Музыкальная сказка «Руслан и Людмила»., 20 марта, Рахманиновский зал МГК
Эта поэма А.С. Пушкина стала эпохой в русской литературе в свое время, а опера – эпохой в русской музыке по своей новизне. Тогда же впервые в истории XIX века под пером Глинки сложился тип национальной эпической оперы.
В спектакле «Руслан и Людмила» зрители совершат экскурсию в мир исконно русских легенд и эпоса, героев и предателей, всепобеждающей любви и верной дружбы. Данное представление на сцене Московской Консерватории будет показано впервые и станет завершающим в цикле спектаклей «Сказки Пушкина» на музыку русских композиторов.
В постановке Наталии Кайдановской гармонично соединяются разные виды искусства. Языком хореографии, художественного слова, оперной музыки и прекрасного вокального стиля bel canto, красивой и изысканной сценографии рассказана вечная история поэмы А.С. Пушкина и оперы М.И. Глинки. Сказка обещает быть насыщенной и яркой, а увлекательное действо будет держать детей во внимании весь спектакль!
Начало в 14:00.
Адрес Московской Консерватории: Большая Никитская, 11/4
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