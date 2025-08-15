Мошенники выманили у россиянки 444 тысячи рублей через мессенджер MAX
Жительница Курска получила звонок от незнакомца в новом мессенджере MAX, установленном на телефон, и в итоге лишилась 444 тысяч рублей, пишет МК со ссылкой на УМВД РФ по Курской области.
Мошенники действовали по привычной схеме: неизвестный сообщил о доставке некоей посылки на имя потерпевшей и попросил продиктовать код из СМС. Женщина даже не сразу вспомнила, что никакой посылки не ждет, и продиктовала код. В итоге на нее обрушились звонки из различных "госучреждений", а потом "сотрудник РКН" убедил потерпевшую, что предыдущий диалог был с мошенниками, и, чтобы спасти свои деньги, нужно перевести средства на "безопасный счет".
Женщина установила на смартфон приложение (в МВД официально сервис не назвали), отправилась к банкомату и совершила первый перевод почти на 300 тысяч рублей на продиктованные реквизиты. За ним последовал очередной транш на сумму 150 тысяч рублей.
В итоге женщина поняла, что стала жертвой мошенников, только когда у нее попросили очередную крупную сумму. Возбуждено уголовное дело.
Если ты сам (или твои близкие прохлопали,если ты сам одурел) - идиоты,то кто виноват ?А жулье было и будет ВСЕГДА.Это санитары Природы,и это правильно - а ты не зевай,на то и щука в пруду,чтобы карась не дремал :)
А то постоянно читаю про какие-то выманенные у каких-то пенсионерок десятки миллионов...
Подозрительно это как-то.
Предлагаете расстрелы на месте попавшихся мошенников?
Что-то такое этом есть. Но, раз болезнь запущена и прогрессирует, надо понять- полиции мало..многие увольняются..
Нужен отряд типа СМЕРШ, только не шпионам, а СМЕРЖ - СМЕРТЬ ЖУЛИКАМ..
Впрочем,, можно не убивать.. :-)
Мало ли опасных дел..
Судя по нарастающей этой проблемы в государстве и вялой реакции соответствующих структур , то пора эту проблему обозначить как экономический терроризм населения и решить её соответствующими методами без всяких ссылок на псевдогумманизм .
говорится? Пока вижу в твоих влажных фантазиях надавивших на тебе на клюв и вызвав вскукарек
Во-первых, чтобы "выманить" такие деньги "у женщины" и она должна, как минимум, иметь. А заработать такие деньги обычному человеку НЕВОЗМОЖНО, БЕЗ ВАРИАНТОВ! А во вторых, "старая песня о главном", - "Уж сколько раз твердили миру...". И всё равно на эту удочку попадаются лохи.
Не обижайтесь "пострадавшие" - ВЫ ЛОХИ!
Как вариант любители халявы. Хотя бы посмотрите фильм "Мастер и Маргарита", если лень прочитать книгу. В нём в очень красочно показан "лохотрон" с купюрами и переодеванием.