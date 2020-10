Восхитительная дурнушка Барбра Стрейзанд

Она заставила мир полюбить себя, невзирая на физические недостатки

«Не родись красивой, и ты добьешься успеха. Никого не люби, и ты будешь нравиться всем. Посылай к черту весь мир, и тобой будут восхищаться, тебя будут копировать», – вот ее слова.

Верная такому девизу, Барбра Стрейзанд заявила о себе как певица, актриса, композитор, режиссер, продюсер и политический активист. И хотя ее оглушительная слава позади, для поклонников эта женщина по сей день остается кумиром и объектом для подражания.

Королева поп-музыки

Обладательница двух «Оскаров», «Эмми», «Грэмми» и «Золотого глобуса», американка Барбра Стрейзанд считается одной из наиболее коммерчески успешных вокалисток. Она единственная из исполнителей, кто возглавил Billboard 200 в 1960-е, 1970-е, 1980-е, 1990-е и 2000-е годы, продав свыше 145 миллионов экземпляров пластинок.

Барбара Джоан Стрейзанд родилась 24 апреля 1942 года в Бруклине в еврейской семье. Ее отец Эмануэль Стрейзанд, преподаватель грамматики, эмигрант из Австрии, умер, едва дочке исполнился год. С отчимом у Барбары отношения не сложились: он постоянно ее бил. Когда Стрейзанд решилась на карьеру в шоу-бизнесе, ее мать, школьный секретарь Дайана Ида Роузен, не одобрила выбор дочери, ибо считала ее недостаточно привлекательной.

Сама будущая звезда ощущала в себе вполне достаточный потенциал. Выиграв музыкальный конкурс, Стрейзанд устроилась певицей в ночной клуб. Приоритетно в ее планы входило стать актрисой, она активно участвовала в различных театральных постановках. Но в 1960 году по приглашению своего друга Барри Деннена решила выступать в гей-баре в манхэттенском Гринвич-Виллидже, где вскоре добилась громкого успеха. Чтобы сделать свое имя выделяющимся, она сократила его на букву и с этих пор стала зваться Барброй.

В 1962 году Стрейзанд появилась на Бродвее в маленькой роли еврейской девушки-секретарши в мюзикле «Я достану тебе это оптом». Вскоре певица подписала контракт с гигантом музыкальной индустрии Columbia Records. В том же знаковом для нее году Барбра снялась в «Шоу Эда Салливана», где на нее обратил внимание знаменитый пианист Либераче. Он пригласил Стрейзанд выступать на пару в Лас-Вегасе.

В 1963 году вышел дебютный альбом певицы «The Barbra Streisand Album», получивший два «Грэмми». Популярность Стрейзанд как исполнительницы продолжала расти, и три ее последующих альбома сразу угодили в чарт Billboard 200.

За всю музыкальную карьеру Барбра записала более 60 альбомов, большинство из которых отмечены лейблом Columbia Records. Песню «Happy Days Are Here Again» она блестяще исполнила в шоу Джуди Гарленд. Благодаря этому прорыву у Стрейзанд появился собственный проект на CBS под названием «My Name Is Barbra».

Фото с сайта wikipedia.org

Поначалу певица специализировалась на джазовых вещах. С 1969 года львиную долю ее репертуара стали составлять поп-композиции. В это время экраны, радиостанции и прилавки музыкальных магазинов заполонил рок, однако Стрейзанд не изменила старому стилю исполнения. Расчет оказался точным. Альбом 1971 года «Stoney End» проник на верхние ступеньки чартов, а одноименный трек был назван крупным хитом.

В течение 1970-х годов творчество Стрейзанд продолжало занимать высокие позиции в хит-парадах. В 1982 году музыкальный критик «The New York Times» написал о том, что Барбра стала самым влиятельным исполнителем поп-музыки, потеснив даже Фрэнка Синатру.

Виражи личной жизни

Барбра рано вышла замуж за красавца-актера Эллиотта Гулда. Перед свадьбой ее мать иронизировала: «Поразительно! Как тебе удалось заполучить такого парня?! Представляю, как вы будете смотреться вместе на свадьбе. Да все же смеяться будут!» Барбра, подумав, потребовала, чтобы на свадьбе присутствовал всего один гость, режиссер Мартин Эрлихман.

Актриса решила доказать, что это не Гулд снизошел до нее, а она сделала ему одолжение. Стрейзанд становилась все более популярной и в перерывах между съемками предпочитала расслабляться в обществе поклонников. В конце концов она бросила мужа, а сына Джейсона отдала в экспериментальную школу, на двадцать лет о нем забыв.

В 1973 году Барбра услышала от подруги о 28-летнем Джоне Питерсе, владельце сети парикмахерских салонов. По словам подруги, тот был писаный красавец. Светская львица пригласила мачо к себе домой под предлогом заказа. Когда мужчина пришел, Стрейзанд в прозрачном пеньюаре лежала на низком восточном диване, а вокруг пылало множество свечей и курились благовония. По признанию Питерса, актриса его буквально принудила к любви. После чего торжественно объявила, что отныне он является ее личным парикмахером и должен к ней переехать. Но Джон был женат на актрисе Лесли Уоррен. Немедленно начался «телефонный террор». Неугомонная Барбра звонила с утра до вечера и объявляла Лесли, что ждет ребенка от ее мужа. И Питерс сдался.

Восемь лет Стрейзанд держала его на коротком поводке, не позволяя глядеть на других. За это время Питерс перевоплотился в кинопродюсера и даже достиг на этом поприще немалых успехов. Но и его Барбра бросила. У нее появился тот, кого не требовалось удерживать: канадский премьер-министр Пьер Трюдо. Он только и мечтал, чтоб ему позволили находиться рядом, вел себя, как влюбившийся как мальчишка. Очень хотел жениться. Стрейзанд заказала шикарные платья для дипломатических приемов… а в последний момент засомневалась в искренности чувств Пьера! «Мужчины не заслуживают ничего, кроме потребительского отношения», – решила она.

И принялась менять партнеров, как перчатки. Ричард Баскин, наследник империи мороженого «Баскин и Роббинс», телеведущий Питер Дженнингсон, актеры Ричард Гир, Джон Войт (отец Анджелины Джоли), Дон Джонсон: таков неполный «донжуанский список» Стрейзанд. В итоге – репутация самой экстравагантной и сексуальной женщины Голливуда.

А в 1996 году вдруг напомнил о себе сын от первого брака. Джейсон прислал ей приглашение на свадьбу. В нем было написано, что такого-то числа Джейсон Гулд и Дэвид Найт вступят в брак. Шокированная мамаша чуть не упала в обморок: Дэвид Найт - спортсмен и манекенщик, рекламирующий нижнее белье?! Известный борец за права геев?!. На свадьбу она, конечно, не пошла и комментировать случившееся отказалась. С того момента 54-летняя Барбра прекратила свои амурные эксперименты. Через два года она вышла за 57-летнего актера и режиссера Джеймса Бролина, с которым живет по сей день.

Звезда экрана

В кино Стрейзанд прославила музыкальная комедия 1968 года «Смешная девчонка». Сюжет, основанный на подлинной биографии, был специально написан под актрису, после того как сценарист Джуль Стайн увидел Барбру в мюзикле «Я достану тебе это оптом». За картину она получила «Оскара».

Последующие два фильма тоже были комедиями: «Хэлло, Долли!» (с одноименным хитом и дуэтом в компании Луи Армстронга) и «В ясный день увидишь вечность». Четвертая картина «Филин и кошечка» была киноверсией бродвейской постановки. Стрейзанд появилась в одной из сцен с обнаженной грудью, но после съемок пожалела об этом, и режиссер удалил фрагмент. Через год журнал «High Society» заполучил оригинальные негативы той самой сцены. Стрейзанд пыталась принять меры, чтобы журналы не вышли в продажу, но издание появилось на американских раскладках. «Филин и кошечка» примечателен также тем, что это первая картина, где с экрана устами Барбры произносится слово «fuck».

В 1970-е годы она снялась в комедиях «В чем дело, док?» (1972), «Все ради Пита» (1974) и драме «Какими мы были» (1973) с Робертом Рэдфордом. Начиная с 1969-го и заканчивая 1980 годом, фильмы с участием Стрейзанд – в десятке наиболее кассовых в США. Но после неудачной ленты 1981 года «Всю ночь напролет» актриса приняла участие лишь в пяти проектах.

В картине 1983 года «Йентл» Стрейзанд выступила в качестве актрисы, продюсера, режиссера и автора сценария. Стивен Спилберг назвал ее работу шедевром. «Йентл» получил 5 номинаций на «Оскар». Правда, ни одна из них не была за «Лучший фильм», «Актрису» или «Режиссера»…

В 2004 году, после восьми лет перерыва, Барбра вернулась на большой экран, снявшись в комедии Бена Стиллера «Знакомство с Факерами». Этот не слишком умный фильм стал, тем не менее, самой успешной комедией в истории, заработав баснословные $516,642,939.

В декабре 2010 года на экраны вышло продолжение – «Маленькие Факеры». Оно было принято критиками в штыки, а Стрейзанд второй раз за актерскую карьеру номинировалась на антипремию «Золотая малина».

Не так давно стало известно, что Стрейзанд наряду с Мерил Стрип, Лайзой Миннелли и Глен Клоуз рассматривается как одна из кандидаток на роль Нормы Дезмонд в новой киноверсии шедевра Билли Уайлдера «Бульвар Сансет».

Курьезы и не только

Как всякого мегапопулярного человека, Стрейзанд часто вспоминают и не всегда корректно вышучивают. Так, в мультсериале «Южный парк» она изображена гигантским динозавром-роботом, жаждущим захватить Землю. В эпизоде говорится, что Барбра якобы обнаружила половину «алмаза Зинтара», с помощью которого она стремится покорить мир… на съемках фильма «Моя прекрасная леди»! Это вызвало добродушную насмешку со стороны самой Барбры, поскольку общеизвестно, что в главной роли картины снялась Одри Хепбёрн.

Фото с сайта kinopoisk.ru

В виде ужасного динозавра Стрейзанд снова всплыла в эпизодах номер 200 и 201, где ее пробуждает Том Круз с целью заставить жителей Южного Парка выдать злодея.

В эпизоде «Страшная рыбка» лицо Стрейзанд фигурировало в каждом углу экрана на протяжении всего показа. В эпизоде 509 «У Осамы Бен Ладена вонючие штаны» Эрик Картман с помощью ребусов передает англоязычные ругательства, где одним из ребусов становится фотография Стрейзанд, поскольку ее инициалы совпадают с аббревиатурой для бранной фразы. Кроме того, в полнометражном фильме ее имя оказывается самым страшным ругательством, произнесенным Картманом…

По Стрейзанд дважды прошлись и в сериале «Друзья». Героиня по имени Моника называет сэндвич в ее честь, а суп – по фильму с ее участием: «Йентл». В другой части героиня Фиби объявляет, что беременна от актера Джеймса Бролина, на что ее приятель Чендлер удивляется: «Разве Джеймс Бролин не муж Барбры Стрейзанд?»…

В культовой картине «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» похищенная девочка-подросток признается, что приехала в Лас-Вегас с целью подарить Стрейзанд ее портреты.

Барбра упоминается и в тупейшем мультсериале «Гриффины». Вполне в его духе – в одной из серий она печатает деньги из своего носа…

В начале 1990-х Стрейзанд согласилась возглавлять фонд поддержки Билла Клинтона на пост президента США. В 1993 году она присутствовала на его инаугурации. На тот момент карьера артистки застопорилась, и ей предложили организовать концертный тур. Около двух лет она обсуждала организацию концерта, не решаясь на его проведение из-за боязни публики. Лишь в сентябре 1993 года Стрейзанд заявила о выступлении, первом за 27 лет ее карьеры. Это вызвало большой ажиотаж в СМИ. Журнал «Time» назвал шоу Стрейзанд музыкальным событием столетия. Цена билетов, раскупленных за полчаса (!), колебалась от 50 до 1 500 долларов. Этот концерт стал одним из самых ярких и получил пять статуэток «Эмми».

В 1999 году певица объявила о завершении своей карьеры и в канун нового 2000 года устроила прощание в Лас-Вегасе, ставшее не менее ажиотажным, чем ее появление на сцене в 1993 году.

В 2006 году Стрейзанд заявила о намерении провести новое турне, которое стартовало 4 октября в Филадельфии. Тур, включавший двадцать концертов, установил рекорды кассовых сборов и занял седьмое место в Billboard 200. По его завершении летом 2007 года впервые за свою карьеру Барбра выступила с концертами в Европе. Цена билетов доходила до €500.00, а в Великобритании даже до 1,500 фунтов стерлингов. Во время аншлага в Париже Николя Саркози вручил артистке Орден Почетного легиона.

В феврале 2008-го журнал «Forbes» поместил Стрейзанд на второе место в списке самых богатых певиц минувшего года с заработанными 60 миллионами долларов.

17 ноября 2008 года Барбра начала запись нового альбома «Love Is the Answer» на Columbia Records. Его продюсером стала джазовая певица Дайана Кролл. После выпуска он занял первое место в Billboard Hot 200, став 9 альбомом певицы, прописавшемся на вершине чарта.