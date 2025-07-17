Госдума ввела штрафы за передачу номера мобильного телефона и данных
Госдума на пленарном заседании приняла поправки о введении штрафов до 50 тысяч рублей за незаконную передачу другому лицу абонентского номера, а также штрафов до 200 тысяч рублей за передачу данных для входа на интернет-ресурсы, сообщает РИА Новости.
Поправки были разработаны ко второму чтению законопроекта об ответственности за нарушение порядка деятельности экспедиторов.
Поправками предусматривается введение штрафов за незаконную передачу номера мобильного телефона. Если физлицо передаст его другому человеку, штраф может составить от 30 до 50 тысяч рублей.
ИП, предоставившие номера посторонним без договора, будут наказываться штрафом от 50 до 100 тысяч рублей, юридические лица - от 100 до 200 тысяч.
Также поправками вводится наказание за передачу данных для входа на интернет-ресурсы другим лицам. За это предусмотрены штрафы: для граждан - от 30 до 50 тысяч рублей, для ИП - от 50 до 100 тысяч, для юрлиц - от 100 до 200 тысяч.
Комментарии читателей Оставить комментарий
без нового штрафа.
чиновники хотят поднять народ на бунт..
ГУЛАГ.
понимаем что "русский язык багатый язык, а я человек бедный" (из фильма) - поэтому вапроссс: запрещено без письменного договора передавать другому номер или сам телефон?....Берия курит в сторонке!
Некто А пожаловался на Б ,за то,что Б без ведома передал номер тлф Н без разрешения. Доход в чью пользу?Что поимеет А?