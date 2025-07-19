Кабмин утвердил перечень лиц, которым можно передать телефон без штрафа

13:20 19.07.2025

Какбмин утвердил перечень лиц, которым физическое лицо вправе передать абонентский номер, выделенный ему на основании договора об оказании услуг телефонной связи, без риска получить за это штраф, сообщают "Вести" со ссылкой на соответствующее постановление правительства РФ, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным.

В документе уточняется, что абонент может передать свой телефон только представителям органов государственной власти и органов местного самоуправления при исполнении служебных обязанностей, а также представителям экстренных оперативных служб при исполнении служебных обязанностей.

Ранее комитет Госдумы поддержал поправки в КоАП РФ, которые предусматривают штрафы за передачу абонентского номера третьим лицам. Для физического лица штраф может составить от 30 до 50 тысяч рублей. ИП, предоставившие номера посторонним без договора, будут наказываться штрафом от 50 до 100 тысяч рублей, юридические лица - от 100 до 200 тысяч.