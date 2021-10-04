Разоблачаем ложь о коронавирусе: Сколько раз нам соврали?

19:52 4.10.2021

За те два неполных года, что мир живёт в условиях пандемии, на нас вывалили, пожалуй, столетнюю норму лжи. Хуже всего то, что ложь зачастую выглядит невероятно убедительно, а правда старательно замалчивается и скрывается

Попытаемся вспомнить, сколько раз нам соврали о коронавирусе.

Ложь №1. Китай не знал о коронавирусе



Летом 2020 года на весь мир прогремело заявление вирусолога из Гонконга Ли-Мэн Янь. Она сбежала в США, после чего обвинила Китай в сокрытии правды о пандемии.

В частности, утверждает Ли-Мэн, первые случаи в Китае были отмечены намного раньше декабря 2019 года, но КНР долго не сообщала ВОЗ о вспышке заболевания, вызванного новым коронавирусом, а также не допускала иностранных учёных к исследованиям.

Вирусолог рассказала, что раньше не могла раскрыть правду – в Гонконге ей грозила бы смертная казнь или тюрьма. Так кто врёт?

Ложь №2. «Прыгающие больные»



Когда правду о распространении новой страшной болезни скрывать больше не получилось, информации, напротив, стало слишком много. Тут же появилось огромное количество пугающих фейков.

Все мы помним страшные кадры, приходившие в начале пандемии из Уханя: больной коронавирусом в судорогах подпрыгивает на кушетке. К счастью, русский учёный, заместитель директора по научной работе НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Николай Филатов разоблачил обман.

Филатов стал одним из участников круглого стола на «Первом русском», посвящённого проблемам коронавируса и ограничительных мер.

«Что показывают нам китайцы? Они показывают нам больного, лежащего на кушетке, который в судорогах подпрыгивает на этой кушетке».

«Это не лихорадка, которая <появляется> в результате высокой температуры у больного, – пояснил учёный. – Это в лучшем случае эпилепсия, скорее всего. То есть фальшь уже в этом».

Ложь №3. Китай победил пандемию



Несмотря на катастрофическую ситуацию, связанную с распространением инфекции в начале пандемии, Китаю удалось на удивление быстро справиться с коронавирусом. Уже осенью 2020 года в КНР заявили о победе над пандемией – как будто и не было никогда переполненных госпиталей, ужасающих страданий больных, массовых погребений умерших.

Но русских обвести вокруг пальца непросто. Китаевед Николай Вавилов раскрыл загадку выздоровевших и объяснил, почему в КНР уже несколько месяцев не было зафиксировано ни одной смерти, вызванной коронавирусной инфекцией.

В эфире «Первого русского» Вавилов обратил внимание, что США задыхаются от количества новых случаев заражения коронавирусом, а в Китае – ноль заболевших к середине октября. Никакой "второй волны" и не было, люди ходят без масок. По словам эксперта, если сравнивать близкие антропологически и культурно нации с КНР (например, Японию и Корею), то обнаружилось бы огромное количество заражений в каждой провинции. Но этого не происходит.

Одна из причин – огромная производственная база Китая по выпуску санитарных средств. Их раздали населению, но истина кроется не в этом.

«Причина только одна. Государственный аппарат в лице комитетов здравоохранения и пропаганды принял коллективное решение, что эпидемии больше нет. Они перестали тестировать большое количество людей. А если даже кто-то и попадался, то делали второй тест, и он уже показывал отрицательный результат», – объяснил эксперт.

По мнению Вавилова, через 10-20 лет появятся исследования на основе архивных документов, которые покажут, что в Китае в конце 2020 – начале 2021 года регистрировалось по 300 тысяч заболевших в день на каждую провинцию.

«Просто их регистрировали как условный грипп и в статистику не вносили», – полагает Николай Вавилов. Совсем как у Булгакова – очередной случай «так называемого вранья».

Ложь №4. Нас спасёт чудо-лекарство



С самого начала пандемии то одна, то другая страна мира заявляет о том, что, мол, вот-вот, ещё чуть-чуть – и будет изобретено лекарство от ковида. И мир будет спасён. Доходит до абсурда: например, Дональд Трамп на полном серьёзе предлагал лечить коронавирус отбеливателем, поскольку тот убивает любые вирусы. Собственно, и людей тоже, но кого это волнует?

И лишь немногие специалисты отваживаются сказать жестокую правду: человек пока не научился лечить вирусные заболевания и в ближайшем будущем чудо-таблетка не появится.

Об этом чётко высказался известный русский телеведущий и врач Александр Мясников: «Вирусы на сегодня мы лечить не можем. За редким исключением в виде гепатита C».

Бывший кремлёвский доктор опроверг сообщения СМИ, что якобы есть большое количество препаратов, которые помогают от сезонных вирусных инфекций. Мясников подчеркнул, что таких лекарств не существует.

Помогают препараты, которые борются с осложнениями, а не с самим вирусом, уточнил специалист.

Ложь №5. Бессимптомные больные тоже опасны



К одному из самых обсуждаемых и неоднозначных относится утверждение о заразности бессимптомных больных. Якобы некоторые люди переносят ковид без всяких признаков инфекционного заболевания, но при этом являются заразными.

Доктор медицинских наук Владислав Шафалинов разоблачил этот миф, назвав его фейком.

«Есть такой фейк – бессимптомные больные. Действительно, некоторые заболевания протекают без симптомов, это факт. То есть они не проявляются. В старых учебниках по инфекционным болезням это называется "инаппарантное течение", то есть неявное, не проявляющееся никак», – объяснил Шафалинов.

Например, есть случаи, когда человек легко переносит коронавирусную инфекцию без симптомов с температурой 36,9, продолжил доктор.

Но вопрос, разъяснил Шафалинов, не в том, есть бессимптомные больные или нет, а в том, заразны они или нет.

«И моё глубокое убеждение – и не только моё, послушайте Люка Монтанье, ну, в конце концов, у нас великие вирусологи, профессора… Но вы хотите с нобелевским лауреатом в области вирусологии поспорить? Не бывает бессимптомных больных, которые заразны! Они не заразны! И это не открытие – это естественная вещь».

«Вся пандемия страха и лжи в 2020 году была построена на нескольких совершенно неверных постулатах, – подчеркнул учёный. – Неправильными были многие вещи. И по крайней мере бессимптомные больные – это обман».

Ложь №6. Маска и перчатки защищают от заражения



Конечно защищают – примерно как сетка-рабица от комаров, смеются специалисты.

Русский учёный, доктор медицинских наук Александр Полетаев заявил о том, что маски и перчатки имеют практически нулевой эффект в борьбе с распространением коронавируса. По словам Полетаева, маска защищает от COVID-19 не лучше, чем сетка-рабица защищает от комаров.

«Но по большей части это всё равно деньги», - констатировал учёный, имея в виду, что на продаже этих «средств защиты» их производители очень неплохо заработали.

Обычная синяя маска из аптеки не просто бесполезна, пояснил Полетаев, но и наносит вред. Он указал на то, что мельчайшие синтетические кусочки маски не растворяются и оседают в лёгких.

Учёный подчеркнул, что подобная ситуация очень опасна для сердечников и страдающих лёгочными заболеваниями. «И скоро мы узнаем цифры по росту числа инсультов и инфарктов миокарда», – уверен он.

Ложь №7. Вакцинация эффективна и безопасна



В России кампания по вакцинации фактически провалилась, хотя и была, по сути, принудительной. Граждан заставляли прививаться любыми способами – начиная с запретов посещать рестораны и кафе, места отдыха и кончая угрозой увольнения с работы.

И это при том, что сам президент Владимир Путин во время «Прямой линии» подчеркнул, что вакцинация должна быть добровольной: «Требовать никто не имеет права».

Уже упомянутый нами доктор медицинских наук Владислав Шафалинов не раз объяснял, к каким последствиям может привести обязательная вакцинация.

Он напомнил, что, по последним данным, в Великобритании среди умерших от коронавируса доля тех, кто получил одну дозу вакцины, составляла порядка 30%, а тех, кому сделали обе прививки, было около половины.

«Получается, что вакцина неэффективна?» – задаётся логичным вопросом специалист. Правда, Шафалинов уточнил, что имеет в виду прежде всего зарубежные вакцины.

К вакцине вообще очень много вопросов, и не только у рядовых жителей, но и у медиков.

Так, врач Кирилл Зверев не побоялся выступить с критикой сторонников обязательной вакцинации.

Например, утверждение о том, что вакцину «можно всем», доктор назвал враньём: «Даже апельсины всем нельзя. Мы что, все – "истинные арийцы"? Страна однояйцевых близнецов?»

Также медика возмущает тот факт, что вакцинируют всех подряд без консультации и тщательного осмотра врача. «Да, в принципе, можно и первый прыжок с парашютом делать без инструктора», – иронизирует он.

Но самое главное, с чем категорически не согласен Зверев, – это утверждение о том, что привитым коронавирусная инфекция не страшна.

«Вакцинированные "Спутником" не болеют. Вернее, болеют, но легко. Бывает тяжело, но редко. В реанимации попадают, но эти вообще купили сертификаты ещё зимой. То, что болеют, уже не секрет. Я лично знаю вакцинированного человека, которому повезло выехать из реанимации всё-таки ногами назад. С именем и фамилией. Это вообще удобно: не заболел – вакцина работает. Заболел – или купил QR-код, или не попал в наши 120% эффективности», – написал врач.

Тут нельзя не вспомнить о целом ряде нашумевших случаев, когда привитые люди умирали – как от коронавирусной инфекции, так и от возможных последствий. Многим памятна трагическая история гибели целой семьи под Краснодаром или молодого спортсмена в Ярославле. Беда в том, что ни доказать, ни опровергнуть связь прививки с летальным исходом невозможно.

Ложь №8. А была ли пандемия?



Неожиданный вопрос, правда? Ведь ещё в начале марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса. Казалось бы, такой солидной организации можно верить. Но, во-первых, ВОЗ за эти два года так себя дискредитировала, что её заявления перестали воспринимать всерьёз. А во-вторых, есть мнения авторитетных специалистов, которые считают, что никакой пандемии и близко нет.

Например, академик РАН, вирусолог Феликс Ершов считает, что масштабы эпидемии сильно преувеличили.

«Многие независимые эксперты, врачи и учёные утверждают, что пандемии COVID-19 не было, – пояснил Ершов. – Всё настойчивее высказывается мнение, что опасность заболевания COVID-19 сильно преувеличена и за всё прошедшее полугодие она не выходила за пределы нормального уровня эпидемий и была не больше, чем у других вирусов».

Ершов добавил, что у пандемий имеется два главных показателя – это заболеваемость и смертность. По международным правилам, заражённых при пандемии должно быть не меньше 5% населения, а смертность должна составлять от 1%.

Таким образом, в мире должно заразиться около 400 млн человек, а умереть - около 80 млн. На данный момент число случаев заболевания по всему миру составляет 232 млн, скончались менее 4 млн 800 тыс. человек.

Учёный напомнил в интервью «МК», что именно такими были последствия страшных пандемий прошлого. Например, во время эпидемии испанки заразился каждый третий житель Земли, а умерло не менее 100 млн.

Мы вспомнили всего восемь самых ярких примеров лжи, или, если хотите, недоговорённостей о коронавирусе, но кто подсчитает, скольким миллионам людей они стоили здоровья и даже жизни? Вопрос остаётся открытым.

Автор: Светлана Улитина