Путин назвал минимальную рождаемость, которой надо добиться
Минимальный коэффициент рождаемости должен составлять 2,1 на одну женщину. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Удмуртской Республики Александром Бречаловым, пишет ТАСС.
Бречалов рассказал президенту, что на данный момент задача по повышению рождаемости является вызовом для Удмуртии, коэффициент в регионе составляет 1,39.
"Чуть выше, чем в Приволжском федеральном округе, но ниже, чем в среднем по России. Для нас это очень амбициозный вызов. К 2030 году 1,6 должен быть коэффициент", - сказал он, отметив, что есть положительный тренд - с каждым годом становится больше многодетных семей.
"Суммарный коэффициент рождаемости должен быть выше, конечно. Даже и к 2030 году этого мало. Но я понимаю, что не просто было и этого добиться, но хотя бы 2,1 должно быть", - указал Путин.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Стабильность при Путине есть,иначе молодежь на заставшая ельцинская времена не мечтала о монархии.Монархия любит там где как раз стабильность.
Вот, вот. Именно это одна из главных причин. Катастрофическое социальное неравенство. Нищими своих детей видеть на фоне обожравшихся отпрысков буржуа, сегодня никому не хочется.
Он думает он досидит в президентском кресле до 2030 г? Старый уже. Раздражает его черта: ему кто-то что-то должен сделать.Для чего он сам непонятно.
Всего делов завезти ещё миллионов 10-20 мигрантов, а коренные народы при такой жизни вымрут сами.
В целом население земного шара достаточное. Проблема в том, что люди плодятся там, где не надо, а там где надо нет. Из этого и нужно исходить.