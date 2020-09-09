«Мир сходит с ума»: «Оскар» только для геев, инвалидов и негров

С 2024 года «Оскар» будет следовать «правилам инклюзивности». Эксперты назвали новые требования «дикостью», на которую Россия ориентироваться не должна

«Толерантная» зараза намертво въелась в плоть и кровь ведущих мировых кинопремий. Свистопляска началась с заявления руководства Берлинского кинофестиваля об упразднении номинаций и, соответственно, наград за лучшие женские и мужские роли.

Как мы уже писали, вместо них введены «бесполые» призы «Серебряный медведь за лучшую главную роль» и «Серебряный медведь за лучшую роль второго плана». Такие модификации представители кинфорума объясняют своей осведомленностью об актуальных «гендерных аспектах индустрии».

На фоне этого беснования премия «Оскар» какое-то время оставалась островком стабильности. После появления шокирующей новости о Берлинале американские киноакадемики заверили, что ничего не собираются менять относительно мужских и женских номинаций. Однако настораживала ремарка, что в будущем учредители «Оскара» пообещали пристально следить за некими «гендерными трендами».

Увы, опасения оказались не напрасными, и хранители «Оскаров» подложили свинью похлеще «бесполых наград». РИА Новости сообщило, что с 2024 года киноакадемики будут оценивать фильмы с точки зрения так называемых «правил инклюзивности». А это значит, что негры должны исполнять в претендующих на приз фильмах либо главную роль, либо второстепенную значимую. Также такие роли могут получать и другие актеры «недостаточно» представленной расовой группы (латиноамериканец, афроамериканец, коренной американец, уроженец Ближнего Востока, Северной Африки, коренных гавайцев или других тихоокеанских островов»).

Кроме того, 30% всех оставшихся ролей должны быть разделены между лицами нетрадиционной ориентации, представителями национальных меньшинств, женщинами и инвалидами. Немаловажно и то, что таким категориям создатели лент обязаны обеспечивать еще и бесплатную стажировку.

Абсурд? Не то слово! Только представьте: исходя из новых правил, фильм «Как закалялась сталь» еще мог бы номинироваться на «Оскар», но его шансы на победу резко бы повысились, если бы Павка Корчагин оказался бы не только инвалидом, но и, прости Господи, гомосексуалистом. А вот балабановского «Брата 2» с его «он же черный, как сволочь», киноакадемики отбраковали бы сразу.

Ну а как быть, например, с комедиями? Обойтись там без инвалидов, голубых и негров — значит лишить себя «Оскара» автоматом. А использование там таких персонажей означает угодить в еще больший замес, поскольку тогда тебя сразу обвинят в насмешке над «изгоями».

Эксперты уже раскритиковали подобный расклад. Действительный член Академии кинематографических искусств «Ника» Леонид Павлючик назвал эти требования «дикостью», на которую Россия ориентироваться не будет. «Кино не создается по каким-то шаблонам, лекалам или процентному соотношению актеров того или иного цвета кожи, - говорит эксперт в интервью Полит.инфо. - Кино создается по воле и фантазии художника. Если режиссеры станут "калькулировать", мол, здесь должен быть гей, а здесь надо поставить афроамериканца, то ничего хорошего из этого не выйдет. Вместо кино будут выходить сухие произведения, которые никакого отношения к искусству не имеют».

Критик Кирилл Разлогов сравнил «оскаровские» изменения с советской цензурой. «Во всех остальных номинациях, кроме "Лучшего фильма", есть качество персонального вклада в создание картины, а эта номинация – фильм в целом, который отражает культуру в целом – что такое хорошо и что такое плохо, - рассуждает он. - То же самое, что было в СССР. Это просто абсурд, но мы же знаем, как было в СССР, когда качество фильма определялось идеологической расстановкой сил между рабочими и крестьянами и так далее, на этом основании давали премии. Ничего особенного для нас в этом нет. Но к 2024 году, когда правила вступят в силу, может много измениться, посмотрим».

Режиссер «Майора», «Дурака», «Завода» и «Сторожа» Юрий Быков считает новые правила недопустимым навязыванием своей политики. «Я считаю, что это абсолютно политическая акция, а, как известно, политика и творчество — вещи несовместимые, по крайней мере, в моей реальности», — заявил Daily Storm режиссер. - Это не значит, что я разделяю какие-то консервативные или архаичные ценности, напротив. Но я считаю, что это абсолютно архаичный, ретроградный подход под маской либеральности, к либеральности как таковой, к сути ее, не имеющий никакого отношения».

Создатель фильмов «Зеркало для героя», «Мусульманин» и «Бесы» Владимир Хотиненко назвал телоджвижения «оскаровского» комитета «играми», в которые можно и не играть. «С моей точки зрения, мир потихоньку сходит с ума, и это [ограничения для номинантов на «Оскар»] симптомы, - посетовал Хотиненко <...> - Вместо того чтобы равными делать всех, на самом деле, происходит сужение — наоборот, наступает неравенство определенное — искусственно кто-то должен решать, не исходя из художественных достоинств, что было для премии всегда главным, а исходя из неких условно принятых правил. С моей точки зрения, это глупость, но если кто-то считает, что так можно — ну и ради бога»