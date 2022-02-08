Metalite «A Virtual World»

Исполнитель: Metalite, Название: «A Virtual World», Стиль: модерн-метал, Год: 2021

Шведская группа Metalite всегда чувствовала себя, как рыба в воде в роботоподобной эсетике. И если еще на уровне предыдущего альбома «Biomechanical» все можно было объяснить невинными шалостями и детскими игрушками в Терминатора, то теперь все кажется предельно серьезным. Виртуальный мир становится единственно возможной для обитателей вселенной Metalite средой обитания. А проявления эмоций в песнях можно рассматривать лишь как незначительные шаги вправо-влево.

Заглавная открывашка является программной и задает вектор всему альбому. Это 100% хит, в рамках которого некая умная машина учла, оцифровала и законсервировала все мало-мальски заметные достижения шведской популярной музыки любого жанра. В «Beyond The Horizon» «металайты» вовсю козыряют своим мелодизмом — опять же, вне его ощутимого приложения к простым человеческим чувством.

Тексты песен пропеваются так дежурно, что отнюдь не складывается впечатления, будто Эрика готова за эти истины умереть. К тому же в тех песнях, мелодиям которых недостает хитовости, ее вокал звучит резковато и раздражающе. Но все же в некоторых случаях встречаются цепляющие языковые находки. Такова «Peacekeepers», где всего лишь переставляя части вынесенного в заглавие слова, певица получает на выходе «Миродержца» и «Держателя мира». Вроде пустячок, но работает безотказно.

Забавны попытки как-то оживить повествование посторонними звуками. «We're Like the Fire» начинается со звука зажигаемого огня, но вот жгут ли уж прямо так музыканты с певицей - большой вопрос. Интригует финальный крик в «The Vampire Song» - поскольку есть подозрение, что это отнюдь не жертва кровососа, а он сам, пообломавши клыки о кибернетическую шею бескровной героини. А вот в «Running» одышка запыхавшейся героини кажется нарочитой, ведь для робота это никакая не дистанция. Зато уж пропущенный через вокодер голос и зуммерское отрывистое соло на гитаре выглядят намного достовернее.

Эпикриз по поводу этого альбома будет примерно таким же, как и по предыдущему. Благодаря возведенной в абсолют запрограммированности некоторые темы подаются нещаблонно — например, жизнеутверждающая «Alone», ведь роботы не боятся одиночества. Однако, в целом, альбом некомфортен, как искусственно доведенная до совершенства внешность некоей «гламурной кисы». И вновь оформители диска дают нам возможность хотя бы визуально добраться до подлинной Эрики, сначала напугав ее «игроманистым» образом на внешней стороне обложки, а потом взбудоражив ее эротичной фотографией на инлее.