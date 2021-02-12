Забота у нас такая: жители России истосковались по участливому правителю
Мы живем в конвейерную эпоху одноразовых ценностей. Жизнь неудержимо несется вперед, а каждый из нас ощущает себя лишь винтиком в механизме, требующем строгого надзора. Именно поэтому последние лет 20 в России считается доминирующим типаж «эффективного менеджера» у руля. Но, как выяснилось, соотечественники жаждут от власть имущих совсем другого – заботы и участливости.
Именно такие приоритеты избирателей выявил недавний опрос, проведенный в преддверии выборов в Госдуму. «Не менее 96% россиян согласны, что задача государства состоит в заботе о гражданах и оказании социальной поддержки, - сообщил «Взгляду» руководитель практики политического анализа Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Михаил Мамонов. – 83% считают важным утверждение традиционных ценностей, причем среди электората «Единой России» этот показатель доходит до 94%. Более половины (51%) считают, что страна должна быть державой с мощными вооруженными силами и влиять на политические процессы в мире».
Всесторонний анализ результатов этого опроса был дан в ходе круглого стола «Базовые ценности. Какие партии и как соответствуют ожиданиям избирателей» в Экспертном институте социальных исследований (ЭИСИ). Михаил Мамонов, отметив, что соцзащиту ставят во главу угла абсолютное большинство опрошенных, обратил внимание, что больше всего эти ценности присущи сторонникам сильной вертикали власти. О том, что именно забота о населении должна стать основной обязанностью государства, заявило по 98% сторонников «Единой России», КПРФ и «Справедливой России», 95% избирателей ЛДПР и 93% приверженцев непарламентских партий.
Во главу угла такие избиратели ставят бесплатную медицину, бесплатное образование и системную социальную поддержку граждан.
Если же говорить о сторонниках непарламентских партий, то они своим главным приоритетом выдвинули снижение степени участия государства в жизни жителей страны. В то же время опрос этой категории либерально настроенных граждан дал довольно неожиданный результат. Не числя в приоритетах сильное государство, они при этом не привыкли надеяться и на себя. «Среди избирателей непарламентских партий всего 52% заявили, что благополучие человека зависит от него самого, - удивился Мамонов. – Мы, честно говоря, ожидали более высокого процента».
Кстати, Алексей Навальный, которого как раз возносят на щит сторонники непарламентских партий, вряд ли подходит на роль «заботливого правителя». Насущным видится вопрос личной ответственности вождя несистемной оппозиции за тех людей, которые пострадали на митингах в его поддержку.
Не лучшим образом на шансы либеральной оппозиции должен повлиять и раскол в ее рядах, вызванный недавней критикой Григорием Явлинским действий Алексея Навального. Умеренно левые скорее поддержат первого (проявившего заботу о пострадавших на протестных акциях), чем второго. На руку «Яблоку» будет и отток от «Справедливой России» тех избирателей, которые не поддержали вливания в партию Сергея Миронова радикальных сторонников Захара Прилепина.
С этим мнением, правда, категорически не согласился политолог Дмитрий Гусев, не так давно назначенный руководителем аппарата «Справедливой России». По его мнению, именно СР вкупе с «Единой Россией» наиболее полно отвечают на базовые запросы общества, в то время как КПРФ и ЛДПР вытесняются на периферию политического поля. «Если «Единая Россия» вместе со «Справедливой Россией» удовлетворяют запросам 95% населения, то, конечно, можно говорить о втором месте «Справедливой России» на думских выборах», – рассуждает глава аппарата справедливороссов.
Глава коммуникационного холдинга «Минченко и консалтинг» разделил все партии по ролям с точки зрения теории архетипов Карла-Густава Юнга. «Единая Россия», по наблюдению, воплощает собой образ заботливого правителя, ЛДПР воспринимается как «боевитый шут», КПРФ – как альтернативный заботливый правитель, зовущий в светлое прошлое. «Справедливая Россия» после своего слияния с партией Захара Прилепина «За правду» изменила свой имидж – вместо партии-покровителя избиратель увидел нечто наступательно-боевитое и радикальное. Невостребованными, по мнению Минченко, остались пока ниши простодушных борцов за справедливость и «магов» - приближающих светлое будущее посредством передовых технологий.
Подытоживая работу круглого стола, руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова заявила: «Судя по соцопросам, все избиратели хотят жить в нормальной стране, хотя и понимают нормальность несколько по-разному. Но объединяющим фактором, безусловно, стал запрос на патриотичную и социально ориентированную политику».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Либерально настроенные избиратели, не имея в приоритетах сильное государство
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признаюсь, я далее не читал.. - все ясно после этой фразы.
идеология либерализма имеет своей целью Мировой Тоталитарный Режим - Фашизм.
для лохов - "светлое будущее".
НИЧЕГО из хотелок либералов НЕдостижимо без Тотального Контроля Кагала - НИЧЕГО.
любой кто говорит что либералы за слабое государство, просто не понимает о чем разглагольствует.
вот вам еще пример борьбы либералов за личные "свободы":
в сша Госудрство-Левые директивно внедряют новую программу по истории - написанную левацкими террористами из BLM..
в британии левацкое правительство протаскивает закон по которому вс посадят на 10 лет за то что вы не сообщили или исказили историю своих передвижений за пределами британии..
например если собьете человека насмерть дают два года, за то что панровали терракт против королевы семь лет.. а за неообщение истории своий передвижений 10 лет тюрьмы!
такая воть борьба либералов за свободу, личную.
откройте глаза наконец..
ЕР партия чиновников и бизнесменов. у них давным давно уже коммунизм...по хорошему, её нужно бы вообще запретить, но (как сказал персонаж в «джентельмены удачи») «кто же его посадит, он же памятник?» у них админресурс, у них деньги, власть и самое главное, они не хотят эту власть терять.
Столько многого было обещано ЕР за прошлые годы, что я даже не знаю, кто ещё остался наивным? Каждый год находятся всё новые оправдания, почему жизнь простых людей не улучшается и каждый год обещают всё новые «ништяки», главное, чтобы в очередной раз люди проголосовали за ЕР.
не сидеть вразвалку?
Уже у нас был надёжа Кургинян, и этот какего, питерский-Стариков-читайте Старикова, а сам он -Основатель и идейный лидер общественной организации «Профсоюз граждан России» и «Партии Великое Отечество» (ныне реорганизована в общероссийское общественное движение «Патриоты Великого Отечества»). Один из лидеров движения «Антимайдан»[4]. Член «Общероссийского народного фронта» в Санкт-Петербурге[5]. Член «Изборского клуба». До января 2021 года - КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР ОАО «Первый канал — Санкт-Петербург»-коно и инемцйы, да?
Коммерческий директор госканала решил осчастливить людей!!
Все они там такие!
Обратите внимание- все они за правду, все книги пишут, все красиво говорят, якобы истину знают, что делать как обустроить Россию и жизнь, и все очень не бедные люди.
Патриотизм хорошо продаётся.
Мы хотим жить в нормальной стране с нормальными "властителями". 6 лет меченый Горбачев, 10 лет - пьянь Ельцин, 20 лет - "обнуленыш". Какая страна выдержит такие властные инновации?