Госдума ввела штрафы за передачу номера мобильного телефона и данных

15:51 17.07.2025

Госдума на пленарном заседании приняла поправки о введении штрафов до 50 тысяч рублей за незаконную передачу другому лицу абонентского номера, а также штрафов до 200 тысяч рублей за передачу данных для входа на интернет-ресурсы, сообщает РИА Новости.

Поправки были разработаны ко второму чтению законопроекта об ответственности за нарушение порядка деятельности экспедиторов.

Поправками предусматривается введение штрафов за незаконную передачу номера мобильного телефона. Если физлицо передаст его другому человеку, штраф может составить от 30 до 50 тысяч рублей.

ИП, предоставившие номера посторонним без договора, будут наказываться штрафом от 50 до 100 тысяч рублей, юридические лица - от 100 до 200 тысяч.

Также поправками вводится наказание за передачу данных для входа на интернет-ресурсы другим лицам. За это предусмотрены штрафы: для граждан - от 30 до 50 тысяч рублей, для ИП - от 50 до 100 тысяч, для юрлиц - от 100 до 200 тысяч.