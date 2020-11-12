Несколько теннисистов снялись с турнира в Софии

Общий призовой фонд турнира ATP 250 Sofia Open составляет €542 695

В хардовом турнире ATP 250 в Софии (Болгария) не смогут выступить 9 спортсменов. Об этом информирует спортивный ресурс Рейтинг Букмекеров, ссылаясь на «твиттер» Entry List Updates.

Соревнования пропустит россиянин Карен Хачанов. Также на турнире не выступят норвежец Каспер Рууд, Кевин Андерсон из ЮАР, американец Тейлор Фритц и Миомир Кецманович из Сербии. Их заменят Лоренцо Сонего (Италия), Джон Миллман (Австралия), Альберт Рамос-Виньолас (Испания), Янник Синнер (Италия) и Мартон Фучович (Венгрия).

Действующий победитель турнира в Софии — россиянин Даниил Медведев. В нынешнем сезоне  он пропускает соревнования. В прошлогоднем финале он выиграл у Мартона Фучовича со счетом 6:4, 6:3.

Турнир в столице Болгарии проходит с 9 по 14 ноября.
 

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