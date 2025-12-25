Порт (812) «Карандаш» (интернет-сингл)

Исполнитель: Порт (812), Название: «Карандаш», Стиль: панк-рок; Год: 2025

Свежий сингл питерской группы «Порт (812)» можно было бы считать ребусом для «миллениалом» - если бы подсказка к его фабуле не содержалась бы в самом оформлении релиза. В 90-е неформалы носили с собой карандаши для перематывания кассет в кассетных плеерах ради экономии батареек. А сейчас безжалостное время пригвоздило кассету к стене тем самым карандашом. Это следует из оформления сингла «Карандаш», который заодно посвящен всем погибшим товарищам по горячему панк-цеху.

Под бравурные партии дудок в исполнении музыкантов группы «Радар» «Порт (812)» шумно провожает в «Карандаше» свое пьяное счастливое детство, когда самой большой проблемой считалась оборванная магнитная пленка с любимым альбомом. Дворовые странствия с магнитофонами на плечах описаны в первом куплете. Далее начались проблемы посерьезнее: спирт Royal взамен виски с колой. И тут-то мы понимаем, почему сингл посвящен умершим музыкантам, ведь в этой детали зачастую и кроется причина их ранних уходов. Но музыкальная цитата из саундтрека Алексея Рыбникова к фильму «Усатый нянь» в финале песни все равно оставляет на душе светлое чувство.