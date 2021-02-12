Забота у нас такая: жители России истосковались по участливому правителю

Либерально настроенные избиратели, не имея в приоритетах сильное государство, при этом не привыкли надеяться и на себя

Мы живем в конвейерную эпоху одноразовых ценностей. Жизнь неудержимо несется вперед, а каждый из нас ощущает себя лишь винтиком в механизме, требующем строгого надзора. Именно поэтому последние лет 20 в России считается доминирующим типаж «эффективного менеджера» у руля. Но, как выяснилось, соотечественники жаждут от власть имущих совсем другого – заботы и участливости.

Именно такие приоритеты избирателей выявил недавний опрос, проведенный в преддверии выборов в Госдуму. «Не менее 96% россиян согласны, что задача государства состоит в заботе о гражданах и оказании социальной поддержки, - сообщил «Взгляду» руководитель практики политического анализа Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Михаил Мамонов. – 83% считают важным утверждение традиционных ценностей, причем среди электората «Единой России» этот показатель доходит до 94%. Более половины (51%) считают, что страна должна быть державой с мощными вооруженными силами и влиять на политические процессы в мире».

Всесторонний анализ результатов этого опроса был дан в ходе круглого стола «Базовые ценности. Какие партии и как соответствуют ожиданиям избирателей» в Экспертном институте социальных исследований (ЭИСИ). Михаил Мамонов, отметив, что соцзащиту ставят во главу угла абсолютное большинство опрошенных, обратил внимание, что больше всего эти ценности присущи сторонникам сильной вертикали власти. О том, что именно забота о населении должна стать основной обязанностью государства, заявило по 98% сторонников «Единой России», КПРФ и «Справедливой России», 95% избирателей ЛДПР и 93% приверженцев непарламентских партий.

Во главу угла такие избиратели ставят бесплатную медицину, бесплатное образование и системную социальную поддержку граждан.

Если же говорить о сторонниках непарламентских партий, то они своим главным приоритетом выдвинули снижение степени участия государства в жизни жителей страны. В то же время опрос этой категории либерально настроенных граждан дал довольно неожиданный результат. Не числя в приоритетах сильное государство, они при этом не привыкли надеяться и на себя. «Среди избирателей непарламентских партий всего 52% заявили, что благополучие человека зависит от него самого, - удивился Мамонов. – Мы, честно говоря, ожидали более высокого процента».

Кстати, Алексей Навальный, которого как раз возносят на щит сторонники непарламентских партий, вряд ли подходит на роль «заботливого правителя». Насущным видится вопрос личной ответственности вождя несистемной оппозиции за тех людей, которые пострадали на митингах в его поддержку.

Не лучшим образом на шансы либеральной оппозиции должен повлиять и раскол в ее рядах, вызванный недавней критикой Григорием Явлинским действий Алексея Навального. Умеренно левые скорее поддержат первого (проявившего заботу о пострадавших на протестных акциях), чем второго. На руку «Яблоку» будет и отток от «Справедливой России» тех избирателей, которые не поддержали вливания в партию Сергея Миронова радикальных сторонников Захара Прилепина.

С этим мнением, правда, категорически не согласился политолог Дмитрий Гусев, не так давно назначенный руководителем аппарата «Справедливой России». По его мнению, именно СР вкупе с «Единой Россией» наиболее полно отвечают на базовые запросы общества, в то время как КПРФ и ЛДПР вытесняются на периферию политического поля. «Если «Единая Россия» вместе со «Справедливой Россией» удовлетворяют запросам 95% населения, то, конечно, можно говорить о втором месте «Справедливой России» на думских выборах», – рассуждает глава аппарата справедливороссов.

Глава коммуникационного холдинга «Минченко и консалтинг» разделил все партии по ролям с точки зрения теории архетипов Карла-Густава Юнга. «Единая Россия», по наблюдению, воплощает собой образ заботливого правителя, ЛДПР воспринимается как «боевитый шут», КПРФ – как альтернативный заботливый правитель, зовущий в светлое прошлое. «Справедливая Россия» после своего слияния с партией Захара Прилепина «За правду» изменила свой имидж – вместо партии-покровителя избиратель увидел нечто наступательно-боевитое и радикальное. Невостребованными, по мнению Минченко, остались пока ниши простодушных борцов за справедливость и «магов» - приближающих светлое будущее посредством передовых технологий.

Подытоживая работу круглого стола, руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова заявила: «Судя по соцопросам, все избиратели хотят жить в нормальной стране, хотя и понимают нормальность несколько по-разному. Но объединяющим фактором, безусловно, стал запрос на патриотичную и социально ориентированную политику».

