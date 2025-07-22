В России формируется «новое цифровое дворянство»

Идеология цифровизации противоречит ценностным основам конституционного строя России. Она понимает человека и гражданина совсем не так, как это принято в России

Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) выпустил специальный доклад с говорящим названием "Цифровая трансформация и защита прав граждан в цифровом пространстве 2.0". В нем отмечаются не только конкретные многочисленные факты нарушений в этой сфере, но и говорится о том, что цифровизация стала идеологией, угрожающей стране. О чем говорится в документе и как его комментируют эксперты?

Хотя права граждан защищены Конституцией РФ и даже были усилены поправкой 2020 года (п. "м" ст. 71), в которой говорится об обеспечении безопасности личности, общества и государства при цифровизации, фактически эта самая цифровизация внедряется безоглядно, без должных обоснований, в спешке, часто принудительно, "ковровым" методом. А цифровизация публичного управления и городской среды и вовсе приобрела характер типичной бюрократической кампании, напоминающей "перестройку и ускорение" 1980-х, когда за красивыми словами и лозунгами разрушали страну. И хотя о разрушении страны в докладе не говорится, сравнение с перестройкой более чем красноречиво. Цифровизация представляет огромную опасность, так как данные граждан утекают неизвестно куда, в том числе за границу.

При всем этом в России до сих пор нет единого документа, который регулировал бы отношения и деятельность в цифровом пространстве. В то время как идеология цифровизации противоречит ценностным основам конституционного строя России. Она понимает человека и гражданина совсем не так, как это принято в России. Эта идеология основана на следующих основных постулатах:

• о тотальной исчислимости всей жизни человека;

• о полной предсказуемости и безальтернативности тенденций общественного развития;

• о тотальном контроле жизни людей.

По существу идеология цифровизации представляет собой радикальный технологический детерминизм, означающий дегуманизацию общества. И ею заражены широкие слои мировой технологической и финансовой элиты, создатели массовой культуры, международные организации, часть российской элиты и чиновников. Идеология цифровизации позволяет "обосновывать" формирование нового "цифрового класса", а сами технологии — прибирать к рукам реальную власть, которую никто не делегировал. Чиновники же пребывают в состоянии "административного восторга" (Ф.М. Достоевский).

"С момента возникновения первых государств и до сегодняшнего дня во взаимоотношениях "власть-народ" разделительные линии между привилегированным классом и остальным населением традиционно проходили по двум основным признакам: социальному положению и уровню материального достатка. С внедрением тотальной цифровизации реальная власть сосредотачивается в руках разработчиков, владельцев и операторов цифровых технологий и платформ... Фактическое наличие у "цифрового класса" скрытых ("теневых") полномочий, возможностей и рычагов воздействия на граждан и общество — при почти полном отсутствии ответственности — создает большие риски для прав и свобод граждан России, а также для устойчивости "традиционной" государственной власти... Вопрос: на каком этапе государство и общество осознают эту угрозу?" — говорится в докладе СПЧ.

В настоящее время в России основной объем оборота больших пользовательских данных (биометрия, геоданные и др.), собираемых хозяйствующими субъектами и публично-правовыми образованиями, остается в "серой правовой зоне". Гигантские массивы данных о гражданах собираются и вычисляются без их согласия, а затем многократно копируются, передаются, перепродаются, используются для рекламы, слежки и т.п. Причем огромной проблемой является не только сбор, но и вычисление персональных данных по косвенным признакам в "больших данных" с последующим их сведением в "цифровой профиль" гражданина. Это вообще никак не регулируется, поскольку законодательство регулируется только сбор и получение данных. Но их уже давно можно вычислять: человек формально никому ничего не предоставлял, но по другим данным его уже полностью вычислили и сделали его цифровой профиль.

Данные на людей стали товаром. В России можно купить все данные на конкретного гражданина всего за несколько тысяч рублей, отмечается в докладе.

"Специально проводимые эксперименты показывают, что за несколько часов можно купить набор фото и видео о своей поездке в другой город, полученный с камер системы "Безопасный город" — посмотреть на себя в аэропорту и на улицах посещенного города. Система "коврового" видеонаблюдения за всеми гражданами, созданная якобы для безопасности, страдает человеческим фактором и коррупционной емкостью таких сервисов", — пишут авторы.

Зачем вообще переводить все в цифру? Если оригиналом документа будет признаваться его электронная версия, как говорят цифровизаторы, то скоро люди вообще могут остаться без документов: их можно будет удалить или испортить. Носители информации живут не более 20 лет: сейчас уже практически невозможно прочесть дискеты, которые были в ходу еще в 2000-х. То же самое касается жестких дисков. Средний срок жизни операционных систем и офисных приложений также не превышает 20 лет. Попробуйте прочесть "документ из 1990-х" — у вас это не получится, так как практически нигде нет компьютеров с операционными системами MS DOS, Windows 3.1, Windows 1998. Та же проблема и с языками программирования, на которых создаются ИТ-системы, через 20–25 лет их станет невозможно поддерживать и развивать. То есть оцифровка всех данных не повышает надежность хранения, а кардинально снижает ее, создает риски забвения и потери данных.

С 2021 года людям, впервые поступающим на работу, трудовые книжки уже не оформляются. На них есть только электронные сведения. Смогут ли они через 40 лет подтвердить свой трудовой стаж, учитывая эти тенденции? На этот вопрос никто не ответит.

Сама лексика цифровизаторов выдает их с головой: они говорят о "нераспакованных отраслях" образования и медицины, имея в виду будущие огромные прибыли для тех, кто их "распакует", то есть приватизирует эти отрасли первым. Такие выражения напоминают "цифровых чубайсов", одержимых жаждой прибыли и власти.

Для России все риски усугубляются тем, что большинство "экосистем" — не отечественные, а зарубежные. Их повсеместное использование, в том числе представителями государственного сектора, создает прямую угрозу "цифровой колонизации" России в интересах других стран. Так, на долю американских цифровых платформ в рунете приходится более 50% пользовательских аккаунтов социальных сетей, около 50% поисковых запросов, более 90% аккаунтов в мессенджерах и более 95% просмотров видеороликов. Часто ли озвучиваются эти цифры?

"В России происходит все большее заимствование и внедрение готовых западных технологий и платформ. 90–95% всех систем ИИ, создаваемых сейчас в России и представляемых как отечественные разработки, основаны на общедоступных открытых решениях (так называемых нейронных фреймворках) Google и Facebook*, а не на отечественных программных решениях", — говорится в докладе.

В то же время к 2030 году власти собираются создать "цифровой профиль" всех школьников. Фактически их принуждают переходить на зарубежные цифровые сервисы, подаваемые под видом российских. Это же касается принуждения всех граждан к исключительно электронному взаимодействию граждан с властями, для которых цифровизация становится стеной, отгораживающей их от народа.

Глава СПЧ Валерий Фадеев на презентации доклада был достаточно резок. Ведь фактической нормой жизни стало то, чего быть не должно. Цифровизация проникла во все сферы жизни, а граждане несут ущерб порядка миллиарда рублей в день! Вмешательство в личную жизнь стало массовым. А как же тайна личной жизни, закрепленная Конституцией?

"Мы с коллегами посмотрели, какими данными манипулирует, например, "Яндекс". Да любая крупная платформа. Это текущие подписки, история прослушивания музыки, истории поиска, данные местоположения, клики, запросы, локации, язык, настройки предпочтений, настроения треков и т.д. Это огромная информация, которую собирает о нас каждый подобный сервис. А мы просто галочку ставим, мы же не смотрим на это и даем разрешение на использование наших персональных данных. Представьте, что ФСБ или МВД разошлет всем гражданам России письмо с просьбой дать согласие на обработку любых персональных данных, включая перемещение, телефонные разговоры, переписку и т.д. Мы же удивимся. Скажем, что это же странно. Есть закон об оперативно-розыскной деятельности, только по решению суда. Но ФСБ не разошлет таких писем. У меня возникает вопрос: а почему частные компании собирают любую информацию о нас? Я, например, как гражданин, гораздо больше доверяю ФСБ, чем частным компаниям. Но ФСБ от меня этого не требует... Почему частные компании не только не стремятся защитить наши персональные данные, но и полагают, что ими можно манипулировать как угодно?" — рассказал Фадеев.

Развивая эту тему, член СПЧ, специалист по ИИ Игорь Ашманов заявил, что ИИ — это не вопрос удобства, как это часто пытаются представить. Это прежде всего военная технология. И в оборонной сфере это необходимо. Но то, что происходит сегодня, когда ИИ внедряется в социальной сфере, — это огромный риск.

"Гражданина рассматривают как вектор свойств, как некое цифровое явление, которым надо управлять. Я это регулярно вижу в разговорах с сисадминами крупных сервисов. Для них люди — это вектор, у него нет прав, только свойства. Это классовое отношение. Создается параллельная власть и параллельный цифровой класс, который характеризуется своим отношением к цифровым средствам производства. Они получили огромную власть, позволяющую манипулировать людьми. Они давно это поняли, именно поэтому такое сопротивление любым цифровым законам, ограничивающим эту власть. Это новое цифровое дворянство! На ПМЭФ один чиновник сказал, что как будет прекрасно, если человек идет по парку, закурил, а система его распознала и говорит: не кури, это вредно. Но на самом деле это тюремная практика! Этот чиновник всерьез считает, что по всей стране надо внедрить тюремную практику не только слежки за людьми, но и окриков", — рассказал эксперт.

Он напоминает, что правила, определяющие, что хорошо, а что плохо, зашиты внутрь неизвестными людьми. Да и сами правила неизвестны никому, кроме программистов и владельцев этих сервисов. Это попытка управлять моралью людей. К тому же, неясно — с какими целями.

"Новость прошлой недели. Пентагон фактически призвал в армию технических директоров крупнейших технологических компаний (Google, OpenAI и др.), разрабатывающих ИИ, дав им звание полковников. Шутки кончились. Там все будет абсолютно засекречено, будет опущен занавес молчания. Это не технологии двойного применения, это военные технологии... Но у нас отрезвления не происходит. Цифровизаторы считают, что все привыкнут и про свои права говорить не будут. Весь криминал уже перешел в цифровую сферу, потому что ему дали огромную поляну, на которой вообще нет никакого контроля. И те, кто борются против закона об ограничении ИИ, борются за то, чтобы эта поляна была открыта для криминала. А там происходит смена модели — с зарабатывания на терроризм. Мы не можем не ограничивать цифровизацию, мы тогда просто не выживем", — заключил Ашманов.

* социальная сеть принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной



