«Конец Фильма», 29 января, «Мумий Тролль Music Bar»

01:41 26.01.2022

Субботним вечером 29 января ждём вас на концерте группы «Конец Фильма»

«Конец фильма» — группа, которая известна телезрителям по саундтреку к сериалу «Солдаты», а поклонникам русского рока — по весёлой переделке хита Smokie «Элис». Но за два десятилетия творческого пути у музыкантов накопилось множество не менее классных песен. Музыкальные критики не раз определяли группу как «яростных хитмейкеров», отмечали «отполированный саунд с акцентом на гитарную полуакустику и клавиши а-ля Doors». «Авторы более десятка добротных хитов, которые оторвёт с руками даже самая привередливая радиостанция», «самый музыкальный и самый свободный альбом года» — вот далеко неполный перечень эпитетов, которыми награждали песни и альбомы группы в прессе.

Сбор гостей в 20.00

