Что нужно знать при выборе кроватки для новорожденного малыша?

17:27 4.04.2021

Выбор кроватки для будущего малыша, это, пожалуй, одна из основных вещей, к выбору которой родители подходят со всей ответственностью, так как в первые месяцы жизни новорожденные дети постоянно спят.

И от того, насколько правильно будет подобрана кроватка, зависит спокойный сон родителей и ребенка.

Возникающих вопросов может быть множество. Например, модернизация: классика или трансформер? Нужны ли съемные и подвижные бортики? Из какого материала будет выполнена кровать? Какие параметры учитывать при выборе?

«Классические» кроватки

«Классические» кроватки наиболее востребованы:

• Регулируемая высота дна;

• Выполнены, чаще всего, из массива дерева;

• Имеют стандартные размеры, что значительно упрощает поиск спального белья;

• Большой срок эксплуатации.

Положительным дополнением в классических кроватках для спокойного сна малыша являются «подвижные» модификации, направленные на покачивание:

– Ножки или колесики. Классическая конструкция кроватки с выкатными ящиками внизу для экономии пространства.

– Маятник – кровать подразумевает оснащение специальным механизмом - подшипниками.

Типы укачивания

Типов укачивания существует три:

• Универсальные – качается в любую сторону;

• Продольные – движется «вперед-назад»;

• Поперечные – «лево-право».

--Полозья. Для покачивания кроватки устанавливаются две дуги в нижней части конструкции. Производители предусматривают установку механизмов фиксации для дуг в виде подставок.

Кроватки-трансформеры

Следующим видом детских кроватей является трансформер. Данный вид представляет собой изделие, которое сочетает в себе функцию кровати и пеленального столика или комода. Существуют модели, при трансформации которые превращаются в подростковую постель; верхние борта образуют стол, дополненный тумбой — бывшим комодом.

Манежи

Изучая вопрос модификаций, стоит упомянуть и такой тип детских кроваток, как манежи. Они представляют собой предмет мебели, выполненный из текстильного дна с бортами, установленных на пластиковой или металлической основе. Манежи занимают мало места и легки в переноске, что очень актуально для большой жилплощади. Так малыш сможет находиться рядом с родителями в любой комнате. Такие типы кроваток производители часто оборудуют карманами для всевозможных принадлежностей, востребованных в начальных этапах жизни крохи, и пеленальной поверхностью. Трудно не согласиться, что многофункциональность достаточно привлекательна для новоиспеченной мамочки.

Но, как правило, у манежей низкий срок эксплуатации, так как его возможно использовать только до первых самостоятельных подъемов ребенка на ноги. Мягкие бортики могут проявить себя в негативном ключе из-за их неустойчивости. Не стоит забывать и тот факт, что производители рекомендуют использовать манеж как пространство для сна до 6-8 месяцев.

Колыбель

Колыбель - вариант для новорожденных до 6 месяцев. К несомненным преимуществам данного вида детской мебели относят его небольшие размеры (большое пространство на первых неделях жизни может пугать кроху) и оснащенность к укачиванию. Стационарная подставка в комплекте с колыбелью создает комфортные условия для пользования благодаря своему низкому расположению. Молодая мама сможет заметить это во время частых ночных подъемов для того, чтобы покормить малыша.

Основные моменты, учитываемые при покупке кроваток

Итак, изучив все типы детских кроваток, можно выделить основные моменты, учитываемые родителями при покупке спального места для новорожденного:

1. Устойчивая конструкция кровати в любом из предусмотренных положений, чтобы предотвратить падение малыша;

2. Наличие закругленных углов и отсутствие сколов для исключения ударов и травм;

3. Дно не должно иметь прогибов для обеспечения правильного кровотока и свободного дыхания;

4. Отсутствие в использованных материалах вредных для малыша веществ.

Правильно подобранная постель – важнейшее условие для спокойного и здорового сна, и полноценного развития.

