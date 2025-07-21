Путин назвал минимальную рождаемость, которой надо добиться

Минимальный коэффициент рождаемости должен составлять 2,1 на одну женщину. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Удмуртской Республики Александром Бречаловым, пишет ТАСС.

Бречалов рассказал президенту, что на данный момент задача по повышению рождаемости является вызовом для Удмуртии, коэффициент в регионе составляет 1,39.

"Чуть выше, чем в Приволжском федеральном округе, но ниже, чем в среднем по России. Для нас это очень амбициозный вызов. К 2030 году 1,6 должен быть коэффициент", - сказал он, отметив, что есть положительный тренд - с каждым годом становится больше многодетных семей.

"Суммарный коэффициент рождаемости должен быть выше, конечно. Даже и к 2030 году этого мало. Но я понимаю, что не просто было и этого добиться, но хотя бы 2,1 должно быть", - указал Путин. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 21.07.2025, 18:41
    Гость: Анна

    Стабильность при Путине есть,иначе молодежь на заставшая ельцинская времена не мечтала о монархии.Монархия любит там где как раз стабильность.

  2. 21.07.2025, 18:41
    Гость: Григорьев

    Вот, вот. Именно это одна из главных причин. Катастрофическое социальное неравенство. Нищими своих детей видеть на фоне обожравшихся отпрысков буржуа, сегодня никому не хочется.

  3. 21.07.2025, 18:41
    Гость: Анна

    Он думает он досидит в президентском кресле до 2030 г? Старый уже. Раздражает его черта: ему кто-то что-то должен сделать.Для чего он сам непонятно.

  4. 21.07.2025, 18:37
    Гость: Да легко

    Всего делов завезти ещё миллионов 10-20 мигрантов, а коренные народы при такой жизни вымрут сами.

  5. 21.07.2025, 18:34
    Гость: Григорьев

    В целом население земного шара достаточное. Проблема в том, что люди плодятся там, где не надо, а там где надо нет. Из этого и нужно исходить.

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