Воспитание собак

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Весь процесс воспитания щенка и ребенка очень схож. Заботы о правильном содержании и воспитании в раннем возрасте и малыша, и щенка, возлагаются на мать

Щенок взрослеет быстрее человеческого детеныша. Разлука с родными наносит глубокую рану неокрепшей психике. Основные поведенческие предпосылки закладываются на генном уровне и впитываются с молоком матери. Сын за отца не отвечает, однако принцип наследования всех положительных и негативных качеств родителей имеет место. Приобретая собаку у заводчика нужно обратить пристальное внимание на родителей щенка. Основными показателями является адекватное поведение и здоровый внешний вид.

Хозяин принимает вслед за собакой воспитательные функции, совмещая их с позицией лидера по определению. Члены семьи должны быть единодушны в вопросах соблюдения правил воспитания.

Самообразование поможет человеку понять главные моменты процесса и уточнит все тонкости. Воспитание собаки закладывается в первые полгода жизни, затем дрессировка и закрепление навыков регулярными занятиями. Обучение суть понятия дрессировки.

Новомодные идеи применения электронных ошейников антилая и драконовские приемы, схожие с методами инквизиции — строгие ошейники и удавки, неприемлемы в отношениях собаки и хозяина. Запуганное, лишенное достоинства существо, будет озадачено одной целью — как поскорее и подальше удрать от садиста. Пыточные приспособления и воспитание собаки несовместимы.

Вожак стаи в природе не унижает членов коллектива. Человек, который должен по сути быть лидером стаи (пусть и небольшой), несет ответственность за правильное и разумное воспитание друга и преданного компаньона.

Принципиальное значение в воспитании занимает вопрос доверия в проведении специальных занятий по дрессуре профессиональными кинологами. Послушание лидеру – основной закон стаи. Если собака слушается тренера, тогда он и есть вожак! Конечно, вопрос спорный и он не касается подготовки служебных или спортивных собак, но все же...

Как отличить воспитание собаки от дрессировки на практике? Чем различаются процессы? Поведенческие особенности собаки заложены на генном уровне. Источник психической энергии заложен природой. Инстинкты, примитивные формы поведения помогают щенку удовлетворять насущные потребности, чтобы выжить в раннем возрасте. Голод заставляет щенка подавать звуки, привлекать внимание матери.

Развитие сознания и физический рост организма должны получать гармоничное развитие. Пища щенка должна быть сбалансирована, богата витаминами, белком, клетчаткой. Развитие личностных качеств питомца для социальной адаптации в окружающей действительности требует времени и терпения.

Формирование правильного отношения собаки к членам семьи, родственникам и соседям. Постоянный лай невоспитанного пса воспринимается окружающими, как недалекость и глупость. Поводом лая может послужить: одиночество, радость, несогласие, обида, беспокойство, страх, перевозбуждение, зов о помощи, паника, боль. Правильное воспитание собаки поможет щенку избавиться от ненужных страхов.

Воспитание поведенческих навыков, следует начинать с возраста двух месяцев. Повторение занятий многократно - необходимое условие.

Личное пространство собаки для отдыха есть суть понятия «место» (матрас, лежанка, плед, спальная корзина). Располагается место в теплом отапливаемом помещении, без сквозняков. Безопасность, на первых порах, обеспечивается организацией пространства таким образом, чтобы рядом не находились предметы и мебель представляющие потенциальную угрозу здоровью щенка. Дав обнюхать щенку лежанку, осторожно уложите его. Властно и четко произнесите слово «место». Повторите команду многократно, подкрепляя команду лакомством.

Перед приучением к лотку или туалету во время прогулок, можно воспользоваться одноразовыми пеленками. Месяц их придется методично выкладывать в излюбленных местах возникновения луж. После еды щенка нужно сажать на сухие пеленки. После удачного завершения процесса логично поощрить за труды. Идеальный вариант — приучение к туалету на прогулках, но они доступны только после получения щенком всех полагающихся прививок.

Приучение собаки к самостоятельности подразумевает способность длительное время нахождения дома без хозяев. Приучать к одиночеству нужно постепенно увеличивая промежутки времени.

Заключение

Правильное отношение не подменяется уступками, поблажками и компромиссами.

Парадокс процесса в том, что все происходящее в жизни питомца следует пропускать через призму собственного восприятия событий. Недомогание тела и смятение духа в равной степени присущи и человеку, и животному. Насилие над волей и сознанием собаки превращает человека в живодера. Ровные дружеские отношения и бесконечное терпение, основанное на любви, преданности и уважении — единственно верный путь к успеху.

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