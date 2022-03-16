Музыкальная сказка «Руслан и Людмила»., 20 марта, Рахманиновский зал МГК

Музыкальная сказка «Руслан и Людмила»., 20 марта, Рахманиновский зал МГК

20 марта 2022 года в Рахманиновском зале Московской Консерватории состоится дебют музыкальной сказки «Руслан и Людмила» по мотивам одноименной оперы великого русского классика М.И. Глинки

Эта поэма А.С. Пушкина стала эпохой в русской литературе в свое время, а опера – эпохой в русской музыке по своей новизне. Тогда же впервые в истории XIX века под пером Глинки сложился тип национальной эпической оперы.

В спектакле «Руслан и Людмила» зрители совершат экскурсию в мир исконно русских легенд и эпоса, героев и предателей, всепобеждающей любви и верной дружбы. Данное представление на сцене Московской Консерватории будет показано впервые и станет завершающим в цикле спектаклей «Сказки Пушкина» на музыку русских композиторов.

В постановке Наталии Кайдановской гармонично соединяются разные виды искусства. Языком хореографии, художественного слова, оперной музыки и прекрасного вокального стиля bel canto, красивой и изысканной сценографии рассказана вечная история поэмы А.С. Пушкина и оперы М.И. Глинки. Сказка обещает быть насыщенной и яркой, а увлекательное действо будет держать детей во внимании весь спектакль!

Начало в 14:00.

Адрес Московской Консерватории: Большая Никитская, 11/4
 

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