Действуй! «Корпоратив» (интернет-сингл)

Исполнитель: Действуй!, Название: «Корпоратив», Стиль: стеб-рок, Год: 2026

В эпоху тотальной удаленки и самозанятости офисные реалии отходят на задний план. Тем не менее, остаются отдельные компании, которые остервенело держатся за сомнительные скрепы и проводят для своих сотрудников разнузданные корпоративы, которые на самом деле несут больше вреда, чем пользы. Недаром же в прошлом году Илья «Черт» Кнабенгоф из группы «Пилот» написал большой и жесткий пост об изменах, в котором предостерегал от поездок на корпоративы, где все с высокой долей вероятности может закончиться беспорядочным сексом.

Именно по такому наихудшему сценарию и развиваются события в песне «Корпоратив» пермской группы «Действуй!». Ее герои встречают с коллегами Новый год, хотя сингл был представлен уже ближе к концу января 2026-го. Столы ломятся от еды, все бесплатно, но премия уже пропита до боя курантов. Вот тут и начинаются случайные сближения, за которые «завтра будет очень стыдно.., хотя не обламывайся». Будьте бдительны и «не шныряйте в незнакомых местах, как поет «Сектор Газа».

