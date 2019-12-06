Metalite «Biomechanical»

Исполнитель: Metalite, Название: «Biomechanical», Стиль: модерн-метал, Год: 2019

Обложка диска. Предоставлено издателем

Шведская модерн-металлическая команда Metalite была образована всего 4 года назад, но перед выходом своего второго альбома «Biomechanical» была вынуждена сменить вокалистку. Такая чехарда может быть губительной для групп с ярко выраженым индивидуальным началом. В случае же с Metalite есть смысл говорить скорее о взаимозаменяемости элементов.

«Biomechanical» - это как если бы в Nightwish пела женщина-терминатор. Первая же песня начинается с чисто электронного вступления, будто бы перед нами, например, E-Tipe. Ну и даже когда в дело вступают гитары, параллели возникают с роботоподобными Ace of Bace.

«Механистическая» концепция альбома не подразумевает сколь-либо ощутимой эмоциональной амплитуды. Благодаря этому же ракурсу некоторые темы подаются достаточно нешаблонно. Например, в «Apocalypse» больше игривости, нежели драматизма, ведь для терминаторов конец света – это не более, чем забавный аттракцион. А «Mind of a Monster» демонстрирует, как мозги плавятся в цифровой реальности. И лишь в финальной песне «Victoty or Death» ощутим неподдельный героизм.

Оформлением альбома занималмся известный скандинавский дизайнер Йан Ирлунд, в послужном списке которого, например, обложка сингла «Кипелова» «На грани». На лицевой стороне буклета надменная Эрика Ольссон чувствует себя в цифровом храме весьма уверенно. Куда как привлекательнее она смотрится на развороте буклета в своем сексуальном открытом наряде. Побольше бы такой трогательной человечности и в музыке Metalite!

