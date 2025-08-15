Мошенники выманили у россиянки 444 тысячи рублей через мессенджер MAX

12:23 15.08.2025

Жительница Курска получила звонок от незнакомца в новом мессенджере MAX, установленном на телефон, и в итоге лишилась 444 тысяч рублей, пишет МК со ссылкой на УМВД РФ по Курской области.

Мошенники действовали по привычной схеме: неизвестный сообщил о доставке некоей посылки на имя потерпевшей и попросил продиктовать код из СМС. Женщина даже не сразу вспомнила, что никакой посылки не ждет, и продиктовала код. В итоге на нее обрушились звонки из различных "госучреждений", а потом "сотрудник РКН" убедил потерпевшую, что предыдущий диалог был с мошенниками, и, чтобы спасти свои деньги, нужно перевести средства на "безопасный счет".

Женщина установила на смартфон приложение (в МВД официально сервис не назвали), отправилась к банкомату и совершила первый перевод почти на 300 тысяч рублей на продиктованные реквизиты. За ним последовал очередной транш на сумму 150 тысяч рублей.

В итоге женщина поняла, что стала жертвой мошенников, только когда у нее попросили очередную крупную сумму. Возбуждено уголовное дело.