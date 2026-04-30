С начала 2026 года контракт с Минобороны подписали 127 тыс. человек
С начала 2026 года контракт о прохождении службы в вооруженных силах России подписали уже 127 тыс. человек. Среди них есть и женщины, и мужчины, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на просветительском марафоне «Знание. Первые» от Российского общества «Знание». Еще 10 тыс. человек, по его словам, стали добровольцами, пишет «Коммерсант».
В прошлом году, напомнил Медведев, контракт с Минобороны России заключили около 450 тыс. человек. По данным на начало декабря, еще порядка 30 тыс. зачислили в добровольческие подразделения.
В конце марта зампред Совбеза говорил о 80 тыс. человек, подписавших контракт с Минобороны. Тогда же Дмитрий Медведев отверг идею о новой волне мобилизации в России.
Вот туда и уходят и мужчины и деньги.
Это который перебежчик??
У США нет друзей в этом мире.
И если ты надеешься, что они будут России друзьями - не надейся!
Не станут. Там трампики приходят и уходят, а ему осталось совсем чуток.
Да и у них там Китай, да и Израиль надо защищать.
И не думай, что Европа слаба. Они достаточно мощно сидят и при наличии у хранцузов и британцев ЯО могут стоять и против США и против России.
Янки ничего не показали в стычке с Ираном. Мы ничего не показали (пятый год) с хохлами. Что может армия Китая неизвестно пока. Всё впереди.
Если за четыре месяца 127 тысяч, то за год набежит более 500 тыщь. А за четыре года под пару лимонов? И где эта вся сила? Неужели уже большая часть на погосте? ....
денёг им заплатили и надлежит заплатить?
Но при этом людей не хватает, вопрос - почему? Куда делись те, что раньше подписали контракт?