Исполнитель: Кошка Сашка, Название: «Смысл битвы», Стиль: акустический рок, Год: 2025

Не секрет, что Кошка Сашка время от времени пишет песни на заказ. К делу она подходит очень ответственно, нащупывая характерные черты заказчика и иногда сдвигая сроки сдачи произведения, чтобы улучшить результат. Так было, например, с песней «Смысл битвы». Результат получился настолько впечатляющим и универсальным, что на данный момент композиция оказалась в десятке самых прослушиваемых треков певицы.

Песня «Смысл битвы» смысл битвы написана от лица одиночки, который не привык прятаться за чужими спинами, а, напротив, постоянно прикрывает собой других. Александра Павлова за годы своего волонтерства, приближающего нашу Победу, много повидала таких самоотверженных парней, поэтому образ у нее получился живым и фактурным. Это профессиональный воин (в широком смысле этого слова), чей меч — является продолжением его рук, а крылья за спиной символизируют чистоту его помыслов. Разумеется, песню можно принимать как руководство к действию не только в батальных реалиях, но и в любой сложной ситуации.