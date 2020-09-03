Марина Газманова: «Девочкам, воспитанным на сказках, трудно в жизни!»

Супруга Олега Газманова рассказала, как важно женщине развивать свою индивидуальность

А также поделилась советами, как воспитывать детей, как обустроить дом, как создать гармоничную семью, и рассказала, от чего можно заплакать…

– Марина, вы женщина-муза, вдохновляющая творческого человека?

– У меня этот вопрос всегда вызвал грустную улыбку умиления! Женщина-муза такое нежное существо с бездонными глазами эльфа, которая питается росой и солнечным светом, спит в лепестке из роз или у мужа в кармашке, убаюкивая его сладкими речами, томным голоском... И он ради такой женщины взрывает свой мозг и душу и выдает музыку, стихи, пишет полотна, ваяет великое в творчестве, обрушивая его на мир своих поклонников и почитателей?

Любой мужчина, пока он влюблен или любит, творит для своей музы – кто стихи, кто деньги… Но не думаю, что так завидна роль женщины-музы. Она должна полностью раствориться в жизни мужчины-творца. А я не такая – не хочу жить чужой жизнью! Хочу прожить свою судьбу, ведь каждый человек сам себе режиссер, художник и творец. Вспомните историю великого скульптора Родена. Одна его муза, Камилла Клодель, посвятила ему свою любовь и талант и, в конце концов, сошла с ума! А другая, которая стирала, лечила, ждала, была очень несчастна рядом с ним. Женщина муза – это судьба. Только время рассудит, насколько жертвенность таких женщин ощутима и полезна для истории.

В каком-то смысле мне повезло. Я начала больше ценить не материальные подарки (к сожалению, не сразу, а со временем, с опытом, с ошибками). И уже получаю в дар посвящения. Только тогда понимаешь, насколько сильные эмоции ты вызвала у мужчины! Мне мой муж посвятил, как минимум, одну песню и подарил ее. Это песня «Единственная», которая стала желанной для многих женщин. Я с радостью делюсь ею, ведь намоленное произведение, становиться еще сильнее.

– Марина, как вы выработали свой индивидуальный стиль?

– Я до сих пор не знаю, есть ли у меня какой-то индивидуальный стиль. Я точно не жертва моды. Стараюсь просто быть самой собой, видеть мир в своих красках. Люблю учиться у людей, которые мне близки. Читаю книги, которые ко мне приходят, когда сама не справляюсь со своими вопросами.

Супруги Газмановы

– О каком принце на белом коне вы мечтали в юности?

– Зачем жить воспоминаниями, особенно о принцах?! Твой мужчина, если ты его любишь, уважаешь, это и есть твой принц, учитель, друг и все, ради чего ты родилась женщиной. Конечно, готовить себя к этой роли нужно с детства. Я бы многие предметы отменила для девочек в школе, чтобы время освободить для наук житейских. У своей дочери после семи лет я убрала все сказки про принцесс и принцев. Все главные прочли – и про алые паруса, и про Золушку, и о принце на белом мерседесе, ой, извините, коне! Все обсудили, нарисовали и... отодвинули в сторону. Потому что девочкам, воспитанным на замечательных сказках, потом очень трудно в настоящей жизни. Ведь почему нет продолжения сказки Золушка? Да потому, что во второй части, вероятнее всего, все было бы плохо. Я думаю, не долгий брак был, много слез пролила, и конец, скорее всего, печальный… Я сама выросла на сказках, и к моему огромному стыду, на женских романах. Читала их запоем по одному за вечер. И вздыхала, сопереживала, примеряла… Столько времени потратила на иллюзии, на ожидании сказки! Но и с нашими мальчиками, будущими мужчинами ситуация не лучше – все эти золотые рыбки, скатерти-самобранки, сапоги-скороходы и ковры-самолеты... Желания ничего не делать, а ожидать чуда, впитывается у нас с молоком матери! Вот и получаем мы мужчин и женщин, во многих областях очень образованных, но не подготовленных к будням настоящей жизни. А ведь именно эти двое должны создавать семью, уметь разговаривать друг с другом, слушать друг друга, договариваться и, конечно, любить!

– В вас гармонично сочетается ум, красота и шарм. Какими качествами еще надо обладать, чтобы привлечь звезду?

– Если женщина хочет привлечь звездного мужчину, я просто могу пожелать ей удачи, и крепкую шею. Ей придется держать на ней и этого мужчину, и всю шумиху вокруг него, и его корону! А самое главное, быть очень сильной, когда эта корона упадет…

Попробуйте привлечь даже просто мужчину! Большая находка сейчас… Для этого к вышеперечисленному добавьте терпение, мудрость, знания и юмор, упакуйте все в любовь – и вы будете самая желанная для своего героя. Тот из мужчин, кому так повезет, точно станет звездным мужчиной, а вы его единственной! Так встречаются родственные дух и душа, и рождается любовь! И вы награждены!

Супруги Газмановы

– Восемь лет вы жили с Олегом в гражданском браке. Как ему удалось вас уговорить узаконить отношения?

– Олег написал песню «Прощай», тем самым запугал и очаровал бедную девочку. Связал, пытал, и прямо в ЗАГС… (смеется) Не очень долго она сопротивлялась, лет эдак пятнадцать! Судя по свадебным фотографиям, ни у кого не было печальных лиц.

В жизни некоторые вещи фатальны! Они просто должны случиться в твоей жизни, прими их, как подарок судьбы. Постарайся максимально плодотворно прожить каждую секунду данного, а из всего неудавшегося, сделай выводы.

– Какие песни Олега Газманова вам нравятся больше всего?

– Самая моя любимая песня из сочинений Олега – это наша дочь Марианна! А если серьезно, то все зависит от настроения. Мои любимые песни – те, которые он еще не показал миру. Олег говорит, что если мне нравится какая-то, это точно не шлягер. Люблю тихую музыку со сложными стихами. Такие есть у Олега, но не для большинства, а в загашничке, которые он исполняет, когда душа художника в поиске и смятении.

– Марина, благодаря своему дизайнерскому таланту, вы свили уютное гнездышко. Что делает дом притягательным?

– У меня высшее экономическое образование – закончила Воронежский Государственный университет. По призванию я человек, который любит вить красивые гнезда, а моё образование мне в этом помогает. К сожалению, нет у меня волшебной палочки, но есть умение сделать технико-экономическое обоснование для созидания желаемого. Скажу точно, не один самый мощный котел и обогреватель не сделает ваш дом теплым и притягательным. Только радость и смех, любовь и взаимопонимание, умение уступать и не предавать, свои жизненные принципы, сделает дом – Домом! Ведь это не коробочка для мебели и вещей, там должны жить самые любимые ваши люди.

Марина Газманова

– Посоветуйте женщинам, как украсить свой дом.

– Созовите всех членов своей семьи, пригласите не для разговора, это многих насторожит, особенно мужей, а просто помечтать! Выслушайте каждого, даже если сказанное покажется бредом. Позвольте каждому придумать комнату своей мечты, не мешайте, если что-то не понравится, ведь жить там не вам. У меня даже дети, когда были маленькими, принимали участия в придумках своих мирков. Потом все это обдумайте с любовью и юмором. И добавьте немного собственного вкуса. Затем выслушайте мнения профессионалов и сделайте в точности наоборот, защищая мечты своих родных!

– Марина, вы не только талантливая жена, но и прекрасная мама. Как вы воспитываете сына и дочь?

– Наш папа всегда говорит, что все дети рождаются талантливыми и счастливыми. Это уже потом мы их воспитываем, и они становятся несчастными и больными. Это взрослые придумали конфликт отцов и детей, чтобы как-то оправдать своё непонимание их поступков, их другого языка. Это нежелание дотягивать себя до уровня своих детей, тем более до уровня современных Индиго.

В сегодняшнем мире всё по-другому. При современных технологиях и скоростях, при ухудшающейся экологии дети рождаются и растут такими, чтобы выжить. Может быть, скоро у человека произойдёт мутация, изменения в физиологии, которые будут вызваны потребностью приспособиться к подобным условиям. И, конечно же, наши дети стали очень думающими. С одной стороны – это необходимость, тем более, что сегодня мысль стала материальной, как никогда. А с другой – из-за этого утрачивается способность чувствовать. Ведь человек по-настоящему счастлив не тогда, когда он думает, а когда чувствует. «Я думаю, что люблю», – звучит глупо. И как прекрасно звучит: «Я чувствую, что люблю!» Именно здесь мы должны прийти на помощь современным детям, со своей духовностью, верой и любовью.

Пусть мы не понимаем, почему они играют в черепашек Ниндзя и Биониклов, будучи маленькими, а потом и вовсе говорят о непонятных вещах. Когда мой сын откровенно, с интересом разговаривает со мной, то он говорит о чем-то таком, от чего у меня мурашки по всему телу... Хочется даже крикнуть ему: «Хватит, я ничего не понимаю!» Но этого делать нельзя, чтобы не оттолкнуть, не дать закрыться от тебя в огромном мире компьютера. Одно время я даже запаниковала, когда поняла, что не могу обучить своего ребёнка некоторым нужным для общежития вещам. Вещам, нужным для меня, а не для него, как выяснилось позже. Я так с ним ругалась, что ещё немного, и он возненавидел бы меня. И я пошла учиться, мне не хватало знаний по психологии, не хватало информации о том, как правильно общаться друг с другом, не говоря уже о том, как устанавливать контакт с детьми.

Для гармоничной семьи нужны разные энергии, и, как правило, наши дети приходят к нам с той энергией, которой нам не хватает. Они приходят к нам на помощь там, где есть наши слабые стороны, чтобы восполнить пробелы, компенсировать. А мы, вместо благодарности, пытаемся перекроить наших детей под свои слабые или сильные стороны. Например, оказалось, что когда я пыталась втолковать своему чаду, как нужно правильно складывать свои вещи, он думал о том, как спасти мир! Стоит задуматься, возможно, это не так уж и необходимо, чтобы наши дети были похожими на нас. А может и вовсе не нужно, чтобы они были приглажены под стандарты. Пусть они будут разные – непохожие, счастливые и талантливые.

Супруги Газмановы

– Ваша дочь Марианна танцует в коллективе «Ласточки». Вы хотите, чтобы она стала актрисой?

– Когда Марианна только родилась, это было золотое чудо! Рыжая девочка ровно один месяц была спокойной, будто набиралась сил и адаптировалась в этом мире, чтобы потом ворваться в него и засверкать всеми цветами своего знойного темперамента! Рыжие дети и вправду особенные – очень чувствительные, с одной стороны, а с другой, настырные, если решили чего то, то добиваются этого любыми путями. Марианна большая фантазерка, но из всех членов нашей творческой семьи она крепче всех стоит своими маленькими ножками на земле. Сейчас ей девять лет, уже довольно большой ребенок. Она примеряет свои таланты с большой любознательностью – шьёт игрушки, рисует, лепит, танцует, пробует себя в фотомодельном бизнесе, заняла первое место по соревнованиям по художественной гимнастике… Сейчас увлеклась пением, теребит отца, чтобы показал аккорды на гитаре. Энергия из нее бьёт ключом!

Я очень стараюсь передать дочери свои навыки и умения. Но у нее на все своя точка зрения, своё видение! Конечно, мне тяжело порой отстаивать свои убеждения, приходится пользоваться своим авторитетом. Но часто Марианна безошибочно выбирает то, что ей очень идет! Я уже поняла, что многое могу ей доверить, а со временем она будет справляться со определенными вещами даже лучше, увереннее.

Марианна очень умная девочка, словно психолог от рождения. В общении с людьми она очень мила и обходительна, умеет придержать свой жесткий нрав. В школе ее даже зовут Душка! Я как-то спросила ее, почему дома она ведет себя не так. Она вздохнула и сказала, что мы должны выбрать, где ей важнее быть в таком имидже, а то её на два места не хватит!

По темпераменту с ней сравним только её отец. Уж если они решили пошуметь и поиграться, кто не спрятался – сам виноват! Многие наши друзья, когда появился мультик «Маша и медведь», точно были уверены, что он про нашу Марианну. Она – Маша, мы все – Медведи! Станет ли она актрисой, я не знаю – пусть будет здоровой и счастливо!

– Тут не угадаешь, сын Олега – Родион Газманов – мечтал стать певцом, но потом выбрал прагматичную профессию финансового аналитика.

– Творческое начало Родиона все же победило. Он сам пишет музыку и стихи, исполняет свои творения. Не смог деловой костюм спрятать творчество, которое у Родиона от природы, живет в его сердце и душе. Если не дать ему вырваться наружу, может просто разорвать! Я счастлива за Родиона-творца – у него тоже есть свой зритель, поклонники…

Свадьба Олега Газманова и Марины Муравьевой

– Как складываются отношения троих детей – Родиона, Филиппа и Марианны?

– Главное, что эти отношения есть! Они не часто видятся из-за занятости и своих многочисленных увлечений. Когда мы собираемся вместе, это всегда долгожданный праздник.

С Родионом у Марианны очень нежные и уважительные отношения. Именно он смог привить ей умение правильно обращаться за столом с вилкой и ножом, есть спагетти и не перебивать старших. Она немного стесняется его, но очень старается ему понравиться. Родион говорит, что Марианна в нашей семье самая продвинутая по гаджетам. Конечно, после него самого! Пока папа читает инструкцию к какой-нибудь новинке, Марианна своими маленькими лепесточками-пальчиками уже нажимает на нужные кнопки. Папа, правда, ругается на нее, что впереди него бежит, но потом очень удивляется: как это у нее получается& А когда собираются мальчишки вместе, а самый главный мальчишка у нас Олег, то взаимопонимание полное. Взрослых нет, значит можно почти все!

– Как же не избаловать ребенка в звездной семье?

– Когда дети родились в такой семье, то телевидение, интервью, фотографии для журналов для них самая обыденная вещь. Это входит в их картину мира. Мы изредка просим их помочь нам, и они знают, что за всеми этими цветными картинками стоит серьёзная работа многих людей. Порой им просто утомительно и скучно участвовать в этом процессе. Но дети с пониманием относятся к таким вещам, да и мы стараемся не злоупотреблять выпячиванием их в журналах и на телевидении. Благо, нашему папе не нужны скандалы в семье для усиления его популярности. Когда Филипп попал в серьёзную школу, где популярность и известность отца не зачитывалась как собственный успех, он понял, что своей фамилии нужно соответствовать вдвойне. Нести бремя ребенка с известной фамилией нелегко – вызываешь любопытство. И многие пытаются найти подтверждение, что на детях талантливых родителях природа отдыхает. Но по нашим детям я этого не наблюдаю. Время нас рассудит!

Супруги Газмановы на отдыхе

– Кем хочет стать ваш сын Филипп?

– Мы хотим, чтобы наши дети были здоровыми и счастливыми. У Олега идеальный слух, а Филиппа и Марианну он сразу забраковал на этот предмет. У них от рождения, славу Богу, не как у него со слухом и отношением к этим волшебным семи нотам. К счастью, их не мучают в музыкальной школе. Но Марианна тем не менее громко поет, играет на папиных нервах и на его инструментах, Филипп классно танцует. Так что на наших семейных праздниках очень весело. Не ждите, что ваш ребенок будет таким, как вы, или таким, как хотите. Помогите ему стать не вами, а собой! Филипп, например, отлично рисует, недавно подарил мне мой портрет, нарисованный буквами и цифрами. Горжусь до слез! А еще он увлекается футболом, горными лыжами, владеет английским и французским языками… В семь лет побывал в экспедиции в Камбодже с известным путешественником. Я до сих пор не понимаю, как я разрешила? У каждого судьба своя, как бы нам ни хотелось подстелить соломки нашим детям.

– За что надо наказывать ребенка и как?

– Для моих детей самое страшное наказание, когда я расстроена и не улыбаюсь. Они любят меня, и это взаимно! А специальных приемов нет. В настоящей любви заготовки для наказания не должны существовать, а вот в каждом отдельном случае грамотный экспромт всегда приветствуется.

Мне достались очень умные детки, я стараюсь поделиться с ними их проблемой. Этому я не сразу научилась, раньше, как и любая другая мама, старалась подстелить соломку под свое чадо. Потом поняла, что нельзя решать проблемы за других, особенно за детей. Ты сам получишь опыт от проделанной работы, а они? А когда тебя не будет рядом, кто будет виноват, что твой ребенок не смог себя защитить от малого или большого? Живите своей жизнью, не забирайте у своих детей возможность учиться вовремя.

Супруги Газмановы

– Говорят, что семья держится на мудрости женщины. Как вы решаете семейные разногласия?

– Конечно, на терпении женщины! Но нельзя все навалить на хрупкие плечи слабой половины человечества. Важно умение разговаривать друг с другом – слышать, принимать, понимать. Любое терпение без взаимопонимания и работы над собой может и лопнуть. Женщине надо осознавать, что мужчина должен двигаться вперед, а он должен быть уверен, что когда он сражается со своими проблемами, есть место, где его любят и ждут – это семья. Посмотрите на спины своих мужей. Если она сильная и ровная, у этого мужчины прикрыт тыл. Из этого можно сделать вывод, что у него семья, на которую он может положиться.

– Чем вас балует супруг?

– Своим старанием мне нравиться! Он знает мои слабые и сильные стороны, пытается соответствовать моим запросам. У меня очень тонкий нюх, я сама не могу решить – дар ли это или наказание? Представляете, как непросто брутальному мужчине, любителю чеснока и физических упражнений, всегда благоухать, как куст жасмина?! Балует приятными мелочами, но они только наши. Балует своим ребячеством, смешными анекдотами, дурацкими фильмами. Насмеёшься вместе, и нет стресса! Балует, когда играет с детьми и переживает, что болею не за него. Балует тем, что может поцеловать в мизинец руки и ноги, придумывая каламбур в стихах. Балует тем, что не позволяет себе болеть и стареть. Балует тем, что живет полноценной творческой жизнью. Балует даже тем, что просто живет ради нас. И все это взаимно – мы балуем друг друга, даже ругаясь, ведь мы учимся друг у друга быть людьми, родителями, мужчиной и женщиной!

– Где вы любите отдыхать, какие места вас влекут?



– Мы оба любим природу, созерцательный отдых тоже подходит – мне нужна тишина и красота вокруг. Олег все это любит тоже, но ему больше нужно движения и физических нагрузок. И всегда должен быть зритель! Поэтому мы все рядом, аплодируем с юмором, все это фотографируем и потом смотрим снимки и очень смеёмся. Вместе с детьми ездим кататься на горных лыжах. Хотя, если честно, то кататься ездят они, а я – собирать и разбирать чемоданы.

Олег Газманов с сыном Филиппом

– Марина, вы очень стильно одеваетесь. Какую одежду и обувь предпочитаете?



– Пытаюсь одеваться так, чтобы было красиво, но чтобы была и одежда, в которой смело можно поваляться в траве! По поводу обуви считаю, что это большое везение, когда удается совместить красоту и удобство. На чем точно нельзя экономить, так это на обуви – ни для себя, ни для детей!

– Какие украшения любите?



– Украшения люблю, но больше смотреть на них, чем носить. Мое любимое украшение – крохотный крестик, который едва заметен. Но когда муж что-нибудь дарит, это как признание в том, что все женское мне совсем не чуждо.

– Что, по-вашему, является самым главным во внешнем облике женщине?



– Если пофилософствовать, конечно, главное то, что излучает женщина изнутри, как она двигается и смотрит. Есть ли в ней загадка или все обнажено для всех. Ищет ли она кого-то, или это место уже занято. Уверена ли она в себе, или ее хочется защищать. А если все это обрамлено подходящей только ей одеждой и аксессуарами, причем с шармом и личными придумками, и она идет под руку с любимым мужчиной, то творец картиной доволен!

– Что недопустимо в одежде дамы?



– В одежды дамы, если таковой себя чувствуешь, не должно быть того, что мешает тебе быть дамой. А так все позволительно – творите! И не бойтесь быть не похожей на других.

Семья Газмановых

– Какие аксессуары стоит выбирать?



– Всегда модны счастливые глаза и загадочная улыбка. А из аксессуаров уместно то, что не мешает быть веселой и обаятельной – лично я очень люблю шали и платки… Будьте собой, учитесь у природы!

– Какие комплименты вам делает супруг?



- Поскольку у меня муж поэт, я счастливая обладательница самых красивых фраз! Главное, чтобы они были искренние: «Слова твои тоже, как ветер, как ветер, скажи удержать, а я раскрываю ладони и ветер пытаюсь поймать! Твой взгляд за минуту до снега, и смех за минуту до взгляда, слова за секунду до ветра, как всё это мне удержать?» (О. Газманов – прим. автора). Для меня комплименты, не подтвержденные поступками и энергией, просто ветер…

– От чего может заплакать такая красивая женщина?



– Как красивая, так и не очень может заплакать от всего, но желаю, чтобы плакали только от счастья или очищения. Я последний раз плакала, когда нашла книгу, которая давала мне ответы на мои тысячи вопросов. Летела в самолете, читала эту книгу-находку и тихо плакала от наполненности! А раньше плакала от трогательного фильма, от обиды или просто так… Сейчас экономнее отношусь к слезам.

Супруги Газмановы с дочерью Марианной

– Можно быть светской львицей и оставаться при этом естественной, доброжелательной и гармоничной?



– Я за второе! Светская львица – это работа, а не состояние души. Как белеть, чернея вдали? Если это необходимый для чего-то имидж, если получается после светской жизни возвращаться к себе, то браво! – снимаю шляпу…

– Вы ездите с Олегом на гастроли?



– Бывает, но сейчас редко, к сожалению. У меня большая работа в тылу, а раньше поездки очень любила. Мы очень рвемся в путешествия за границу, у меня есть и такая возможность – посмотреть города России. Мне нравится бывать в разных местах, смотреть, чем гордятся их жители. Интересно посещать фабрики и заводы, различные предприятия, видеть лица людей, которые довольны тем, что они делают.

Я люблю концерты Олега, обычно сажусь сбоку от сцены. С одной стороны, вижу работу своего мужу и радуюсь, с другой стороны, вижу эмоции людей, которые находятся под впечатлением от творчества Олега и его харизмы. Ничего интереснее не видела! Завораживает, когда люди плачут от музыки, встают и слушают, отдавая дань уважения.

– Когда супруг приходит домой, его ждет красивый ужин?



– Когда твой мужчина приходит уставший, не стоит наваливать на него романтический вечер. Лучше оставить ему больше личного пространства – накормить, выслушать, дай возможность пощелкать каналами в телевизоре, уставиться в одну точку. Можно погладить его, не прикасаясь, мысленно послать своё понимание и любовь. Но будь готова, после такого приема он быстро восстановиться и обязательно постучится в твою дверь!

Супруги Газмановы

– У вас в семье есть ласковые прозвища?



– Да – Маруся, Михалыч, Родер, Рыжик и Царь!

– Говорят, что у вас тонкое чутье женщины-кошки. Это врожденное качество или его можно развить?



– Как образно вы облекли в слова женскую интуицию! Это врожденное качество любого человека, которое со временем мы убиваем голосом разума. Слушайте свое сердце, не давайте себя переубедить в том, в чем абсолютно уверенны!

– Каков ваш жизненный девиз?



– Как странно и интересно жить, особенно расширять свое понимание мира… Ты думаешь одно, а на самом деле все совсем не так! Когда ты живешь в своем небольшом мирке иллюзий, становишься несчастным. Не сразу, конечно… Сначала тебе даже уютно, не страшно – все знакомо, на расстоянии вытянутой руки. Но наступает момент, когда тебе становиться болезненно тесно, душе нечем дышать! Это примерно то же, что происходит с младенцем – после девяти месяцев полного счастья в животе у мамы он все равно просится наружу. Процесс всегда очень болезненный, но результаты впечатляют! Как сморщенное личико, вырвавшееся на свободу, твоя душа хочет пространства. Я понимаю, почему говорят «полет души». Если сам не обломаешь ей крылья своей жалостью к себе, цеплянием за старое, страхами, нежеланием меняться – не изведать этого полета, не воспарить над мелким, не понять, для чего ты здесь и сейчас. Можно закиснуть в дебрях мыслишек и остаться маленьким и никчемным, а потом заболеть, страдать…

И еще – как тяжело вымаливать легкую смерть... Получается, что ты родился не жить, а проживать, чтобы умереть в муках от нереализованности, от невыполненной миссии на Земле. Вот от чего становится страшно.

А если удается стряхнуть старую кожу с души, набраться храбрости, разбежаться, можно зажмуриться и полететь! Разве не прекрасно?! Ты видишь все сверху – над проблемами! И все красиво, даже идеально, если ты не в плену иллюзий. Ты сам решаешь, куда лететь, где приземлиться. Свобода и счастье внутри тебя – бери, что хочешь! Только помни – брать надо только для своих, тебе же с этим лететь! Что, захватывает дух?! А ты боялся!

Супруги Газмановы

Фото из личного архива Марины Муравьевой-Газмановой