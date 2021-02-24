Проделки мрачного клоуна на подтанцовке: странные санкции Киева и обострение в Донбассе

Киевские власти «показали зубы» России и собственным согражданам - США уже одобрили

По Интернету разлетелись тысячи мемов с изображением президента Украины Владимира Зеленского в образе «опереточного Наполеона» - в каске, измененной шутниками под шляпу-двууголку, и в странном маленьком бронежилете, который не пришлось даже дорисовывать – украинский лидер совершил в таком виде на днях поездку в Донбасс.

Зеленский и его окружение в последнее время действительно демонстрируют наполеоновский настрой. Вот только чтобы они не делали – все равно получается комик-шоу…



Фото из соцсетей

Киевские власти приняли сразу несколько решений, имеющих мало общего с законностью и здравым смыслом. Сначала под видом санкций против депутата Тараса Козака была заблокирована деятельность ведущих информационных телеканалов страны: «112 Украина», NewsOne и ZIK. Украинский Совбез, формально инициировавший санкции, сослался на то, что Козак якобы продавал бензин на Донбасс.

При этом были грубо нарушены сразу три нормы украинского законодательства: во-первых, вводить санкции против своих же сограждан в Незалежной из-за того, что они якобы куда-то продавали бензин – нельзя, во-вторых, никаких доказательств продажи пресловутого бензина приведено не было, в-третьих, блокирование деятельности СМИ не входит в перечень законных санкционных мер.

Затем киевская власть пошла в лихую кавалерийскую атаку на популярного блогера и медиаэксперта Анатолия Шария. Тот уже долгие годы является политическим беженцем и живет в Европе. Но, благодаря своим хлестким расследованиям, умудрился завоевать популярность на Украине и основать партию, которая прошла в ряд региональных советов Юго-востока.

В 2019 году Шарий сам агитировал за Зеленского и «валил» экс-президента Петра Порошенко, однако затем стал подвергать нового президента и его окружение жесткой критике за коррупцию и заигрывания с националистами. И вот Зеленский пошел на то, на что не осмелился пойти в свое время даже отмороженный Порошенко – киевские спецслужбы обвинили Шария в «государственной измене» и «разжигании межнациональной розни» на основании анализа висящих долгие годы на Ютюбе роликов, в которых тот критикует украинские власти и радикалов.

Но и этого Зеленскому показалось мало. 20 февраля 2021 года стало известно, что Зеленский ввел целую пачку санкций. На этот раз он свалил в одну кучу украинцев, россиян, сингапурцев и даже... китайцев.

Под санкционным огнем оказались один из лидеров украинской партии ОПЗЖ Виктор Медведчук вместе с супругой Оксаной Марченко (все за тот же пресловутый бензин, который якобы продавался в Донбасс – совместно с Козаком), несколько бизнесменов и предприятий из Москвы и южных регионов России, компания «Спортмастер» (которая управляется фирмой из Сингапура), Севастопольский госуниверситет и китайский инвестор Ду Тао, вложившийся ранее в запорожский завод «Мотор Сич».

В зависимости от конкретного лица санкции корректируются, но не слишком сильно. Речь идет о прекращении экономических операций, блокировании активов, изъятии лицензий, запрете на определенные виды деятельности и так далее.

Если в отношении большинства россиян и СевГУ санкции носят больше демонстративный характер, то те из фигурантов списка, у кого есть имущество на Украине, могут реально пострадать. Речь идет о семье Медведчуков, у которой банально «отжимается» имущество, а также о сети магазинов «Спортмастер» и о китайском инвесторе, который на свою беду надумал вложить средства в дикую американскую колонию на берегах Днепра и не угодил тем самым Вашингтону.

В Севастополе над потугами Зеленского только посмеялись.

«Многие заинтересуются, что же это за явление – Севастопольский университет, раз его поставили в один ряд с предприятием «МоторСич», на котором работают китайские инвесторы, с предприятиями Медведчука. Подумают, что мы ребята очень крутые, раз целое государство на нас ополчилось», - заявил ректор СевГУ Владимир Нечаев.

Российские бизнесмены, которых заподозрили в работе то ли в Крыму, то ли в Донбассе, и вовсе ничего комментировать не стали.

«Спортмастер», попавший под санкции якобы из-за работы в Крыму, назвал ограничения необоснованными, и пообещал продолжить работу на Украине, где у него есть около 150 магазинов.

«Прецедент о включении Sportmaster Operation Pte.Ltd в санкционный список является неаргументированным и безосновательным, вызывающим много вопросов, ответы на которые пока не могут дать даже ведущие юристы Украины», - заявило руководство компании.

Весь вопрос в том, дадут ли ей работать. Учитывая то, что просто так киевские власти вряд ли пошли бы в накат на инвестора, платящего уже четверть столетия налоги в Незалежной и дающего работу 1500 ее граждан, на сеть явно уже кто-то из властьимующих положил глаз…

Особенно забавно «наезд» на «Спортмастер» выглядит на фоне того, что в Крыму сегодня спокойно работают многие западные корпорации. Однако Зеленский не посмел не то, что ввести против них санкции, но даже криво посмотреть в их сторону.

В целом же, публичную поддержку Зеленскому на фоне «санкций» и «патриотических» уголовных дел оказывают две силы: украинские неонацисты и власти США.

«Мы поддерживаем усилия Украины по защите суверенитета и территориальной целостности путем введения санкций. С 2014 года Медведчук находится под санкциями США за подрыв безопасности, территориальной целостности и демократических институтов Украины», - заявило американское посольство.

Судя по всему, это и стало публичным раскрытием заказчика.

Вне всякого сомнения, наезды на независимые телеканалы и лидеров оппозиции - это реакция на резкое падение рейтинга Зеленского и «слуг народа», произошедшее в начале 2021 года.

«Упоротый» украинский президент и его не менее «упоротое» окружение решили, что виноваты в этом критикующие его СМИ и оппозиционеры, а не резкий рост коммунальных тарифов и пещерно-дегенеративная политика тотальной украинизации.

Интеллекта у Зеленского не хватило на то, чтобы понять – заставляя силой русскоязычных продавцов и официантов разговаривать на «мове», он никак не повысит свою популярность в их глазах. Поэтому, вместо того, чтобы развернуться лицом к своим избирателям, он, явно по рекомендации своих заокеанских хозяев (судя по молниеносной позитивной реакции посольства США на откровенно бредовое решение), решил расширить свой электорат за счет неонацистской аудитории. При этом не учел двух важных факторов – бандеровская публика не особо велика и фанатично привязана к экс-президенту Петру Порошенко.

Хотя формально целью «зеленого налета» обозначена Россия, на ней как раз чудо-санкции никак не сказались. Севастопольскому университету и нескольким ростовско-краснодарским бизнесменам, думаю, откровенно плевать на то, что о них думают в Киеве. Так что включение в список санкций физических и юридических лиц из РФ, определенно, было прикрытием внутриполитических разборок и банального рейдерства.

Нужно сказать, что одними санкциями Зеленский не ограничился. Вот уже несколько дней гремит граница в Донбассе. В частности, украинские каратели возобновили обстрелы мирных населенных пунктов в районе Горловки.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в свою очередь заявил о «невыполнимости» Минских договоренностей и о том, что Германия и Франция якобы поддерживают Незалежную в этом мнении.

А представитель украинской делегации в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш и вовсе цинично поделился со СМИ мыслями о том, что Россию нужно вынудить саму выйти из «минского процесса».

Таким образом, получается, что режим Зеленского взял курс на проведение такой политики, которая сделала бы невозможным какой-либо диалог с нею (как из вне, так и внутри страны). Коктейль из пещерного нацизма и убийство мирных граждан, действительно - не лучший фон для переговоров…

В общем, Зеленский, еще совсем недавно обещавший Украине мир, единство и прекращение людоедской нацистской политики Порошенко, уже умудрился переплюнуть своего предшественника. С учетом же фактора социально-экономической катастрофы, похоже, что киевские власти взяли билет в один конец, и впереди у них только развал и тотальная деградация государственных институтов по «сомалийскому сценарию».