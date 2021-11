Brainstorm «Wall of Skulls»

Исполнитель: Brainstorm, Название: «Wall of Skulls», Стиль: хэви-пауэр метал, Год: 2021

Brainstorm - серые кардиналы немецкого хэви-пауэр метала. Рубят, как надо, но неизменно пребывают в тени более удачливых коллег, вроде Rage и U.D.O. впрочем, к 13-му альбому этот расклад может, наконец, и измениться.

Здесь мозговые штурмовики отказались от любого намека на занудство, сделав ставку в пользу динамики и мощи. После инфернального хорового вступления, знаменующего отпевание современной цивилизации, музыканты выдают крепкий скоростной трек «Where Ravens Fly» с краткой речитативной партией . Размеренная «Solitude» стартует со старательно выведенного под органный аккомпанемент припева, что только добавляет ей интриги.

Дальше Brainstorm невозмутимо достают из рукава два козыря в виде дуэтов с Пиви Вагнером из Rage «Escape the Silence» и Сибом Леверманном из Organ Ogan «Turn Off the Light», отвечавшего также за музыкальное продюсирование альбома. И не беда что все голоса тембрально схожи - все равно получилось статусно и веско.

Вторая половина альбома выдалась ровной, но такой же же сильной. Хватает и приятных неожиданностей, будь то высочайшей отделки клавишно-басовая подкладка в «End of My Innocence» и победоносные гитарные риффы в «Stigmatized». Жирная точка в виде качовой «I, the Deceiver» оставляет надежду на не менее яркое продолжение. В ней да и во всем альбоме, в целом, Brainstorm сделали все, чтобы возводимая иными ревнителями жанра стена из черепов не доставала до неба, а песни стали достоянием поклонников тяжелой музыки как таковой.