенсации тормозных усилий, оберегающая тормоза от перегрева.

Тест-драйв



Совершение тестовой поездки на обновленной Toyota Supra оставляет исключительно положительное впечатление. Мотор великолепно «тянет» на всех оборотах, становясь в их верхних границах даже бодрее. Отлично совмещаясь с точным и невероятно информативным рулевым управлением, агрегат позволяет с легкостью выводить автомобиль из поворотов на максимальной тяге.

Отзывчивость на нажатие педали газа молниеносная. При желании Супру можно в считанные секунды разогнать до скоростного максимума в 250 км/ч.

Авто наделено двумя режимами работы. К сожалению, производитель не стал использовать экономичный и спортивный алгоритмы, уделив внимание лишь более «гражданским» вариантам. В базовой версии модель в меру жесткая и комфортная. Она без труда проглатывает любые дорожные неровности. Второй режим настроек дает возможность сделать работу амортизаторных стоек более жесткой, удлинить использование каждой передачи и чуть заострить силовую отдачу от двигателя.

Конкуренты



Российская стоимость Toyota Supra 2019 модельного года составит 5,54 миллиона рублей. В нашей стране автомобиль будет предлагаться исключительно в максимальной комплектации. Квота на поставку новинки в Россию ограничится 22 экземплярами, 3 из которых станут эксклюзивными за счет матового кузова, красного салона и чёрных колёсных дисков.

Рассматривая российский рынок, можно сказать, что конкуренции у авто незначительная. Возможные соперники от немецкой компании Audi являются полноприводными, модели от Mercedes не имеют такой заряженности, а представители Lexus либо существенно уступают в мощности (245 лошадей), либо значительно в ней превосходят (477 л.с.).

Пожалуй, главным конкурентом японской новинки станет баварский «близнец» - BMW Z4, имеющий в одной из комплектаций 340-сильный двигатель. Его отправная ценовая точка – 4,84 миллиона рублей. В качестве неплохой альтернативы Супре стоит рассматривать и BMW M2 серии «Competition». Оснащенная 410-сильным агрегатом, она обойдется покупателю в 5,08 миллиона.

Итоги



Оценивая перспективы автомобиля в России, можно не сомневаться, что квота в 22 авто будет выбрана в первые дни продаж. Модель того стоит: она обладает яркой привлекательной внешностью, удобным, пусть и двухместным салоном, а так же мощным, невероятно тяговитым двигателем. Никто не отменял и имиджевую составляющую, которая для многих россиян даже важнее технической стороны.

Фото с сайта toyota.ru