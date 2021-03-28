10:03 28.03.2021

Гель из льняного семени - это еще один способ использовать полезные свойства льняного семени.

На этот раз не для укрепления тела изнутри, а для воздействия на волосы и лицо. Что делает льняной гель настоящим хитом домашней красоты?

Влияние геля из льняного семени на волосы

Гель из льняного семени содержит незаменимые жирные кислоты, благодаря которым волосы становятся упругими, эластичными и увлажненными. Льняное семя - это еще и настоящая витаминная бомба, приготовленный на её основе гель содержит, в том числе витамин А , благодаря которому улучшается состояние кожи головы. Таким же образом действует и витамин С, содержащийся в льняном геле. Витамины группы B также важны для здоровья волос (гель из льняного семени содержит витамины B1, B2, B3 и B6). Более того, благодаря содержанию одного из видов фитоэстрогенов - лигнанов, регулирующих гормональный фон в организме, волосы выпадают реже.

Влияние льняной льняного геля на лицо

Еще одним полезным ингредиентом, на этот раз для нашей кожи, является витамин D , который часто используется в косметике для зрелой кожи, поскольку он придает коже эластичность и улучшает тонус эпидермиса. Вышеупомянутый витамин С действует не только на волосы, но и на лицо: он является антиоксидантом, поэтому подавляет образование свободных радикалов и процесс старения кожи. В льняном геле также содержится витамин К, который очень часто содержится в косметике для кожи с куперозом.

Кроме того, гель из льняного семени содержит медь, которая влияет на уровень пигментации волос, а также железо, недостаток которого влияет не только на здоровье, но и на внешний вид волос и состояние кожи.

Каких эффектов ожидать от употребления льняного геля?

Гель из льняного семени действует как эффективный гель для укладки волос.Он будет особенно эффективен на непослушных, вьющихся волосах. Кроме того, слизь увлажняет кожу и волосы, а ее преимущество перед большинством продуктов, доступных в магазинах, заключается в том, что она не содержит консервантов и силиконов. Важно отметить, что гель можно использовать на сухих волосах, потому что он приподнимает их, а не делает комковатыми. После использования геля волосы становятся мягкими, гладкими - то есть локоны остаются локонами, и одиночные волоски не торчат в разные стороны, они красиво завиваются. Благодаря гелю волосы реже ломаются и меньше выпадают.

Льняной гель особенно рекомендуется обладательницам волос с высокой пористостью, то есть сухих, ломких, статичных, вьющихся и трудно расчесываемых. Одним словом: особенно требовательные волосы. С другой стороны, льняной гель, нанесенный на лицо, успокаивает, увлажняет, очищает и сужает поры. Благодаря гелю из льняного семени кожа лица становится мягкой на ощупь и подтянутой.

Как сделать гель из льняного семени?

В первую очередь нужно купить семена льна, что не проблема - они есть в большинстве магазинов и стоят недорого. Выбирайте продукт из цельных зерен, а не из молотых, потому что из них легче приготовить гель.

Положите в кастрюлю 4 столовые ложки льняного семени и залейте их 2 столовыми ложками воды. Варите все это несколько минут, пока не заметите, что из этой смеси начинает образовываться гель. Готовить льняной гель нужно на медленном огне, чтобы смесь не прилипла к горшку и не подгорела. Время от времени помешивайте. После образования геля процедите зерна от клейковины через ситечко, а затем, после охлаждения, перелейте в банку. Гель из льняного семени могут храниться в холодильнике около 4 дней, поэтому готовить их нужно регулярно.

Как использовать льняной гель?

Вы можете наносить льняной гель на волосы как до, так и после мытья головы .Подходит для использования на сухих и влажных волосах. Достаточно равномерно распределить его по волосам и для удобства накинуть на голову полотенце и примерно через полчаса смыть - как с сухих, так и с влажных волос.

Гель из льняного семени можно использовать как гель для укладки волос, особенно вьющихся. Для этого он используется так же, как покупная косметика – наносите на волосы необходимое количество геля и прижимаете его руками. Конечно, в этом случае мы не смываем гель для волос, потому что он был нанесен только в «стилизованном» количестве. При нанесении гель на влажные волосы стоит использовать диффузор, который поможет добиться лучшего эффекта. В случае с кудрявыми волосами после нанесения геля их не следует расчесывать, чтобы не испортить эффект.

А как использовать льняной гель на лице? Готовится он точно так же, как гель для волос. После того, как он остынет, можно нанести его на лицо и оставить примерно на 20 минут, затем смыть.

