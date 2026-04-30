С начала 2026 года контракт с Минобороны подписали 127 тыс. человек

С начала 2026 года контракт о прохождении службы в вооруженных силах России подписали уже 127 тыс. человек. Среди них есть и женщины, и мужчины, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на просветительском марафоне «Знание. Первые» от Российского общества «Знание». Еще 10 тыс. человек, по его словам, стали добровольцами, пишет «Коммерсант».

В прошлом году, напомнил Медведев, контракт с Минобороны России заключили около 450 тыс. человек. По данным на начало декабря, еще порядка 30 тыс. зачислили в добровольческие подразделения.

В конце марта зампред Совбеза говорил о 80 тыс. человек, подписавших контракт с Минобороны. Тогда же Дмитрий Медведев отверг идею о новой волне мобилизации в России.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 30.04.2026, 15:12
    Гость: кокоша

    Это который перебежчик??
    У США нет друзей в этом мире.
    И если ты надеешься, что они будут России друзьями - не надейся!
    Не станут. Там трампики приходят и уходят, а ему осталось совсем чуток.
    Да и у них там Китай, да и Израиль надо защищать.
    И не думай, что Европа слаба. Они достаточно мощно сидят и при наличии у хранцузов и британцев ЯО могут стоять и против США и против России.
    Янки ничего не показали в стычке с Ираном. Мы ничего не показали (пятый год) с хохлами. Что может армия Китая неизвестно пока. Всё впереди.

  3. 30.04.2026, 14:29
    Гость: Меня терзают смутные сомнения

    Если за четыре месяца 127 тысяч, то за год набежит более 500 тыщь. А за четыре года под пару лимонов? И где эта вся сила? Неужели уже большая часть на погосте? ....

  5. 30.04.2026, 14:25
    Гость: Юри_й

    Но при этом людей не хватает, вопрос - почему? Куда делись те, что раньше подписали контракт?

Все комментарии (10)
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации