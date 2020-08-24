Берлинский фестиваль упразднил награды за лучшие мужские и женские роли

18:03

Организаторы Берлинского кинофестиваля проанонсировали отказ от традиции награждать актеров за мужские и женские роли.

Начиная со следующего года, номинации будут заменены «бесполыми» призами «Серебряный медведь за лучшую главную роль» и «Серебряный медведь за лучшую роль второго плана». Такие модификации представители кинфорума объясняют своей осведомленностью в актуальных «гендерных аспектах индустрии».

Также «Приз жюри Серебряный медведь» придет на смену «Серебряному медведю Альфреда Бауэра» из-за неких данных о помощи первого директора Берлинале Альфреда Бауэра фашистам. Помимо названных, фестиваль оставит такие награды: «Золотой медведь за лучший фильм» (присуждается продюсерам картины), приз Большого жюри «Серебряный медведь», «Серебряный медведь за лучшую режиссуру», «Серебряный медведь за лучший сценарий» и «Серебряный медведь за выдающийся художественный вклад».