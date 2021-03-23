Мастера на все руки: военнослужащие продемонстрировали кулинарные навыки на конкурсе «Армейский запас-2021»

17:06 23.03.2021

Очередной этап состязания состоялся в Кировской области на базе Юрьянского ракетного соединения Мелитопольской Краснознаменной ракетной дивизии

В Вооруженных силах РФ проходит традиционный конкурс «Армейский запас», в рамках которого военнослужащие могут показать свои профессиональные навыки. Конкурс включает и кулинарные задания, где солдатам необходимо приготовить блюда в соответствии с указанными условиями. Второй этап состязания поваров в Ракетных войсках состоялся в Кировской области на базе Юрьянского ракетного соединения Мелитопольской Краснознаменной ракетной дивизии.

В кулинарном конкурсе приняли участие специалисты продовольственной службы Оренбургского ракетного объединения. За звания лучших поваров они боролись три дня. «Участники в рамках строго определенного времени продемонстрировали кулинарные навыки в стационарных и полевых условиях, в красивой подаче блюд и даже в сервировке обеденного стола», — рассказал начальник продовольственной службы отдела МТО Оренбургского ракетного объединения подполковник Александр Мокрушин.

Наиболее сложным оказалось испытание для начальников продовольственных служб. Им предстояло приготовить горячий обед на 30 человек на малогабаритной полевой кухне. Продукты, разрешенные к использованию, были представлены только в консервированном виде. Помимо основных блюд и напитков, участникам необходимо было испечь по 30 хлебобулочных изделий — пирожков, блинов и булочек.

Также конкурсанты сдали зачеты по специальной физической и огневой подготовке. «Специалисты продслужбы показали достойные результаты. Все оказались дружными, организованными, сплоченными. Как говорится, и в «бою» смекалку, ловкость, сноровку проявили», — отметил Александр Мокрушин.

Стоит добавить, что в воинских частях пищу для военнослужащих готовят гражданские специалисты. Вооруженные силы РФ перешли на аутсорсинг несколько лет назад. Способности солдат в сфере кулинарии теперь в основном применяются на соревнованиях и в полевых условиях. В обычное время в армейских столовых работают квалифицированные повара от комбинатов питания. Благодаря переходу на аутсорсинг в Вооруженных силах удалось расширить меню и сделать его более питательным и полезным. В столовые внедрили элементы шведского стола, что позволило военнослужащим выбирать блюда из нескольких комплексов. На постоянной основе в рационе бойцов присутствуют мясные изделия и рыба, кисломолочная продукция, выпечка, сезонные и консервированные овощи. Блюда не повторяются чаще 2-3 раз в неделю.

До перехода на аутсорсинг меню военнослужащих было более скудным. Из-за недостаточной калорийности рациона солдатам с трудом удавалось поддерживать необходимую физическую форму. «Подъезжаешь к воинскому подразделению и сразу по устоявшемуся запаху определяешь, чем в этот день кормят солдат-срочников. Изысков не было: гороховый суп, на второе в лучшем случае отварная селедка либо нечто похожее на кусочки мяса», — вспоминает о качестве армейского питания в 90-х годах корреспондент Александр Широков. В настоящее время к сфере питания в Вооруженных силах подходят со стратегической точки зрения. Специалисты понимают, что при активных физических нагрузках военнослужащим требуется насыщенный рацион.

На состязании в Кировской области конкурс «Армейский запас-2021» не заканчивается. Третий этап для Ракетных войск стратегического назначения состоится на базе Омского объединения в апреле.

