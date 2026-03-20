Криворукий МАХ ждет 1 апреля, но ему будет не до смеха: неприятие запретов в интернете сплотило россиян

Telegram в России перестал нормально функционировать: сообщения не отправляются, аудио и видео толком не грузятся даже при использовании VPN.

Так что к объявленному ранее дедлайну — 1 апреля — более чем 100-миллионная российская аудитория мессенджера точно лишится удобного способа связи. Воистину, это будет День дурака.

Админы детища Павла Дурова предпринимают определённые усилия, чтобы несмотря ни на что остаться с россиянами. Только за 17 марта мессенджер заблокировал 114 тысяч сомнительных каналов. То есть дубайский офис демонстрирует, что готов исполнять требования Москвы (именно неготовность к сотрудничеству вменялась в вину Telegram’y).

Кроме того, по некоторым данным, администрация Telegram готовится сопротивляться тотальным блокировкам на технологическом уровне, создавая mech-сеть, соединяющую смартфоны напрямую через Bluetooth или Wi-Fi, минуя провайдера. И тогда мессенджеру будут не страшны ни блокировки, ни даже отключения интернета.

Многих россиян это воодушевило. Однажды Telegram, в силу технического превосходства своих специалистов, уже выиграл поединок у РКН, который не смог исполнить решение суда от 2018 года. Сможет повторить? На субъективный взгляд, это сомнительно. Ломать не строить, а против лома нет приёма и «телегу» всё-таки задавят.

Хотя бы потому, что здесь просматривается консенсус самых разных интересантов среди высшего российского начальства: от разработчиков кривоватого мессенджера MАХ, для которого Telegram — немой укор, и силовиков, которым всегда мил любой запрет, до политического блока АП, подмораживающего страну всеми доступными способами.

Причем Telegram лишь флагман этого процесса. Самые тяжёлые последствия может иметь практика произвольных отключений Сети как таковой. Мобильный интернет уже полгода пропадает повсюду в стране, а с недавних пор и в столицах. А кое-где сигнал исчезает и в проводе. Это чиновники, видимо, так стараются — спешат с докладами о «проделанной работе».

А социологи в своих исследованиях считывают серьёзное народное беспокойство. Россияне оказались в растерянности из-за проблем с интернет-подключением и перебоев со связью, поскольку не понимают, как жить без того, что уже является базовой инфраструктурой, признал всегда лояльный гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.

«Есть неофициальные версии насчет того, что государство строит такую систему цифрового надзора, чтобы никто никуда не рыпнулся. Есть слухи, есть сарафанное радио, есть конспирологические теории. Все это говорит о том, что люди растеряны», — пояснил он, отметив, что официальная версия — атаки БПЛА, всем известна.

Множество россиян буквально кормятся в интернете. Это касается многомиллионной массы самозанятых, ИП, другого малого бизнеса, которые в этой среде рекламируют товары и услуги, находят клиентов, торгуют, проводят расчёты и т. п. Всем им надо содержать не только себя, но и семьи. С падением Сети упадут и люди. В социальном смысле.

И всё это внезапное закручивание гаек происходит не в тучные мирные годы, а на фоне длящейся пятый год СВО. Русский человек терпелив — ради победы он готов вынести многое. Но когда тебя лишают жизненной среды, ничего толком даже не объясняя, а порой даже с каким-то садистским бюрократическим удовольствием, возникают вопросы.

Пренебрежение больших и малых начальников простыми людьми — вот, кажется, тот самый главный нерв, в который попали неуклюжие действия власти.

Самая свежая иллюстрация — непонятная скотобойня в Сибири. «Овцы едят людей», говорили в Англии во времена огораживания. У нас людей «едят» даже не коровы, а чиновники от сельского хозяйства. Так?

И ладно бы наверху были люди этакого «высшего» типа, доказавшие своё моральное право на водительство народными массами (вроде великих революционеров прошлого). Но этого нет. Напротив, складывается впечатление, что там через одного сидят банальные коррупционеры — имя Тимура Иванова скоро станет нарицательным.

Бесперебойно работающая Сеть, развитые интернет-сервисы позволяют людям оградить свою жизнь от такого рода внешних ужасов. Построить свой мир, свою собственную, личную «экосистему», где можно получить нужную информацию, заработать на жизнь, найти друзей, выучиться полезным навыкам, да хотя бы развлечься за недорого…

Кажется, именно эти обстоятельства и не дают покоя верхам. Если граждане станут в высокой степени самодостаточны, сами себе — хозяева, сами будут решать, чему и кому верить, сами устраивать свои дела, не спрашивая санкции чиновников, то тогда зачем им нужно содержать начальство?

Догадка подтверждается интервью «Парламентской газете» председателя Совета Фонда развития цифровой экономики Германа Клименко.

По его словам, власти ставят себе задачу «разрушить социальные связи» россиян, установленные через Telegram, чтобы сделать мессенджер бесполезным и таким образом нейтрализовать его.

Техническое объяснение это имеет, однако, и политическую сторону. Социальные связи между людьми — это не только залог выживания индивидуума или группы в сложных условиях (а сейчас они именно таковы), но и цемент, клей, если угодно, скрепа, связывающие отдельных людей в единое целое — нацию, народ.

Разрушив свободно установленные в Сети связи между людьми, власти рискуют совершить непоправимое. Ведь полностью подконтрольный MAX и странные сервисы из «белого списка» никогда не заменят естественного развития среды. Управлять такими массами вроде бы легче, но случись наверху беда, паралич управления, это скажется на стране.

Игнорировать эту социологическую истину можно, но недолго. Время работает на тех, кто стремится к сетевым свободам — на молодёжь.

Доля тех, кто не терпит ограничений, постоянно растёт. Однажды их точка зрения станет однозначно доминирующей. Тогда зачем плевать против ветра? Не лучше поймать в паруса ветер истории?

О том, что бывает, когда власти игнорируют жажду молодых к сетевой свободе, напомнили события в Непале минувшей осени. Отключение социальных сетей привело там к массовым протестам юного поколения. Итог: президент с премьер-министром ушли в отставку, были назначены выборы. После этого появилось даже понятие «революция поколения Z».

В России такое вряд ли возможно — другая структура общества. Да и внутри власти, кажется, имеются здравые силы, которые внутренне возражают против тотальных блокировок и отключений. Но недовольство, однажды поселившись в головах, может проявиться каким-то другим способом. Как это всегда было в критические моменты отечественной истории.

В начале 90-х бюрократия тоже была уверена, что великий могучий Советский Союз вечен и непоколебим. Референдум даже провели, получив нужный результат — за СССР. Однако, стоило ренегатам съездить в Беловежскую пущу, как выяснилось, что защищать всерьёз страну поднялось меньшинство. Все так устали от глупости верхов, что махнули рукой.

Не менее красноречивый пример — крах Российской империи. Там тоже народные массы выступили только фоном, в лучшем случае катализатором событий. Но главным было обвальное падение авторитета власти из-за её катастрофических решений, игнорирующих интересы миллионов людей. «Народ меня любит», — думал Николай II, но ошибался.

Так может, не повторять эту ошибку в третий раз? Включить задний ход в части карательных инициатив, двинуться в сторону здравомыслия.

Если не по всем вопросам сразу, то хотя бы по тому, что касается всего народа — сетевых свобод. Нужно лишь политическое решение. Законопроект о бессрочном моратории на блокировки, разработанный КПРФ, внесён в Госдуму ещё в январе.

Откуда коммунисты заранее знали, что тотальное запретительство будет воспринято россиянами с огромной неприязнью? Так работает политическое мышление и опыт. Это не АП с её «социальными архитекторами», сочиняющими заказчикам удобоваримые симулякры за денежку.

«Свобода, равенство, братство!» — этот лозунг левых и про сетевую свободу тоже.