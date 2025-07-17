Штрафы за VPN и поиск экстремистских материалов: разбор закона и мнения экспертов

10:45 17.07.2025

В России введут штрафы за поиск экстремистских материалов и рекламу VPN-сервисов — эта новость наделала много шума. Но, кроме шума, пока ничего нет, конкретики явно не хватает

Как депутаты вводят новые штрафы



Изначально законопроект, внесенный народными избранниками в Госдуму, не предусматривал ничего экстраординарного. Он лишь уточнял порядок работы транспортных компаний… Казалось бы, при чем здесь экстремизм?

Штрафы за рекламу VPN-сервисов и их использование для доступа к запрещенной информации появились в порядке внесения правок ко второму чтению.

Фактически правила, которые коснутся каждого жителя РФ, пытаются протащить через Госдуму без лишних обсуждений.

Какую информацию нельзя будет искать в Интернете



Сейчас в Сети появляются различные интерпретации того, что же попадет под запрет. Будем отталкиваться от формулировок, которые уже имеются в законопроекте, подготовленном ко второму чтению.

— Умышленное осуществление поиска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет заведомо экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов или указанных в пункте 3 статьи 1 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», и получение доступа к ним, в том числе с использованием программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Также новый законопроект предусматривает штрафы от 50 тыс. до 500 тыс. рублей для «владельцев программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен», которые не фильтруют заблокированные ресурсы.

Такой штраф может получить разработчик VPN-приложения или администратор корпоративной VPN-сети, у которых серверы находятся за границей, если он не перекроет для пользователей доступ, например, к сайту нежелательной организации, в том числе СМИ.

В РФ список экстремистских материалов ведет Минюст — в него по решению суда попадают книги, песни и прочие произведения, связанные с нацизмом, разжиганием межнациональной розни, запрещенными в РФ движениями АУЕ (деятельность экстремистской организации запрещена на территории России) и ЛГБТ (в России «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено) и т. д. На данный момент в нем 5473 записи. И этот реестр постоянно пополняется.

Более того, в пункте 3 статьи 1 114-ФЗ, на который ссылается законопроект, описаны признаки всех экстремистских материалов. С такими формулировками можно получить штраф даже за изучение истории нацистской Германии исключительно с научной точки зрения. Материал, за поиск которого грозит штраф, совсем не обязательно должен находиться в реестре Минюста. Достаточно, чтобы он соответствовал определению экстремистского материала.

В чем проблема запрета на поиск экстремистских материалов



Во-первых, как человек заранее может знать, ищет он что-то запрещенное или нет? Правозащитница и журналист Ева Меркачева отмечает, что теперь россиянам придется регулярно тренировать свою память.

— Россияне должны будут каждое утро изучать список экстремистских материалов (наизусть), чтобы, не дай бог, в течение дня не прочитать? А если человеку по роду его деятельности нужно (ученый, адвокат, журналист, блогер и т. д.) знакомиться с какой-то информацией?

Во-вторых, что именно будет считаться поиском запрещенной информации? Этим вопросом задается политолог Илья Гращенков.

— Прогнозируя сферу расширения всего экстремистского, по сути, речь может идти о сочетании каких-то слов и фраз, а также захода на «экстремистские» сайты.

Не исключено, что штраф будут выписывать не только за поиск материала по его названию, но и по ключевым словам. Вот и доказывайте потом, что вы искали что-то совсем другое, а VPN включили просто для просмотра котиков в заблокированных соцсетях.

Ева Меркачева отмечает еще один момент — эти положения законопроекта напрямую противоречат положениям действующей Конституции.

— Я молчу про Конституцию, в которой прямые запреты на цензуру и на преследование за мыслепреступления, где провозглашена свобода совести, свобода получения информации и много чего другого, прекрасного и человеческого.

Внезапно против законодательной инициативы, направленной на очищение информпространства, выступила глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина. Она опасается, что под новые штрафы попадет и ее Лига, и сами правоохранительные органы, которые осуществляют поиск и выявляют противоправный контент.

— Это примерно 30% нашей деятельности. Мы действительно целенаправленно мониторим такой контент и передаем сведения в правоохранительные органы в рамках уставной деятельности.

Как власти будут выявлять поиск запрещенной информации



Допустим, вы что-то искали в Сети и попали на материал из списка запрещенных. Как правоохранительные органы об этом узнают? Эксперты считают, что доносить о попытках поиска запрещенной информации могут публичные сети — будьте внимательнее при подключении к Wi-Fi в кафе, отелях, общественном транспорте.

Более того, ваш телефон могут на улице осмотреть полицейские. В законе «О полиции» с правками, вступившими в силу 1 марта 2025 года, прописано, что сотрудники имеют право осуществлять личный досмотр граждан и их вещей, если есть основания полагать, что эти граждане имеют при себе оружие, взрывчатку, наркотики, яды, радиоактивные вещества или похищенные предметы.

Например, у полиции будет ориентировка на «закладчика» — мужчину средних лет в темной одежде. С таким описанием подозреваемым может стать кто угодно.

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ юрист Наталья Оганова напоминает, что полицейские могут только осмотреть телефон и попросить человека его разблокировать. Именно попросить — не приказать. Для показа содержимого телефона требуется или личное разрешение собственника, или решение суда.

— На сегодняшний день поправки в закон, которая бы регламентировала изучение персональной информации в каждом мобильном телефоне, нет. Возможно, с учетом того что мы боремся с терроризмом, телефонными мошенниками и так далее, в будущем что-то и будет, но на сегодняшний день действия полицейских строго регламентированы.

Но многие ли граждане знают такие нюансы законов и своих прав? Если полиция увидит в телефоне намеки на поиск или изучение запрещенной информации, то отвертеться будет уже куда сложнее.

И это только начало. Политолог Георгий Бовт считает, что принятие такого законопроекта открывает двери для дальнейшего закручивания гаек.

— Следующий шаг — разрешение читать только специально промаркированные как дозволенные сайты. Все остальное — под запретом под угрозой штрафа. Для начала — штрафа. Жаль, старик Брэдбери не дожил, чтобы глянуть на тех, кто превзошел его самые смелые фантазии («451 градуса по Фаренгейту»). Талантливый мы народ, чо уж.

С каждым новым законопроектом кажется, что вот уже наступило то будущее, которое описывали фантасты в своих антиутопиях. Но нет, оказывается, еще есть к чему стремиться.

Хотя и уже существующие сегодня законы могут окрасить бытие россиян в оруэлловские оттенки — вопрос лишь в креативной интерпретации документов. Такой подход наша власть уже освоила — отмечает политолог, президент Фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

— Пишут, обсуждение VPN в СМИ, блогах и соцсетях не будет считаться рекламой. Но, как показывает опыт интерпретации любого контента про ЛГБТ*, ничто не помешает считать это пропагандой.

* — в России движение признано экстремистским и запрещено.

Автор: Мария Соколова