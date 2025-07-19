Кабмин утвердил перечень лиц, которым можно передать телефон без штрафа

© KM.RU, Алексей Белкин

Какбмин утвердил перечень лиц, которым физическое лицо вправе передать абонентский номер, выделенный ему на основании договора об оказании услуг телефонной связи, без риска получить за это штраф, сообщают "Вести" со ссылкой на соответствующее постановление правительства РФ, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным.

В документе уточняется, что абонент может передать свой телефон только представителям органов государственной власти и органов местного самоуправления при исполнении служебных обязанностей, а также представителям экстренных оперативных служб при исполнении служебных обязанностей.

Ранее комитет Госдумы поддержал поправки в КоАП РФ, которые предусматривают штрафы за передачу абонентского номера третьим лицам. Для физического лица штраф может составить от 30 до 50 тысяч рублей. ИП, предоставившие номера посторонним без договора, будут наказываться штрафом от 50 до 100 тысяч рублей, юридические лица - от 100 до 200 тысяч.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 19.07.2025, 20:18
    Гость: Борщевик Тухачевского

    Господи, как же хорошо, когда в своей стране я могу купить любой смартфон, без всякой регистрации и на любой кассе в супермаркете приобрести предоплаченную симку с номером, и продления и для телефона и для интернета. И никто меня не спросит, ни фамилии, ни имени, ни паспорта.

  2. 19.07.2025, 18:04
    Гость: Алексей

    Чтоб додумать мелочи о них надо знать. А если доходы власть имущих (депутатов и чиновников) более чем в 10 раз превышает средние доходы граждан, то откуда они могут знать эти мелочи. Они живут по своим законам, а не по тем которые придумывают и принимают.

  4. 19.07.2025, 17:10
    Гость: прохожий

    Интересная складывается ситуёвина, по этому мудрейшему закону родители теперь не могут своему не совершеннолетнему ребенку выдать телефон. Потому как хочешь не хочешь, а номер придеться на себя делать. Робёнок не сможет на себя оформить без документов или усы и хвост подойдут ? Или наимудрейшие как всегда перестарались и не додумали все мелочи....

  5. 19.07.2025, 17:07
    Гость: Имрек

    Напрашивается привязка телефона/симки, при покупке, к отпечатку пальца. И никаких али-экспресов. Компетентными органами. Ну а порезал палец, забинтовал, никаких телефонов, постишся. И государственная монополия на мобильную связь.

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