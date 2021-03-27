Бич современного поколения: авитоминоз

20:02 27.03.2021

Авитаминоз – это серьезное заболевание, при котором организм не получает отдельных витаминов, необходимых для нормального его функционирования.

К таким болезням относят, например, цингу или рахит. Более легкое состояние, которое привыкли называть авитаминозом, на самом деле является гиповитаминозом. В этом случае витамин в организме присутствует, но его недостаточно. А весенний сезон – пик проявления симптомов гиповитаминоза.

Причины и симптомы

Причины недостатка витаминов могут быть разными: прием лекарственных средств, проблемы с пищеварением, генетические нарушения, стресс, однако, чаще это связано с неправильным питанием.

При авитаминозе человек чувствует усталость и слабость. Это общие симптомы, но бывают и определенные, указывающие на недостаток конкретного витамина. Так, сухость кожи, снижение остроты ночного зрения и ломкость волос – это признаки нехватки витамина A, а плохая память и нарушение сна могут быть при гиповитаминозе B1.

Чтобы выявить причину плохого самочувствия необходимо обращаться к врачу, а не заниматься самолечением. Не стоит принимать поливитаминные препараты без назначения, ведь симптомы многих болезней похожи. После сдачи необходимых анализов и постановки диагноза врач назначит необходимое лечение.

Как питаться, чтобы избежать авитаминоза

Большую часть витаминов организм человека получает со свежими овощами и фруктами. Однако правильное питание – это сбалансированный прием пищи. Ведь полезные вещества, в том числе витамины, содержат и другие продукты.

Ягоды и фрукты

Если говорить о фруктах, то источником витамина C будут служить апельсины, лимоны, грейпфрут, киви. Яблоки также содержат полезные витамины, но к весне их количество в этом фрукте уменьшается.

Летом стоит позаботиться заранее о своем здоровье: заготовить ягоды, заморозив их или высушив. Даже в таком состоянии они способны сохранять большую часть полезных свойств. Из сушеных шиповника, рябины, боярышника можно делать витаминные отвары, а замороженные ягоды клубники, черешни, малины и смородины помогут приготовить вкусные, полезные блюда и напитки. Впрочем, замораживать можно не только ягоды, но и овощи, фрукты, грибы и зелень.

Овощи

Такие доступные овощи, как морковь, капуста и свекла содержат большое количество витаминов и микроэлементов. Их принимают как в свежем виде в качестве салатов, так и в виде солений или соков. При этом салаты лучше заправлять растительным маслом и избегать применения майонеза. А свежая зелень дополнит витаминный состав таких блюд. Ведь в магазинах она продается круглый год, да и на подоконнике несложно вырастить самостоятельно.

Дополнительные источники витаминов

Свежие фрукты и овощи – это замечательно, но их будет недостаточно, чтобы питание было полноценным. В весенний рацион стоит включать морепродукты, говяжью печень, яйца, орехи, бобовые, молочные, зерновые и другие продукты.

Но в данном случае важную роль для максимального сохранения полезных элементов играет способ приготовления:

• размораживать продукты желательно естественным способом;

• рыбу и мясо лучше запекать в фольге;

• следует отказаться от микроволновой печи в пользу духового шкафа или пароварки;

• зелень нужно добавлять в тарелки с первым блюдом перед едой, а не в кастрюлю в процессе варки.

Кроме того, стоит избегать фаст-фуда и других вредных продуктов: чипсов, картофеля фри, колбасных изделий, алкоголя, сладостей, мучных продуктов. Они не только не пополняют запас витаминов в организме, но и приводят к их дефициту.

И не нужно забывать, что витамин D образуется под действием ультрафиолетовых лучей. Он необходим для нормального развития костей, правильного функционирования щитовидной железы, мышечного тонуса, повышения иммунитета, нормализации артериального давления. Поэтому если питаться правильно, вести активный образ жизни и больше проводить времени на свежем воздухе, авитаминоза легко можно избежать.

