В Индии застряли капиталы России: что делать?

Замороженные в Европе резервы ЦБ - это не единственная проблема России. Часть капитала страны также застряло в Индии. И Москва не может решить это уже пятый год. Эксперт рассказал, что можно сделать в этой ситуации

Россия уже пятый год не может вывести заработанные от продажи нефти рупии, которые оказались фактически заморожены индийскими властями. Ситуация напоминает заморозку русских резервов в Европе, только тут причиной блокировки денег стали не санкции, а протекционизм Индии.

Законодательство Индии запрещает свободно использовать рупии за пределами страны. Эта мера призвана поддержать индийскую экономику и защитить курс национальной валюты. Таким образом, получилась ситуация, при которой Россия заработала деньги на продаже нефти Индии, но не может их вывести из страны и использовать.

Центральный банк Индии предлагает России вкладывать эти деньги в индийскую экономику, но в этом случае русские попадают в "заколдованный круг". Они могут начать инвестировать в бизнес-объекты или покупать ценные бумаги, но какой от этого толк, если деньги нельзя никак вывести?

Эту проблему Россия не может решить уже пятый год. Возможные варианты решений в беседе с Царьградом подсказал директор центра исследований и социальной экономики Алексей Зубец.

Первый способ - это бартер. Данное решение видится самым простым и логичным. Можно просто покупать товары в Индии и направлять их в Россию. Например, это может быть дешёвая одежда, спрос на которую есть всегда. Индия также является крупным производителем лекарств - это тоже товар, который интересен русскому рынку.

Однако тут надо учитывать один момент. Китай уже закрывает потребности России в товарах народного потребления. Экономические связи с КНР давно отлажены, логистика отработана. Создавать новые цепочки поставок из Индии в некоторых случаях может не иметь большого смысла.

Второй способ - переводить рупии в какие-либо конвертируемые и безопасные валюты, в которых можно вести торговлю везде. Это может быть китайский юань или арабские дирхамы. Такой подход решает проблему разблокировки заработанных в Индии средств.

Проблема с Индией заключается не только в её протекционизме, но и в том, что она показала себя крайне ненадёжным партнёром, отмечает эксперт. Нью-Дели долго говорил о важности формирования многополярного мира и о том, как он ценит сотрудничество с Россией, но стоило президенту США Дональду Трампу пригрозить ему санкциями, он тут же остановил закупку русской нефти. По этой причине, к примеру, бессмысленно переносить в Индию военное производство для нужд СВО. Трамп снова сделает грозное заявление, и военные заводы, на которые Москва потратит огромные деньги, просто остановятся. Или же их продукция будет заблокирована внутри Индии.

Зубец объясняет такое поведение стремлением Индии повторить китайский путь развития и стать новой мировой фабрикой. Для этого стране нужны инвестиции - и тут Запад может дать куда больше, чем Россия. Поэтому когда выбор встаёт между Москвой и Вашингтоном, Индия без лишних раздумий выбирает второе.

Судить индусов за их прагматизм нельзя, однако России в данном случае тоже надо делать определённые выводы.

"Индия - специфическая страна. Там легко потерять деньги, а её надёжность как торгового партнёра вызывает большие вопросы. Гораздо проще иметь дело с более проверенными и стабильными игроками, вроде Китая, Вьетнама и других стран Юго-Восточной Азии", - рассуждает Зубец.